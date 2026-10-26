WoW Classic, Retail und Forever – Alle Versionen und ihre Unterschiede erklärt

World of Warcraft ist breit gefächert: Retail, Classic und auch noch Forever. Wir erklären die unterschiedlichen Versionen.
World of Warcraft kommt inzwischen, je nach Interpretation, mit 3 unterschiedlichen Spielversionen daher. Doch was genau ist eigentlich World of Warcraft „Classic“, was ist „Retail“ und was jetzt Forever? Dieser Artikel informiert euch über die grundlegenden Unterschiede und Besonderheiten.
Retail, Classic und Forever – Die Versionen kurz erklärt
Klappt die einzelnen Blöcke auf für einen kurzen Überblick zu den einzelnen Versionen von World of Warcraft.
World of Warcraft: Midnight aka Retail
World of Warcraft Retail ist unter mehreren Namen bekannt. Manche nennen es „Retail“, andere nennen es „das moderne WoW“ und andere einfach bei der Bezeichnung der aktuellen Erweiterung „Midnight“. Die Begriffe sind austauschbar und beschreiben das gleiche Spiel.
Bei Retail handelt es sich um die fortlaufende Saga, die seit dem Launch im Jahr 2005 weitererzählt wird. Rund alle 2 Jahre erscheint eine neue Erweiterung, die dann die Level-Obergrenze anhebt und die Spielwelt um neue Gebiete, Dungeons und Quests erweitert.
World of Warcraft Retail ist die am weitesten entwickelte Version von World of Warcraft, die vor allem für ihr spannendes Endgame gelobt wird, für Neulinge aber oft undurchsichtig und überladen wirken kann. Der Einstieg fällt oft schwer und bis zum Erreichen des relevanten (und fordernden) Endgames kann man sich verloren und überfordert fühlen.
Keine andere Version von WoW bietet so viele verschiedene Inhalte: Von Raids und Dungeons über Spieler-Behausungen, schier unendlich viele Sammelgegenstände in Form von Reittieren, Haustieren, Spielzeugen oder Dekorationen und auch eine Fülle an Solo-Inhalten, die man eben alleine bewältigen kann.
World of Warcraft Classic aka Vanilla
WoW Classic ist ein Sammelbegriff für mehrere verschiedene Varianten aus der Vergangenheit von World of Warcraft. Für manche ist WoW Classic nur die ursprüngliche Variante von WoW, wie sie damals in 2005 veröffentlicht wurde (auch „Vanilla“ genannt).
Der Entwickler Blizzard fasst unter dem Begriff „Classic“ mehrere Versionen zusammen, die allesamt auf einem alten Spielstand gehalten werden. Da gibt es sowohl eine Variante für „Vanilla“, aber auch eine für die erste Erweiterung „The Burning Crusade“ oder das später erschienene „Mists of Pandaria“.
World of Warcraft Classic richtet sich vor allem an nostalgische Fans, die noch einmal die Spielversionen der Vergangenheit erleben wollen, bevor sich WoW in eine – von den jeweiligen Fans als solche bezeichnete – „schlechte Richtung“ entwickelt hat.
Für manche sind die Classic-Varianten auch schlicht ein besserer Einstiegspunkt, weil die Inhalte hier noch nicht so breit gefächert waren.
World of Warcraft: Forever
WoW Forever ist Blizzards neuster Versuch einer frischen Version von World of Warcraft. Das Spiel möchte verschiedene Aspekte aus dem modernen WoW und Classic vereinen.
Als Grundlage dient die Spielwelt aus dem Jahr 2005, die allerdings mit über 1.000 neuen Quests und neuen Gebieten vergrößert wurde.
Das Ziel der Entwickler ist es, den Geist des klassischen World of Warcraft zu bewahren und ein WoW zu erschaffen, das nicht so ist wie das tatsächliche Classic, sondern so, wie es sich in unseren Erinnerungen an damals anfühlt. Daher gibt es einige spielerische Anpassungen an den Talenten und Fähigkeiten der Klassen, aber auch optische Verbesserungen der Spielwelt, wie etwa fantastische Wetter- und Licht-Effekte.
Das Versprechen von „Forever“ ist, wie der Name bereits erahnen lässt: Ein (klassisches) World of Warcraft, das aber „für immer“ weiterentwickelt wird und dennoch nie weiter geht als Stufe 60.
World of Warcraft Forever erscheint am 5. November 2026. Neue Inhalte sollen rund alle 3 Monate in Form eines großen Content-Patches erscheinen.
Auf den kommenden Seiten haben wir weitere detaillierte Informationen zu den unterschiedlichen Spielversionen von World of Warcraft, wenn euch die Einzelheiten und Besonderheiten von Retail, Classic und Forever interessieren.
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