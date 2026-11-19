Azeroth wurde mit WoW Forever um einige Gebiete erweitert, aber ein paar sind nach wie vor gesperrt und Blizzard gibt sich große Mühe, diese Zonen auch verschlossen zu halten. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus hat sich trotzdem in ein solches Gebiet geschlichen – zu einem hohen Preis.

Schon seit dem Release von World of Warcraft gibt es Bereiche auf der Map von Azeroth, die zwar existieren, aber nie ausgearbeitet wurden. Jetzt, mit WoW Forever, geht Blizzard hier endlich etwas an, was uns etwa Mount Hyjal und die Flusslande als neue Zonen beschert hat.

Einen Bereich haben die Macher aber sehr provokant platziert, ohne dass er jemals erreichbar wäre: Gilneas, das Reich der Worgen, die immer wieder als mögliches spielbares Volk in Community-Diskussionen auftauchen.

Fliegt ihr als Mitglied der Allianz nach Southshore, seht ihr die Silhouette der Stadt Gilneas am Horizont und Horde-Spieler dürften den riesigen Greymane-Wall im Silberwald bemerkt haben. Was dahinter steckt, sollte eigentlich ein Geheimnis sein. Ich war trotzdem da.

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Gilneas ist umgeben von tödlichen Gewässern, aber hat keine effektiven Geister-Fallen

Als ich Gilneas im Hintergrund gesehen habe, wuchs in mir direkt der Wunsch, mir das mal näher anzusehen. Die Entwickler haben schon mal angedeutet, dass das Gebiet da wäre, weil es eben cool sein könnte, es zu sehen. Nur besuchen sollte man es nicht. Das machen sie auch sehr klar.

Um Gilneas herum gibt es nämlich eine andere, neue Zone: Haiverseuchte Gewässer. Die betritt man, sobald man in das Meer rund um das Königreich schwimmt – was ich nicht bemerkt habe. Was ich dagegen bemerkt habe, war ein Stufe 63 Elite-Hai, der direkt neben mir gespawnt ist und mich aus dem Leben gebissen hat.

Ja, selbst auf niedrigen Stufen kann man sein Level sehen, was normalerweise nicht geht, aber sehr klar macht, dass man hier nicht sein sollte. Da ich aber nun sowieso als Geist von Southshore aus zu meiner Leiche laufen musste, dachte ich mir: laufe ich doch mal durch Gilneas.

Eigentlich habe ich erwartet, dass unsichtbare Wände oder eine „Erschöpfungs“-Anzeige mich davon abhalten. Aber nein: Man kann Gilneas bereisen und sogar vollständig erkunden!

Leergefegte Straßen und ein viel zu stilles Herrenhaus

Ich habe eine Tour durch das gesamte Gebiet gemacht, soweit man eben zu Fuß und als Geist kommt. Es gibt einige Höhlen, sehr viele Häuser und die gesamte Stadt, die man sich zwar ansehen kann, wo es aber sonst nicht wirklich viel gibt.

An sich entspricht das Gilneas in WoW Forever sehr genau der Cataclysm-Version, inklusive aller Bereiche, die man als Worgen-Spieler im Intro besucht. So gibt es etwa den Innenhof voller Monstrositäten-Teile oder die Kathedrale, in der man auf namhafte Gegner trifft. Einige Highlights aus dem Besuch waren:

der Markt von Gilneas mit seinen Ständen, die in Retail alle bestückt sind

Greymane Manor mit seinem einzigartigen Fenster und den gebrochenen Lichtstrahlen

der Friedhof von Gilneas, auf dem ein sehr besonderes Grab steht, das ich hier nicht spoilern will

der Schauplatz der berühmten Abschluss-Szene des Worgen-Intros, an dem aktuell zwei Platzhalter-Schilder stehen, wo normalerweise zwei wichtige Lore-Charaktere wären

Ein geheimnisvolles Königreich direkt vor unserer Nase

Gilneas ist seit der Vanilla-Version von World of Warcraft ein Geheimnis: ein ganzes Königreich der Menschen, verschlossen hinter einer meterdicken Wand und turmhohen Wand, die alles und jeden draußen halten soll. Oder vielleicht auch drinnen.

Ich weiß noch, dass die Begeisterung damals groß war, als Worgen in Cataclysm zu einem spielbaren Volk und die Tore von Gilneas endlich geöffnet wurden und entsprechend neugierig war ich, als ich Gilneas in WoW Forever entdeckt habe.

Leider ist der Bereich wirklich im Moment einfach noch … nichts. Natürlich kann man als Geist nicht alles sehen, etwa keine möglichen NPCs, die dort stehen könnten.

Aber da seitens Blizzard auch noch keine Bestätigung kam, dass Gilneas in näherer Zukunft eine Rolle spielen würde und man sehr deutlich draußen gehalten wird, gehe ich stark davon aus, dass die Zone aktuell einfach noch leer ist.

Welche Zone würdet ihr in WoW Forever gerne besuchen und welche ist bisher euer Favorit? Welches neue Voll würdet ihr euch wünschen? Schreibt einen Kommentar!

Dass ich überhaupt da hinten herumgeschlichen bin, ist kein Zufall. Allianzler haben im Silberwald schließlich nicht wirklich viel zu tun – außer, sie sind Paladine oder Schurken. Letztere haben dort nämlich eine neue und ziemlich coole Quest: Als Schurke MUSS ich in WoW Forever solo Dungeons besuchen und ich liebe alles daran