WoW: Reparatur kostet über 150.000 Gold, macht Spieler arm

Die Rüstung in World of Warcraft zu reparieren, das ist wichtig. Aber bei den Preisen, die ein Spieler erlebt, kann man vielleicht doch darauf verzichten.

Das Reparieren der Ausrüstung ist einer der kleinen „Gold Sinks“ in World of Warcraft. Egal, ob man Dungeons besucht, Raids bestreitet oder in der offenen Welt spielt – Rüstung wird immer beschädigt und muss irgendwann repariert werden. Aber mehr als ein paar Hundert oder in argen Fällen auch mal 2.000 Gold kostet die Reparatur nie – doch es gibt einen Bug, der manche Spieler betrifft und sie um viele Tausende Gold beraubt.

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Was ist das für ein Bug? Im Subreddit von WoW zeigte der Spieler „ItsWednesdayMyCubes“ einen Screenshot, der manche verwundert die Augen reiben lassen dürfte. Denn die Reparaturkosten seiner Ausrüstung belaufen sich auf stolze 155.917 Goldstücke. Das dürfte locker das gesamte Vermögen eines durchschnittlichen WoW-Spielers übersteigen.

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Die Vermutung, dass der Spieler sich einige Male beim Geistheiler wiederbelebt hat und im Inventar noch viel Ausrüstung bei sich trägt, die ebenfalls beschädigt ist, wurde auch bereits ausgeräumt.

Ein echter Fehler, der aber durch das Neuladen des Interface behoben wird

Ist das nur ein Anzeigefehler? Das haben einige vermutet, da der Fehler behoben wird, wenn man den Befehl /reload anwendet, also das Interface neu lädt. Allerdings berichten der betroffene Spieler und auch andere in den Kommentaren, dass die Reparatur den angezeigten Betrag gekostet hat und es daher nicht nur ein Anzeigefehler gewesen sein kann – denn das Gold ist tatsächlich weg. Schon zuvor hatte die Reparatur einmal über 30.000 Gold betragen, was er aus Versehen auch gezahlt hatte.

Ein Item scheint der Bösewicht zu sein: In einem späteren Beitrag schreibt der Spieler, dass eines der schuldigen Items die Brustrüstung „Chestguard of Corroded Scales“ („Brustschutz der zersetzten Schuppen“) zu sein scheint. Denn schon nach einem einzigen Tod, der maximal 10 % der Haltbarkeit reduzieren sollte, stiegen die Reparaturkosten für diesen Gegenstand auf 600 Gold – das ist bereits viel mehr, als ein aktueller Gegenstand bei vollständiger Zerstörung kosten dürfte.

Das erklärt zwar noch immer nicht, wie die Kosten von 150.000 Gold zustande gekommen sind, doch dürfte offensichtlich sein, dass manche Items offenbar eine falsche Berechnung nutzen und es hier zu Fehlern kommen kann. Achtet bei der Reparatur also darauf, was genau ihr bezahlt, bis der Fehler behoben ist.

Gold ist in jeder Version von World of Warcraft eine wichtige Sache, auch im kommenden, neuen Spiel WoW: Forever. Für manche ist Gold aber so wichtig, dass sie sogar in der Beta schon ihren Account riskieren und Gold kaufen – mit harten Strafen, denn Blizzard greift durch.