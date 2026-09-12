Warcraft III bekommt nach 23 Jahren eine neue Kampagne, ist direkt live

Kaum zu glauben, aber wahr: Warcraft III wird fortgesetzt. Es gibt eine neue Kampagne, die Blizzards Strategiespiel fortführt.

Es ist eine der Ankündigungen von der BlizzCon, mit der wohl wenige Leute gerechnet haben. Denn es wird neue Inhalte für Warcraft III geben. Dabei geht es nicht nur um kleine Verbesserungen und Fehlerbehebungen – sondern um eine ganz neue Kampagne, die neue Story verspricht. Wir haben alle Infos von der BlizzCon 2026 für euch.

Video starten Warcraft III zeigt erste neue Kampagne seit 20 Jahren im Trailer auf der BlizzCon 2026 Autoplay

Worum geht es in der Kampagne? Die Kampagne von Forsaken Kingdom wirft ein neues Licht auf die Ereignisse von Warcraft III und legt einen klaren Fokus auf die Forsaken – also die Verlassenen.

Es geht dabei um den Untergang des Königreichs Lordaeron und wie das Reich zur Unterstadt („Undercity“) wurde – also den Verrat von Arthas und die spätere Eroberung durch Sylvanas.

Darüber hinaus erzählt die Geschichte, wie die Verlassenen sich ihren eigenen Platz in der Welt erstritten haben. Sie mussten etwa gegen die Menschen des Scharlachroten Kreuzzuges bestehen und die Länder von Tirisfal für sich erobern.

Die Verlassenen gegen den Scharlachroten Kreuzzug – eine Schlacht, die lange anhielt.

Dabei erfahren wir auch ein neues Detail: Nämlich wie Verlassene es geschafft haben, Paladine zu werden.

Im Zentrum der Kampagne stehen die Verlassenen, aber auch Helden wie Sylvanas. Immerhin ist sie das Herzstück der Verlassenen und hat im großen Rahmen mitgestaltet, wie die Untoten zu dem geworden sind, was sie in WoW Classic und darüber hinaus gewesen sind.

Neue Kampagne von Warcraft III ist direkt live, kostet 30 €

Wie umfangreich ist die Kampagne? Insgesamt soll die Kampagne rund 30 Stunden an neuen Spielinhalten bieten. Das entspricht ungefähr der Länge der ursprünglichen Kampagnen von Warcraft III.

Das Banner der Verlassenen ist Leitbild der neuen Erweiterung.

Wann geht das live? Sofort. Die neue Kampagne ist direkt im Battle.net-Shop verfügbar. Ihr könnt sie sofort kaufen und losspielen, wenn ihr wollt.

Was kostet die Kampagne? Die „Forsaken Kingdom“-Erweiterung mit der Kampagne kostet 30 €. Falls ihr noch nicht im Besitz von Warcraft III: Reforged seid, dann könnt ihr das Bundle für einen reduzierten Preis von 50 € kaufen (anstatt der üblichen 60 € für beide).

Die BlizzCon haut Neuerungen ohne Ende raus. Alle paar Minuten gibt es neue Ankündigungen und jede Menge frischer Inhalte. Falls ihr alles sehen wollt, schaut doch in unseren Ticker zur BlizzCon rein, der die ganze Nacht über aktualisiert wird. Was haltet ihr von der Ankündigung?