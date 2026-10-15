Ihr habt nur wenige Tage Zeit, um einen besonderen Titel in World of Warcraft zu bekommen. Dabei ist das so leicht wie noch nie.

Mit dem Start von Patch 12.1.5 ist auch das neue Feature des Labyrinths von Kindo’jan im Spiel verfügbar. Wer es schafft, den Nemesis-Boss am Ende des Labyrinths in der ersten Woche auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad zu besiegen, bekommt einen einzigartigen Titel spendiert. Doch die Zeit drängt – wer es nicht in den ersten Tagen schafft, kann den Titel nicht mehr bekommen. Dabei ist das so leicht, wie noch nie zuvor.

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Was ist das für ein Titel? Den Titel „Sagenumwobene(r) Bezwinger(in) des ersten Hash’ey“ gibt es, wenn ihr Kindo’jan im Labyrinth von Kindo’jan auf Stufe 11 besiegt – innerhalb der ersten Woche nach Release des Patches, also noch bis zum einschließlich 20. November 2026. Ihr müsst den Boss alleine bezwingen, andere Charaktere dürfen sich nicht in der Gruppe befinden. Valeera ist natürlich, wie in allen Tiefen, an eurer Seite.

Was muss man für den Titel tun? Um den Titel zu erlangen, müsst ihr das Labyrinth von Kindo’jan auf Stufe 11 abschließen, alle 9 Kammern dabei säubern. Anschließend könnt ihr ganz im Norden die letzte Kammer öffnen und euch dem Kampf gegen Kindo’jan stellen.

Beachtet: Bei eurem ersten Besuch im Labyrinth ist das nicht möglich. Hier müsst ihr die Quest abschließen und werdet nach dem Besuch von 3 Kammern nach draußen geleitet. Erst im zweiten Besuch könnt ihr alle Kammern säubern.

Leicht zu holen – aber nur wenig Zeit.

Warum ist Kindo’jan so leicht? Dass Kindo’jan im Vergleich zu vorherigen Nemesis-Bossen deutlich einfacher ist, liegt vor allem an zwei Gründen:

Zum einen ist die Saison schon weit vorangeschritten, sodass viele Charaktere extrem gute Ausrüstung besitzen, was den Kampf gegen Kindo’jan vereinfacht.

Wichtiger ist allerdings, dass Kindo’jan am Ende eines Labyrinths aus 9 Kammern wartet. Hier kann man durch Sammeln von „Verlegte Kuriosität“ extrem viele Stärkungseffekte erhalten, die auch beim Kampf gegen Kindo’jan bestehen bleiben. Euer Charakter kann hier gut und gerne doppelt so stark wie gewöhnlich sein.

Cortyn meint: Als ich bei Kindo’jan mit meiner Dämonenjägerin ankam, hatte die satte 50 % mehr Leben, hat 20 % weniger Schaden kassiert und alle Sekundärwerte waren um 10 % bis 20 % erhöht. Das hat ausgereicht, um Kindo’jan innerhalb von weniger als 3 Minuten die Lebenslichter auszupusten und so den Titel einzusammeln. So richtig erfüllend fühlte sich das aufgrund der niedrigen Schwierigkeit zwar nicht an – aber hey, es ist ein besonderer Titel und in einigen Jahren kann man zumindest behaupten, dass man ganz, ganz schwer dafür gearbeitet hat.

Passt bei dem Ganzen aber auf, dass eure Reparaturkosten nicht auf absurde Summen steigen, wie bei einem anderen Spieler …