Neue MMORPGs, die ihr noch 2026 spielen könnt – Es sind mehr als ihr gerade denkt

Im 4. Quartal 2026 erwarten euch noch einige MMORPGs, die ihr dank Testphasen, Early-Access-Start oder finalem Release spielen könnt. MeinMMO stellt euch die neuen Online-Rollenspiele vor.

Was sind das für MMORPGs? Wir stellen euch neue Online-Rollenspiele vor, die ihr in den restlichen Monaten des Jahres 2026 noch in irgendner Form spielen könnt. Wir blicken also auf kommende Testphasen, Early-Access-Starts und finale Veröffentlichungen. Wir konzentrieren uns dabei auf alle MMORPGs, für die es bereits offiziell bestätigte Termine gibt. Bei wem aktuell nur „4. Quartal 2026“ dransteht, der muss leider draußen bleiben.

Wer schreibt hier? Karsten Scholz ist der MMORPG-Experte von MeinMMO. Er befasst sich seit 17 Jahren fast täglich mit dem besten Genre der Welt. Den privaten Erstkontakt gab’s 2005. Seitdem hat er in verschiedenen Online-Rollenspielen mehrere Jahre Spielzeit angehäuft und fast jeden relevanten Genre-Vertreter der vergangenen knapp zwei Dekaden zumindest eine Weile gespielt.

Wenn ihr weitere Geheimtipps auf Lager habt, dann haut diese gern in die Kommentare. Über unsere Inhaltsangabe könnt ihr direkt zu den MMORPGs springen, die euch interessieren.

Mehr zum besten Genre der Welt findet ihr auch auf dem YouTube-Kanal von MeinMMO. Dort ist zuletzt beispielsweise ein Video zum Endgame von Aion 2 live gegangen:

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WoW: Forever – Das alte Azeroth neu erleben

Die wichtigsten Eckdaten:

Was zeichnet das Spiel aus? Jahrelang haben sich die Fans vom klassischen World of Warcraft eine Classic-Plus-Variante gewünscht, die vor der ersten Erweiterung Burning Crusade einen anderen, alternativen Weg einschlägt. Auf der BlizzCon 2026 hat Blizzard die eigene Interpretation dieses Wunsches vorgestellt und WoW: Forever schon für den November angekündigt.

Bereits die seit Wochen laufende Beta zeigt, dass Forever mehr als nur ein Classic Plus ist. Die Entwickler fassen nicht nur das Endgame an, sondern auch die altbekannte Level-Phase durch Azeroth. Der Weg auf Stufe 60 ist erweitert durch frische Quests, Zonen, Dungeons und Belohnungen. Dazu kommen neue Features wie das Vermächtnissystem oder das Camping.

Video starten WoW: Forever – Das sind die Besonderheiten von Classic Plus im Trailer Autoplay

WoW: Forever soll neben dem modernen World of Warcraft sowie WoW Classic existieren, und zwar als Teil des normalen Abos und ohne Ablaufdatum. Das hier ist keine zeitlich begrenzte Saison oder ein Experiment, sondern das Fundament für etwas, das uns viele Jahre lang begleiten soll und das die Entwickler sukzessive um neue Inhalte für Stufe-60-Charaktere erweitern möchten.

Wer die entschleunigte Spielerfahrung von WoW Classic mag, aber in ein neues Abenteuer starten möchte, sollte sich den 04. beziehungswiese 05. November im Kalender dick und rot anstreichen. Alles Weitere zur Neuauflage von WoW Classic findet ihr in unserer Übersicht: Release, Roadmap, Beta – Alles Wichtige zu World of Warcraft Forever