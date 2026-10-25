WoW Forever: Die neuen Elfen brauchen ein Update, denn eine Sache nervt

Die Himmelsgeborenen in World of Warcraft Forever sind umstritten. Doch sie könnten interessanter sein, wenn Blizzard ein Detail anpasst.

World of Warcraft Forever kam bei der Community sehr gut an, doch ein Detail ist so umstritten, wie kaum ein anderes. Die „blauen Elfen“, die Himmelsgeborenen, sind vielen ein Dorn im Auge. Manche wollen sie gar nicht im Spiel haben, da sie aus ihrer Sicht nicht in die klassische Welt von WoW Forever passen würden.

Doch selbst wer sie mag, wünscht sich ein paar Anpassungen, um sie weiter zu verbessern. Wir schauen, was die Community sich wünscht und was die deutlichsten Stimmen sagen.

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Mehr Identität mit Horde und Allianz

Was stört an den Himmelsgeborenen? Wenn man die Kritik rausfiltert, dass Himmelsgeborene „generell nicht passen“, dann bleiben noch die folgenden Punkte, die angeregt diskutiert werden:

Die Himmelsgeborenen brauchen mehr Identität mit der Fraktion, der sie sich anschließen. Dass Himmelsgeborene auf beiden Seiten identisch sind, stört viele.

Himmelsgeborene sollten in Quests und Dialogen nicht mit ihrem fraktionsspezifischem Namen angesprochen werden, sondern nur als „Himmelsgeborene“.

Gerade der zweite Punkt führt doch zu eher amüsanten Begegnungen. Wenn Feinde etwa voller Zorn schreien „Elende Himmelsgeborene des Hohen Ordens, stirb!“, dann wirkt das doch sehr sonderbar.

In Hinblick auf die Identität liefert die Community aber gute Ideen für die Anpassung.

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Was schlägt die Community vor? In einem Beitrag mit über 3.600 Upvotes im noch recht jungen Subreddit von WoW Forever, erklärt der Spieler Lazer_Jesus, wie die Himmelsgeborenen ein bisschen mehr zu ihrer jeweiligen Fraktion passen könnten. Sein Vorschlag:

Himmelsgeborene der Hohen Ordnung (Allianz) sollten arkane Runen als Anpassung bekommen, etwa Markierungen der Kirin Tor. Außerdem sollten sie etwas feinere Frisuren bekommen und silber-goldenen Schmuck. Als Reittier könnten sie Eulenbären erhalten.

Himmelsgeborene Windformer (Horde) sollten Kriegsbemalung für ihr Gesicht wählen können. Zusätzliche Anpassungen wären wildere Frisuren mit Federn darin. Als Schmuck bieten sich Knochen oder urtümliche Talismane an.

Diese kleinen Ideen kommen in der Community schon ziemlich gut an und erhalten viel Zuspruch.

Cortyn meint: Gerade in der klassischen Welt von Azeroth ist die Zugehörigkeit zu den Fraktionen noch weitaus bedeutsamer als in späteren Versionen. Daher ist es nur nachvollziehbar, dass die Community hier keinen „Einheitsbrei“ bei dem neuen Volk haben möchte und sich mehr Anpassungen wünschen. Das Forever-Team hat bisher auf viele Wünsche der Spielerschaft gehört, doch bis sich hier etwas tut, dürften wohl mehrere Monate ins Land ziehen – wenn es überhaupt Veränderungengibt.

Wie würdet ihr den Himmelsgeborenen zu etwas Identität mit ihrer Fraktion verhelfen? Habt ihr auch ein paar Ideen, um den Elfen unter die Arme zu greifen? Oder kann es euch egal sein, weil ihr ohnehin keine Elfen spielt, für die man 30 Euro bezahlen muss?