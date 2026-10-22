Elder Scrolls Online schenkt euch jetzt „Skyrim“ und 2 Verliese

Am 21. Oktober 2026 ist Saison 2 von The Elder Scrolls Online gestartet. Freut euch auf zwei Geschenke und die Premiere der Soloverliese. Sehr viel mehr ist für die kommenden Wochen geplant.

Was bekomme ich geschenkt? Mit dem Start von Saison 2 von The Elder Scrolls Online am 21. Oktober 2026 landen die bisher kostenpflichtigen Kapitel Greymoor sowie der Verlies-DLC Wolfhunter im Basisspiel. Die Erweiterung aus 2020 führt euch ins westliche Himmelsrand (Skyrim) sowie in die unterirdische Schwarzweite. Dort erwarten euch:

düstere Hauptgeschichte um eine uralte, übernatürliche Bedrohung plus zig Nebenaufgaben

Antiquitäten-System

12-Spieler-Prüfung Kynes Ägis

Gramstürme, die in der offenen Welt toben

Wolfhunter ist indes ein Verlies-DLC von 2018, der seinerzeit gemeinsam mit Update 19 live gegangen ist und die beiden Dungeons Mondjägerfeste und Marsch der Aufopferung im Gepäck hat. Der neue Trailer zum Start von Saison 2 stimmt euch auf die beiden Geschenke ein:

Video starten The Elder Scrolls Online: Trailer stellt alle Neuerungen von Saison 2 vor Autoplay

Saison 2 mit einem langsamen Start

Was bringt Saison 2 noch? Die beiden eben erwähnten Dungeons gibt es nun erstmals auch in einer Solo-Variante. Weitere Soloverliese sollen in Zukunft folgen. Außerdem bringt die zweite Saison einen frischen Tamrielfolianten, über den ihr neue Gegenstände, Währungen und Sammlungsstücke freischalten könnt.

Über die kommenden Wochen und Monate hinweg sollen dann weitere Neuerungen von Saison 2 live gehen. So landet bald auch der Story-DLC Markarth von 2020 im Grundspiel (hat das Finale der Geschichte rund um das „Das Schwarze Herz von Skyrim“ erzählt, zu dem auch Greymoor gehört). Update 52 ist indes für den Januar 2027 mit diversen Verbesserungen wie einer Erhöhung der Obergrenzen für Einrichtungsgegenstände geplant.

Was haltet ihr von dieser Aufteilung und den neuen Soloverliesen? Verratet es uns gern in den Kommentaren! Alle Details zu Saison 2 sowie die konkrete Roadmap findet ihr auf der nächsten Seite. Habt ihr übrigens mitbekommen, dass ihr die Zukunft von ESO mittlerweile mitbestimmen könnt: MMORPG zu Elder Scrolls macht’s jetzt wie die Konkurrenz, lässt euch über die Zukunft abstimmen