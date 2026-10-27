WoW Forever: Heute beginnt die Namensreservierung, aber ihr müsst schnell sein

Heute könnt ihr in WoW Forever einloggen und euch Namen sichern. Seid schnell, denn die besten sind rasch vergriffen.

Es dauert noch über eine Woche, bis WoW Forever an den Start geht, doch die Reservierung der Namen beginnt bereits heute. Wer sich den Wunschnamen sichern will, sollte sich beeilen, denn der Andrang dürfte riesig werden.

Wann beginnt die Namensreservierung? Die Charaktererstellung und damit auch die Reservierung der Namen beginnt um genau 18:00 Uhr. Ab dann könnt ihr WoW Forever starten, eure Charaktere erstellen und bis zu 3 Namen reservieren.

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Was braucht man, um einen Namen zu reservieren? Um Namen reservieren zu können, müssen zwei Bedingungen erfüllt sein:

Ihr müsst eines der 3 Vorbesteller-Pakete von Forever gekauft haben.

Ihr müsst WoW Forever bereits heruntergeladen und installiert haben, da ihr es starten müsst.

Wie muss ein Name zusammengesetzt sein? Namen in WoW Forever bestehen aus einem Vor- und Nachnamen und beide Felder müssen ausgefüllt sein. Sowohl Vor- als auch Nachname müssen aus 2 bis 12 Zeichen bestehen.

Beachtet dabei auch, dass ihr die Namensregeln von Blizzard beachtet. Schimpfworte, auch nicht in vermeintlich „lustiger“, leicht abgewandelter Schreibweise werden sanktioniert und können verschiedene Strafen bis zur Schließung des Accounts nach sich ziehen. Da hat Blizzard in der Beta schon hart durchgegriffen.

Wer zuerst kommt, bekommt auch den Wunschnamen

Warum sollte man schnell sein? In WoW Forever befinden sich alle Charaktere auf einem „Mega-Server“. Das heißt, dass – anders als in sonstigen WoW-Versionen – ein Name nicht nur auf einem Realm einmalig sein muss, sondern im ganzen Server-System. Das schränkt die Wahl der Namen ein, auch wenn die Möglichkeiten durch Vor- und Nachname natürlich gewachsen sind.

Wie lange kann man die Namen reservieren? Die Reservierung der Namen sind bis zum 3. November möglich. Wenn ihr euren Wunschnamen haben wollt, dann solltet ihr allerdings möglichst zeitnah zuschlagen und ihn euch sichern – vor allem dann, wenn er eine „übliche“ Kombination darstellt. Je ungewöhnlicher eure Kombination aus Vor- und Nachname ist, desto unwahrscheinlicher ist es wohl, dass ihn euch jemand wegschnappt.

Werdet ihr euch heute Namen in World of Warcraft Forever sichern? Oder hofft ihr einfach darauf, dass euch niemand den Namen „Torben Turbo“ für euren Tauren mit Ebenenschreiten klaut, bis ihr am 5. November mit allen anderen anfangen könnt?

Falls ihr noch nicht wisst, welche Klasse ihr spielen wollt, schaut euch doch unsere Übersicht zu allen Klassen in Forever an.