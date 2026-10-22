WoW Forever: Die Beta endet, aber die Community hat noch Sorgen

In wenigen Stunden ist Schluss mit der Beta von WoW Forever. Doch noch immer gibt es Sorgen und Fragen, die eine Antwort wollen.

Mit World of Warcraft Forever scheint Blizzard einer ganzen Generation genau das Spiel zu schenken, das sie sich ersehnt haben. Doch auch nach Wochen der Beta sind nicht alle Fragen beantwortet. Gerade in der Community gibt es noch eine gewisse Unruhe, weil manche Aspekte des Spiels noch unklar sind.

Wir schauen uns heute an, worüber die Community nachsinnt und welche Fragen noch eine Antwort brauchen, um den langfristigen Erfolg von WoW Forever zu garantieren. Im Subreddit von WoW Forever gibt es gerade einen Beitrag mit den größten Sorgen der Community. Wir greifen einige Stimmen daraus auf.

Video starten WoW: Forever – Das sind die Besonderheiten von Classic Plus im Trailer Autoplay

Das Layering / Sharding

„Mit Abstand die größte Beschwerde ist das Sharding, das sich sehr gut anfühlt, solange du innerhalb eines Gebietes bist, aber sofort schrecklich, wenn du zwischen zwei Gebieten wechselst.“

– Subjectxy

Das Sharding / Layering (manchmal auch fälschlicherweise „Phasing“ genannt), ist eines der größten Probleme in WoW Forever. Es sorgt dafür, dass Charaktere in unterschiedliche Instanzen eines Gebietes gesteckt werden. Was gut und sinnvoll für einen Mega-Server ist, in dem eben nicht 20.000 Charaktere im gleichen Wald von Elwynn sein können, kann den Spielspaß trüben, wenn man mehrfach zwischen verschiedenen Layern hin- und her springt.

Besonders deutlich ist das am Übergang verschiedener Gebiete. Hier wird man oft aufgeteilt, sodass man neben sich Charaktere sieht, die einfach verschwinden oder plötzlich Charaktere aufploppen, die man vorher nicht gesehen hat.

Am Layering muss noch gearbeitet werden – aber das wissen die Entwickler bereits.

Besonders ärgerlich ist das bei Reisen, etwa mit dem Schiff oder Zeppelin. Oft unterhält man sich mit anderen Spielerinnen und Spielern, während man auf das Schiff wartet und dann gemeinsam ablegt – nur um nach dem Ladebildschirm alleine auf dem Schiff zu sein, weil alle in unterschiedliche Layer gesteckt wurden.

Was für die PvE-Erfahrung schon unangenehm ist, könnte für das PvP in der Open World zum Verhängnis werden. Denn wenn man vor PvP-Kämpfen einfach mittels Sharding die ganze Zeit fliehen kann, wird das ein kompletter Reinfall.

Hyper-Respawn macht Stress

„Die großen Respawn-Wellen, die dafür sorgen, dass man plötzlich von 7 Mobs umgeben ist.“

– an_agreeing_dorthraki

In World of Warcraft Forever kann es tödlich sein, mehr als zwei Feinde gleichzeitig anzugreifen. Es ist mühsam, sich in Höhlen vorzuwagen, um dann eine Quest abzuschließen. Das geht nur, wenn man taktisch vorgeht und sich Stück für Stück vorwärts wagt.

Doch immer wieder kommt es vor, dass Feinde nicht einzeln und der Reihe nach neu erscheinen, sondern in Wellen respawnen. Das ist auf der einen Seite nützlich, damit nicht ewig Charaktere auf Mobs warten müssen, kann aber gleichzeitig zu einer richtig nervigen Todesfalle werden, wenn man einen Raum gerade gesäubert hat und urplötzlich alle Feinde wieder auftauchen.

Respawn kann sehr schnell sehr tödlich werden.

Verzauberungspergament fehlt

„Ich glaube wirklich, dass wir Verzauberungspergament brauchen.“

– Roden11

Ein häufiger Wunsch ist die Einführung von Verzauberungspergament („Enchanting Vellum“). Das kennen viele wohl aus den späteren Versionen von World of Warcraft. Das Pergament erlaubt es dem Verzauberer, seine Verzauberungen auf Papier zu bannen und sie dann zu verkaufen oder an andere Charaktere zu verschicken.

Verzauberungskunst ist der einzige herstellende Beruf in World of Warcraft Forever, der seine Erzeugnisse nicht im Auktionshaus verkaufen und auch nicht an Zweitcharaktere verschicken kann.

Daher ist der Ruf nach Verzauberungspergament groß, um diesen Nachteil auszugleichen. Denn im aktuellen Zustand fühlt sich der Beruf der Verzauberungskunst schlicht nach einem großen „Gold-Sink“, der aber nur einen sehr geringen Ertrag bringt, wenn man nicht stundenlang in der Hauptstadt herumstehen möchte. Das empfinden viele als eher schlechtes Game Design, das in Forever behoben werden sollte.

Cortyn meint: Besonders das Layering ist ein Problem, das auch mir am Herzen liegt, weil es das Spielgefühl von Forever doch sehr trüben kann. Das Classic-Gefühl lebt eben davon, dass man mit Leuten zusammen reist, ihnen immer wieder begegnet und gemeinsam eine Welt teilt. Wenn das permanent zerrissen wird, ist das für manche nur ein kleines Detail – für andere aber der Bruch der Immersion, die WoW Forever so intensiv aufzubauen versucht.

Wie steht ihr zu WoW Forever? Freut ihr euch auf den Release des Spiels und werdet sofort zocken? Habt ihr euch schon 3 Namen für die Voranmeldung überlegt? Oder hat die Beta euch gezeigt, dass WoW Forever gar nichts für euch ist? Lasst es uns doch in den Kommentaren wissen.