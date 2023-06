Der Chef von Square Enix zeigt’s Lehrern, die ihn für einen Versager hielten, der zu viel Final Fantasy spielt

Wir haben euch in einem kurzen Video zusammengefasst, warum 2 Items in Diablo 4 von Blizzard deaktiviert werden mussten.

Das neue MMORPG Tarisland zeigt sich im Trailer, startet in die Closed Beta – So nehmt ihr teil

Der 47-Jährige erzählte, mehrere Lehrer hätten ihm als Kind gesagt, er werde keinen Erfolg im Leben haben, wenn er so viele Videospiele spielt. Jetzt würden sie sich wundern, wenn sie ihn als CEO auf der Bühne des Spiels sehen, das er früher so gerne spielte:

Was hat er es seinen Lehrern gezeigt? Kiryu zeigte es seinen ehemaligen Lehrern, in dem er als CEO von Square Enix auf der Bühne steht – und das hat er ihnen auch genau so gesagt.

Das neue MMORPG Tarisland zeigt sich im Trailer, startet in die Closed Beta – So nehmt ihr teil

In welchem Rahmen sprach der „Square Enix”-CEO über seine Lehrer? Square Enix hat am 12. Juni im Rahmen des Summer Game Fest ein Event veranstaltet, das sich um das kommende Rollenspiel Final Fantasy XVI drehte. Zu Beginn der Liveshow sahen Fans einen neuen Trailer zu dem Spiel, dann trat „Square Enix“-CEO Takashi Kiryu auf die Bühne.

Insert

You are going to send email to