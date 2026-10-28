Die Entwickler von ArcheAge Chronicles haben endlich verraten, wann der Early Access auf Steam starten soll. Spoiler: Es wird voll in den ersten November-Tagen.
Wann startet ArcheAge Chronicles? In der Nacht vom 3. auf den 4. November 2026, um 0:00 Uhr. Der Zugang zur Early-Access-Version auf Steam soll 29,99 Euro kosten. Wer möchte, kann sich das Dawn-Pioneer-Set mit exklusiven, kosmetischen Outfits für alle Klassen, vorbestellen. Ihr müsst euch aber für eines der vier Sets entscheiden.
Keine Angst vor der großen Konkurrenz
Warum ist dieser Termin bemerkenswert? Die Entwickler von XL Games scheinen die aktuelle MMO-Konkurrenz nicht allzu beeindruckend zu finden. Mit dem Start am 3. beziehungsweise 4. November platzieren sie ihren Early Access nämlich genau in die heißeste MMO-Woche des ganzen Jahres:
- 28. Oktober: Die Erweiterung Wölfe von Mordor erscheint für Herr der Ringe Online
- 3. November: Das Cozy-MMO Loftia geht auf Steam in den Early Access
- 3./4. November: ArcheAge Chronicles startet auf Steam in den Early Access
- 4. November: Der Ludra-Raid landet in Aion 2
- 5. November: WoW Forever startet hier in Europa
Wir sind sehr gespannt, wie sich dieses Konkurrenzumfeld auf die Spielerzahlen auswirken wird. Zumindest auf Steam lässt sich das ja ganz gut verfolgen. Was werdet ihr kommende Woche spielen? Rechnet ihr ArcheAge Chronicles große Chancen für einen erfolgreichen Early-Access-Start aus? Verratet es uns gern in den Kommentaren!
Der neue Trailer zum Early-Access-Start von ArcheAge Chronicles ist übrigens exklusiv auf dem YouTube-Kanal von IGN live gegangen:
Was bietet der Early Access? ArcheAge Chronicles soll zum Early-Access-Start den folgenden Umfang bieten:
- 4 Klassen: Krieger, Ranger, Magier und Berserker (mit jeweils 2 der 3 geplanten Waffen)
- 3 Regionen: Diamond Shores (bekannt aus der aktuellen Demo), Gylden Ruins und Astron Plains
- Spielzeit pro Region: etwa 10+ Stunden
Wenn der Plan der Entwickler aufgeht, sollte ArcheAge Chronicles im 3. oder 4. Quartal 2027 final erscheinen. Neben der Veröffentlichung auf dem PC ist auch ein Launch auf den aktuellen Konsolen geplant. Termine für einen möglichen Release gibt es aber noch nicht. Mehr erfahrt ihr auf unserer Übersichtsseite zum Early Access von ArcheAge Chronicles
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Kommentare
Mich hat das bisher gesehe auch nicht überzeugt und die rechnen wohl selber schon mit niedrigen Spielerzahlen, sonst hätte man den EA Start verschoben.
Gerade in nächster Zeit erscheinen noch viele interessante Titel, dann kommt GTA und schlussendlich auch noch die Weihnachtszeit.
die demo hat mich nicht überzeugt. der zeit punkt ist schlecht, zwischen dem 3. bis 5. kommen soviele spiele raus.
Ich lasse AA:C erstmal links linken, konnte schon reinschauen und hat mich nicht wirklich begeistert, es erinnert mich sehr stark an die frühe Zeit zu New World und das nicht positiv, AA und NW ähneln sich irgendwie so stark, zumal das Anfang Tutorial. Daher lasse ich den EA erstmal links linken und schaue dann 2027 irgendwann mal rein, sollte das Spiel bis dahin in den Full Release gehen.