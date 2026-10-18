WoW: Diese Woche regnet es Gold, ihr braucht keine 60 Sekunden dafür

Mit einer sehr kleinen Aufgabe in World of Warcraft gibt es viel Gold. Nutzt sie, solange die Option verfügbar ist.

Gold ist in jeder Version von World of Warcraft Mangelware – man kann einfach nie genug davon haben. Das gilt auch für die aktuelle Erweiterung Midnight. Gegenwärtig gibt es aber eine Quest, mit der ihr für extrem wenig Aufwand eine nette Summe Gold abstauben könnt. Das Beste: Ihr könnt die Quest für alle Charaktere auf Maximalstufe wiederholen.

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2.000 bis 20.000 Gold – In Windeseile

Was muss man erledigen? Reist mit einem Charakter der Stufe 90 nach Silbermond und sucht den Hub auf, wo es die verschiedenen wöchentlichen Aufgaben gibt. Das ist bei den Koordinaten 49 / 65.

Sprecht dort mit Lady Liadrin oder Salandria – je nachdem, welche der beiden Elfen bei euch gerade anwesend ist und nehmt die Quest „Vereint gegen die Leere“ („Unity Against the Void“) an.

Wichtig: Als Missionsziel wählt ihr „Arkantine“!

Keine Mission ist schneller als die der Arkantine.

Anschließend reist ihr zur Arkantine, entweder durch das Portal im Gasthaus oder mit dem Schlüssel-Spielzeug. Beim Gastwirt kauft ihr anschließend 3 „Gebräu zum Anstoßen“ für jeweils 10 Silber.

Um die Quest abzuschließen, müsst ihr das Gebräu dreimal auf Spieler anwenden. Der Clou: Ihr könnt auch einfach auf euch selbst anstoßen, wenn ihr euch selbst ins Ziel nehmt. So habt ihr die Mission in wenigen Sekunden erfüllt.

Kehrt anschließend zum Questgeber zurück, um eure Elitetruhe zu erhalten. Diese hat einige Goodies, aber eben auch eine solide Menge Gold.

4.500 Gold für wenige Sekunden Aufwand.

Wiederholt den Prozess mit all euren Charakteren auf Stufe 90, denn jeder kann die Quest abschließen.

Beachtet, dass diese Quest nicht jede Woche verfügbar ist. Daher solltet ihr sie bis Dienstag, dem 20.10.2026 abgeschlossen haben.

Wie viel Gold gibt es? Wie viel Gold in der Kiste enthalten ist, hängt vom Zufall ab, denn das wird durch Glück entschieden. Der Minimalbetrag liegt bei ungefähr 1.900 Gold – für rund 30 Sekunden Aufwand ist selbst das eine ziemlich solide Summe.

Es besteht allerdings eine Chance, dass dieser Beitrag deutlich größer ausfällt. Es gibt eine Chance auf eine Verdopplung (also rund 4.000) und in ganz seltenen Fällen sogar stolze 18.000 Gold – da sind die Reparaturkosten für die nächsten Raidabende gedeckt. Außer natürlich, ihr habt den Bug wie dieser Spieler, der exorbitant viel für die Reparatur zahlen musste …