Die Entwickler von ArcheAge Chronicles haben endlich verraten, wann der Early Access auf Steam starten soll. Spoiler: Es wird voll in den ersten November-Tagen.

Wann startet ArcheAge Chronicles? In der Nacht vom 3. auf den 4. November 2026, um 0:00 Uhr. Der Zugang zur Early-Access-Version auf Steam soll 29,99 Euro kosten. Wer möchte, kann sich das Dawn-Pioneer-Set mit exklusiven, kosmetischen Outfits für alle Klassen, vorbestellen. Ihr müsst euch aber für eines der vier Sets entscheiden.

Video starten ArcheAge Chronicles im Gameplay-Trailer: A Quick Look at Auroria Autoplay

Keine Angst vor der großen Konkurrenz

Warum ist dieser Termin bemerkenswert? Die Entwickler von XL Games scheinen die aktuelle MMO-Konkurrenz nicht allzu beeindruckend zu finden. Mit dem Start am 3. beziehungsweise 4. November platzieren sie ihren Early Access nämlich genau in die heißeste MMO-Woche des ganzen Jahres:

28. Oktober: Die Erweiterung Wölfe von Mordor erscheint für Herr der Ringe Online

3. November: Das Cozy-MMO Loftia geht auf Steam in den Early Access

3./4. November: ArcheAge Chronicles startet auf Steam in den Early Access

4. November: Der Ludra-Raid landet in Aion 2

5. November: WoW Forever startet hier in Europa

Wir sind sehr gespannt, wie sich dieses Konkurrenzumfeld auf die Spielerzahlen auswirken wird. Zumindest auf Steam lässt sich das ja ganz gut verfolgen. Was werdet ihr kommende Woche spielen? Rechnet ihr ArcheAge Chronicles große Chancen für einen erfolgreichen Early-Access-Start aus? Verratet es uns gern in den Kommentaren!

Der neue Trailer zum Early-Access-Start von ArcheAge Chronicles ist übrigens exklusiv auf dem YouTube-Kanal von IGN live gegangen:

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Was bietet der Early Access? ArcheAge Chronicles soll zum Early-Access-Start den folgenden Umfang bieten:

4 Klassen: Krieger, Ranger, Magier und Berserker (mit jeweils 2 der 3 geplanten Waffen)

3 Regionen: Diamond Shores (bekannt aus der aktuellen Demo), Gylden Ruins und Astron Plains

Spielzeit pro Region: etwa 10+ Stunden

Wenn der Plan der Entwickler aufgeht, sollte ArcheAge Chronicles im 3. oder 4. Quartal 2027 final erscheinen. Neben der Veröffentlichung auf dem PC ist auch ein Launch auf den aktuellen Konsolen geplant. Termine für einen möglichen Release gibt es aber noch nicht. Mehr erfahrt ihr auf unserer Übersichtsseite zum Early Access von ArcheAge Chronicles