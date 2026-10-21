WoW: Ab heute werden eure Charaktere noch stärker

In World of Warcraft steigt die Kraft eurer Charaktere weiter an. Ihr könnt das Itemlevel der besten Gegenstände nochmal erhöhen.

Die Saison 2 von WoW Midnight läuft bereits seit ein paar Monaten und ist ungefähr zur Hälfte vorbei. Wie üblich gibt es von Blizzard nun einen „Refresher“, der nochmal ein paar Verbesserungen mit sich bringt. So können alle noch ein klein wenig mehr Leistung aus ihrem Charakter kitzeln und den einen oder anderen harten Boss womöglich doch noch besiegen.

Der wichtigste neue Gegenstand, den ihr dabei sammeln könnt: Aufgestiegene Giftsteine. Sie verbessern eure Ausrüstung noch weiter.

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10 Itemlevel auf ausgewählte Gegenstände

Was ändert sich heute? Grundsätzlich gibt es zwei große Änderungen, die heute für Saison 2 in WoW Midnight anstehen:

Die Begrenzung für Wappen zur Aufwertung verschwindet. Ihr könnt nun unendlich viele davon sammeln.

Aufsteigende Giftsteine sind verfügbar, wenn ihr die Quest dafür abgeschlossen habt.

Besonders der zweite Punkt ist relevant, denn damit könnt ihr die bislang besten Gegenstände noch weiter aufwerten.

Was bewirken Aufsteigende Giftsteine? Jeweils 10 Aufsteigende Giftsteine könnt ihr verwenden, um ein bereits vollständig aufgewertetes heroisches oder mythisches Item oder ein hergestelltes Item der aktuellen Saison auf maximaler Qualität, noch einmal aufzuwerten. Dadurch steigt das Itemlevel um 10 Stufen an, es werden also sämtliche Werte verbessert.

Beachtet dabei, dass die Giftsteine lediglich auf Halsketten, Schmuckstücke und Waffen angewandt werden können.

Auf die ganze Ausrüstung gerechnet ist das also ein Anstieg von ungefähr 3 Gegenstandsstufen.

Wo bekommt man Aufsteigende Giftsteine? Aufsteigende Giftsteine bekommt ihr aus den folgenden Inhalten:

Heroische und mythische Schlachtzugbosse

Großzügige Tiefen (Stufe 11)

Schlüsselsteindungeons (Mythisch+10 und höher)

Championausrüstungstruhen aus Alptraumbeutejagden

Bedenkt hierbei, dass ihr die Quest von Orin in Silbermond abgeschlossen haben müsst, damit ihr Giftsteine sammeln könnt. Orin findet ihr direkt neben dem Katalysator in Silbermond. Seine Quests sind auch mit einer violetten Markierung auf der Karte eingezeichnet.

Falls ihr wollt, könnt ihr die gesteigerte Kraft auch nutzen, um noch den Kampf gegen Kindo’jan zu bestehen und euch den besonderen Titel abzuholen. Eigentlich sollte die Zeit dafür bereits verstrichen sein, doch aufgrund massiver Bugs und hinderlicher Spielfehler haben die Entwickler das Zeitlimit um eine Woche erhöht.