World of Warcraft ist breit gefächert: Retail, Classic und auch noch Forever. Wir erklären die unterschiedlichen Versionen.

World of Warcraft kommt inzwischen, je nach Interpretation, mit 3 unterschiedlichen Spielversionen daher. Doch was genau ist eigentlich World of Warcraft „Classic“, was ist „Retail“ und was jetzt Forever? Dieser Artikel informiert euch über die grundlegenden Unterschiede und Besonderheiten.

Was braucht man, um WoW Forever zu spielen?

Was braucht man, um WoW Classic zu spielen?

Was braucht man, um WoW Retail zu spielen?

WoW Classic, Retail und Forever – Alle Versionen und ihre Unterschiede erklärt

Klappt die einzelnen Blöcke auf für einen kurzen Überblick zu den einzelnen Versionen von World of Warcraft.