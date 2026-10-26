Alle warten auf das langsame WoW Forever, aber Midnight wird noch schneller

In World of Warcraft Midnight wird das Level noch schneller. Absurd, wenn man an den Erfolg von Forever bedenkt.

Für viele scheint klar zu sein: Wenn World of Warcraft Forever startet, dann kehren sie Classic oder Midnight den Rücken. Classic ist doch etwas zu altbacken und Midnight ein wenig zu hektisch sowie schnell. Das dürfte sich noch weiter beschleunigen. Denn beim Datamining wurde etwas gefunden, das die Level-Geschwindigkeit noch weiter anhebt.

Video starten WoW Patch 12.1.5 Trailer – Die Entfesselung von Kith’ix Autoplay

Was wurde gefunden? Die Kollegen von wowhead haben im Datamining vier neue, accountgebundene Tränke gefunden. Diese Tränke erhöhen für 2 Stunden lang die erhaltene Erfahrung durch Quests und das Besiegen von Monstern um 30 %.

Wer diese Tränke benutzt, wird einen Charakter also noch schneller von Stufe 1 auf Stufe 90 bringen können.

Diese 4 Tränke wurden gefunden. Den Namen nach stammen sie aus dem neuen Feature “Talebound”.

Midnight bietet Tempo, Forever bietet Langsamkeit

Warum ist das absurd? Von vielen Seiten wird häufig kritisiert, dass das Leveln in World of Warcraft Midnight (also das „moderne“ WoW oder auch „Retail“ genannt) ohnehin schon zu schnell geht. Wer will, kann die Level-Phase bis Stufe 80 an einem Wochenende abschließen und den Endspurt bis Stufe 90 dann nochmal in 1-2 Abenden.

Das ist Teil der Design-Philosophie, denn WoW Midnight legt einen starken Fokus auf das Endgame. Von vielen Spielerinnen und Spielern wird das also begrüßt, damit man schneller Zweitcharaktere im Endgame hat.

Andere wiederum finden genau das an Midnight abstoßend und wünschen sich eine langsamere Erfahrung mit längerer Reise zum Endgame – wie es eben bald Forever bieten wird.

Wie kommt man an die neuen Tränke? Der Ursprung dieser neuen Tränke ist noch nicht bekannt, allerdings geben die Namen dieser Tränke (es gibt 4 verschiedene mit identischem Effekt) einen Hinweis darauf, dass man sie aus dem neuen Talebound-Spielmodus bekommen wird, der Teil von Patch 12.1.7 sein wird. Es ist daher davon auszugehen, dass diese Tränke eine der kaufbaren Belohnungen des neuen Spielmodus werden.

Cortyn meint: Schnelleres Leveln ist im modernen WoW eigentlich immer gerne gesehen. Wer etwas dagegen hat, ist im modernen World of Warcraft schlicht falsch aufgehoben. Und immerhin muss man bedenken, dass die Tränke optional sind. Wer die Level-Phase zumindest ein wenig verlängern will, braucht sich diese Tränke ja nicht kaufen. Für alle anderen ist es eine schöne Sache, vielleicht doch noch den einen oder anderen Gammel-Twink auf 90 zu bringen.

Allerdings gibt es auch in WoW Forever ein paar Methoden, das Leveln zu beschleunigen – die Möglichkeiten für mehr XP in Forever haben wir euch hier vorgestellt.