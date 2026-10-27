WoW gibt es jetzt auf Konsole – Allerdings auf einer, die 27 Jahre alt ist

World of Warcraft läuft endlich auf einer Konsole. Allerdings einer, die ihr vermutlich nur auf einem Flohmarkt finden werdet.

Es ist die große Sehnsucht vieler Fans von World of Warcraft: Endlich Azeroth auf der Konsole erleben. Ein Teil davon wird zumindest bald wahr, denn WoW Forever bietet vollständigen (und sehr guten) Controller-Support, sodass man Blizzards MMORPG auch gemütlich auf dem Sofa spielen kann. Doch eine „richtige“ Konsolenversion gibt es bisher nicht.

Wobei das nicht mehr stimmt. Denn World of Warcraft kann man nun auf einer Konsole spielen: Auf der Dreamcast von SEGA.

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Was wurde gemacht? Falco Girgis ist in der Community rund um die Dreamcast ein bekannter Name, denn er hatte auch schon GTA: Vice City auf die Konsole gebracht. Jetzt ist ihm das gleiche mit World of Warcraft in seiner klassischen Version gelungen.

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Wie gut funktioniert das? Wenn man ehrlich ist: Nicht so richtig gut, aber deutlich besser als erwartet. Das Spiel lässt sich zwar spielen, aber sowohl die Grafik als auch die Framerate ist für die meisten wohl gewöhnungsbedürftig. Allerdings darf man nicht vergessen, wie alt die Dreamcast bereits ist.

Wenn man daran denkt, dann ist es schon beeindruckend, dass eine Multiplayer-Version von WoW auf die Dreamcast gebracht wurde, die von der Charakter-Erstellung bis über das Questen und sogar zusätzliche Inhalte (wie Arena-PvP aus späteren WoW-Erweiterungen) zum Laufen gebracht wurde. Aber schaut am besten Mal selbst:

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Was ist die bitte die Dreamcast? Viele jüngere Leserinnen und Leser werden von der Dreamcast vermutlich nie gehört haben. Das liegt daran, dass die Dreamcast zum einen schon satte 27 Jahre alt und dazu auch noch recht schnell untergegangen ist. Es war die Konsole von SEGA, die damals parallel zur PlayStation 2 und der Nintendo 64 versucht hat, den Markt zu dominieren.

Bis heute finden viele den Niedergang der Dreamcast ziemlich kurios, denn die Konsole war ihrer Zeit weit voraus und bot eine deutlich stärkere Hardware als es die damaligen Konsolen von Nintendo oder Sony aufbringen konnten.

Der Fairness halber muss man sagen, dass die klassische Version von World of Warcraft aber auch ganz andere grafische Anforderungen besitzt, als es etwa das moderne Midnight oder auch das neu aufgelegte WoW Forever hat. Dennoch ist es spannend zu sehen, dass es jemandem gelungen ist, ganz Azeroth auf nur 2 GD-Roms zu bannen und auf einer Uralt-Konsole zum Laufen zu kriegen.

Das dürfte zumindest die Hoffnung auf eine moderne Konsolen-Version von World of Warcraft ein klein wenig befeuern. Aber wer weiß, ob wir nach dem großen Erfolg der Beta von Forever nicht schon bald eine echte Konsolen-Version auf der Xbox oder PlayStation zu sehen bekommen …