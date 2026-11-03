Wenn ihr einen Menschen in WoW Forever spielt, seid ihr eigentlich ein verfluchter Blitz-Riese

Wollt ihr mit WoW Forever anfangen, aber wisst noch nicht so recht, welches Volk ihr wählen sollt? Schaut euch doch mal die Menschen an. Das vermutlich häufigste Volk Azeroths ist nämlich deutlich interessanter, als es auf den ersten Blick scheint.

In vielen Fantasy-Settings gelten Menschen als die langweiligste Wahl, obwohl sie zuweilen die stärksten Eigenschaften mitbringen. Nur wer will schon einen Menschen spielen, wenn er alternativ ein Orc, Elf oder Zwerg sein könnte?

Gerade in World of Warcraft steckt hinter den Menschen aber nicht einfach nur ein Volk, das irgendwie von seltsamen Affen abstammt und halt schon immer da war, im Vergleich zu den uralten Elfen und Zwergen aber als „primitiv“ gilt.

Menschen sind in WoW nämlich eigentlich Aliens. Oder genauer: Geschöpfe, die von Wesen geschaffen wurden, die selbst nicht von dieser Welt sind. In jedem Fall sind sie nicht „einheimisch“ auf Azeroth und in ihrer aktuellen Form gibt es sie sogar nur wegen eines Alten Gottes.

Die Lore gilt übrigens nicht nur für WoW Forever, sondern auch für World of Warcraft ganz allgemein. Wir arbeiten die Story aber ein wenig für neue und interessierte Spieler auf.

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Eisen-Vrykul: Menschen haben ihren Ursprung als Schöpfung der Titanen

Wer Wrath of the Lich King gespielt hat, wird vermutlich wissen, dass Menschen eigentlich von Vrykul abstammen. Die Geschichte ihrer Entstehung geht aber noch deutlich weiter zurück, denn auch Vrykul sind nicht der Ursprung.

Um Azeroth zu beschützen – oder eher zu bewachen – haben die Titanen ihre Hüter erschaffen, die allesamt stark von der nordischen Mythologie inspiriert sind: Mimiron, Freya, Tyr, Odyn etc. Das alles diente vor allem einem großen Krieg gegen die Alten Götter um die Welteneseele Azeroths. Mehr dazu findet ihr hier:

Um den Status Quo nach dem scheinbaren Sieg zu sichern, haben die Titanen ihren Hütern Baupläne hinterlassen, unter anderem für Eisen-Vrykul: titanengeschmiedete Geschöpfe aus Metall mit gewissen Fähigkeiten zur Beherrschung von Stürmen.

Mithilfe der Schmiede der Seelen konnten die Hüter immer mehr dieser Eisen-Vrykul erschaffen – was durch den Hüter Loken auch passiert ist, allerdings unter Einfluss der Alten Götter.

Ulduar ist und war der Sitz der Hüter und die Wiege der Vrykul.

Der Fluch eine alten Gottes macht aus titanischen Maschinen Proto-Menschen

Da die Alten Götter nicht endgültig getötet werden konnten, ohne Azeroth dabei zu vernichten, konnten sie aus ihren Gefängnissen heraus weiter agieren. In der Flut aus neuen Eisen-Vrykul hat also der Alte Gott Yogg-Saron einen Fluch wüten lassen: den Fluch des Fleisches.

Dieser hat aus die metallenen Körpern der Eisen-Vrykul über Jahrtausende hinweg in schwächliches und vergängliches Fleisch verwandelt. Nebenbei ist das auch etwa bei den Irdenen passiert, den Vorgängern der Zwerge, und den Mechagnomen.

Versuche seitens der Hüter, den Fluch aufzuheben oder umzukehren, sind allesamt fehlgeschlagen und die Titanen hatten sich zu diesem Zeitpunkt schon lange abgewandt. So konnte der Fluch um sich greifen – mit weiteren, schwerwiegenden Folgen.

Als vermutliches späteres Ergebnis des Fluchs haben einige Vrykul, jetzt aus Fleisch, kleine und schwächliche Kinder geboren: die ersten Menschen. In einer Kultur, die auf Kampf und Stärke setzt undenkbar und beinahe auch das Ende der Menschheit, ehe diese richtig leben durfte.

Er hier ist verantwortlich dafür, dass es Menschen gibt.

Dass es Menschen überhaupt noch gibt, ist der Liebe einiger Eltern zu verdanken

Der damals herrschende Vrykul-König Ymiron hat verfügt, dass sämtliche Kinder, die so „missgebildet“ geboren sind und den Vrykul nicht ähnlich sehen, getötet werden sollten. Mit diesem Infantizid hätte er sogar fast Erfolg gehabt.

Einige Eltern wollten ihrem Nachwuchs das jedoch nicht antun und haben ihre Kinder versteckt, um sie aus dem kalten Nordend in den Süden zu schicken. Dort haben sie gesiedelt, die ersten Menschen, die im Norden der Östlichen Königreiche das Reich Arathor gegründet haben.

Später ist Arathor zersplittert in neue Reiche, die ihr aus der modernen Geschichte von WoW kennt: Gilneas, Dalaran, Lordaeron, Kul Tiras, Sturmwind und Stromgarde. Arathor hat in The War Within einen neuen Auftritt gehabt – passenderweise im Reich jener Irdenen, die noch nicht vom Fluch des Fleisches getroffen wurden.

Wenn ihr in WoW also einen Menschen spielt, seid ihr nicht einfach nur Johnny Human mit Schwert und Schild, sondern der Nachfahre von kriegerischen Halbriesen aus dem Norden, die früher einmal metallische Giganten mit Herrschaft über die Stürme waren – auch, wenn die Menschen zum Zeitpunkt von Forever noch gar nichts von ihrer eisenhaltigen Herkunft wissen.

Hat euch die Lore überzeugt, einen Menschen zu spielen, oder wählt ihr doch ein anderes Volk? Welches Volk und welche Klasse werdet ihr in WoW Forever spielen? Schreibt uns einen Kommentar!

Die Geschichte zeigt, dass Menschen ein zähes Volk sind, das selbst mit dem Fluch eines Alten Gottes nicht gebrochen wurde. Lange Zeit hat sich das in WoW mit dem Volks-Bonus Unbeugsamkeit sogar deutlich gezeigt. In WoW Forever gibt es aber ein paar Anpassungen: Alle Völker und ihre Volksfähigkeiten in WoW Forever – Welche passen zu PvE und PvP?