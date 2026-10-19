WoW Forver: Eine Sache muss Blizzard vor dem Release noch verbessern

World of Warcraft Forever ist nur noch wenige Tage entfernt. Doch ein großes Problem könnte den Spielspaß verhindern.

Keine Frage: World of Warcraft Forever macht eine Menge richtig. Kritikpunkte wurden schnell behoben und die Entwickler hören sich die deutlichsten Sorgen und Probleme an, ohne aber von ihrer recht klaren Vision des Spiels abzuweichen. Doch ein Ärgernis ist seit den ersten Tagen der Beta vorhanden und noch immer im Spiel. Es droht nun, das Erlebnis von WoW Forever und das soziale Gefüge nachhaltig zu trüben.

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Was stört die Immersion? Das Gefühl einer zusammenhängenden Welt, in der man immer wieder die gleichen Leute trifft, ist eine der zentralen Erfahrungen der klassischen Version von World of Warcraft, die auch in WoW Forever enthalten sein soll. Immer mal wieder läuft man dem gleichen Priester über den Weg oder sieht Leute von bestimmten Gilden, mit denen man schon im Startgebiet gemeinsam gelevelt hat.

Das soll die sozialen Strukturen stärken und dafür sorgen, dass man häufiger in Kontakt mit bereits bekannten Personen kommt, wieder Gruppen erstellt und Freundschaften schließen kann.

Doch in der Beta von WoW Forever ist das nicht gewährleistet, denn das Layering (manchmal auch irrtümlich Phasing genannt) macht dem einen Strich durch die Rechnung.

Verschwindende Charaktere zerreißen Erlebnisse

Was für Vorfälle gibt es? Beim Übergang zwischen zwei Gebieten werden Charaktere oft in unterschiedliche Layer gesteckt. Besonders deutlich ist das etwa beim Stadtausgang von Sturmwind oder Orgrimmar. Laufen hier mehrere Charaktere hinaus nach Durotar oder den Wald von Elwynn, kann man gut sehen, wie sie einfach „verschwinden“ und in einen anderen Layer übergehen.

Das Gleiche ist auch der Fall bei Zeppelin- oder Schiffsfahrten. Man wartet gemeinsam mit den gleichen Personen minutenlang am Steg, unterhält sich und macht Witze, um dann das Schiff zu besteigen und in See zu stechen. Nach dem Ladebildschirm sind diese Leute dann aber verschwunden, sie wurden einfach in andere Layer gesteckt.

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Das führt zu einem ziemlichen Bruch der Immersion und macht zugleich jedes Mal deutlich, dass hier eben nicht eine gemeinsame Spielwelt bevölkert wird, sondern eine extrem fragmentierte Welt, die nach künstlichen Regeln funktioniert.

Schaut man in die Foren und sozialen Medien, dann scheint dieses Problem für viele das größte zu sein, das WoW Forever daran hindert, ein voller Erfolg zu werden.

Wird Blizzard das noch beheben? Die Kommunikation der Entwickler von WoW Forever ist im Allgemeinen ziemlich gut. Extrem viele Probleme und Kritikpunkte wurden bereits angesprochen und behoben. Doch zu dem „Layering“ schweigt Blizzard in größten Teilen. Einzig und allein die PvP-Problematik wurde dazu bisher angesprochen – dass Charaktere aus PvP-Kämpfen fliehen können, indem sie an Gebietsübergängen einfach in einen anderen Layer fliehen.

Ob Blizzard da bis zum Launch noch etwas verändern und verbessern kann, bleibt fraglich. Es scheint eine grundsätzliche Sache der Serverstruktur zu sein und wie das Spiel im Kern mit der neuen „Mega-Server“-Einstellung funktioniert. Ob das Ganze letztlich noch gerettet werden kann oder das der eine saure Apfel ist, in den wir alle beißen müssen, wird wohl erst der Release am 5. November zeigen.