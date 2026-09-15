WoW Forever spricht 30 Minuten über Nebel, wird Classic verändern

WoW Forever wird nicht einfach nur Classic. Es muss sich weiterentwickeln und Blizzard hat dafür nebelige Ideen.

Mit der neuen Spiel-Variante „Forever“ will Blizzard ein World of Warcraft bieten, das für Fans von Classic eine permanente Heimat bietet. Es soll neue Storys geben, immer wieder frischen Content und gleichzeitig die Gewissheit: Hier gibt es keinen Druck, hier rennt nichts weg.

Aber auch eine andere Sache ist wahr: So ganz wie Vanilla wird Forever nicht aussehen. Um das zu erklären, haben die Entwickler sogar 30 Minuten lang in einem Panel auf der BlizzCon über Nebel gesprochen und eine Wahrheit, die sich viele nicht eingestehen mögen: Denn das alte WoW sieht gar nicht so aus, wie wir es in unserer Erinnerung gaben.

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Nebel ändert drastisch, wie wir WoW erleben

Laut den für WoW Forever zuständigen Mitarbeitern gibt es bei unserer Erinnerung an die Vanilla-Gebiete zwei verschiedene Versionen:

Eine Version in unserem Kopf. Wir erinnern uns an dichte Nebel im Dämmerwald, an gruseliges Mondlicht, das durch die Bäume fiel und unheimliche Silhouetten in der Distanz, die man nicht genau erkennt.

Die zweite Version ist die Wahrheit, ohne rosarote Nostalgie-Brille: Denn richtigen Nebel, umfangreiche Beleuchtung und viele der unheimlichen Elemente gab es damals gar nicht.

Der Plan bei WoW Forever ist es, diese beiden Versionen miteinander verschmelzen zu lassen. Also aus der „Wahrheit“, wie ein Gebiet wirklich aussah und der „verklärten Nostalgie“ eine neue Version zu machen, die beides vereint, ohne dabei das ursprüngliche Gefühl und die Authentizität eines Gebiets zu vernichten.

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Im Panel gibt es eine Menge Beispiele, wie das aussehen kann und wird. Vor allem drei Aspekte werden grafisch angepasst, um die Effekte zu erzielen:

Nebel: Der Nebel in allen Gebieten wurde manuell erstellt. Jedes Gebiet hat einen eigenen Nebel, der mal dichter und mal weniger stark ist.

Der Nebel in allen Gebieten wurde manuell erstellt. Jedes Gebiet hat einen eigenen Nebel, der mal dichter und mal weniger stark ist. Licht und Schatten: Der Tag- und Nacht-Zyklus hat nun Auswirkung auf den Einfall von Schatten und diese bewegen sich dynamisch. Früher war der Schatten in WoW statisch, jetzt passt er sich der Situation und der Tageszeit an.

Der Tag- und Nacht-Zyklus hat nun Auswirkung auf den Einfall von Schatten und diese bewegen sich dynamisch. Früher war der Schatten in WoW statisch, jetzt passt er sich der Situation und der Tageszeit an. Wasser und Reflexion: Wasser sieht nun viel überzeugender aus, wirft bessere Wellen und hat sogar Reflexionen. Dadurch ergeben sich ganz neue Möglichkeiten.

Die Dunkelküste wird noch finsterer.

Besonders beeindruckend ist etwa das obige Bild der Dunkelküste – der dichte Nebel auf dem Meer gibt dem ganzen Gebiet einen deutlich düstereren Eindruck.

Cortyn meint: Auch wenn ich den modernen Retail-Look aus Midnight wirklich liebe, hat auch Vanilla bei mir einen nostalgischen Stellenwert und ich habe Erinnerungen, an die Gebiete von damals. Als ich dann Classic gespielt habe, stellte ich mit Ernüchterung fest: Okay, so toll wie ich das in meiner Erinnerung hatte, sah das wohl gar nicht aus.

Daher begrüße ich diesen Schritt der Entwickler und glaube, dass diese Details eine große Wirkung haben können. Sie tragen dazu bei, dass „WoW Forever“ eine immersive Heimat ist, in der Spielerinnen und Spieler sich für Monate, Jahre und Jahrzehnte wohlfühlen können. Ich werde WoW Forever auf jeden Fall spielen müssen.