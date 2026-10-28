WoW Forever ändert Tauren, macht sie so schnell wie Reittiere

Die Volksfähigkeit der Tauren ändert sich zum Launch von WoW Forever. Sie werden so schnell wie Mounts auf Stufe 40 – aber es gibt einen Haken.

Volksfähigkeiten funktionieren in World of Warcraft Forever drastisch anders als in bisherigen Versionen von World of Warcraft. Sie sollen ein essenzieller Bestandteil eures Charakters sein und interessante Vorteile bieten. Vor allem die Tauren dürften dabei interessanter geworden sein. Denn in einer Ankündigung erklärt Blizzard, dass sie das Ebenenschreiten der Tauren nochmal verstärken. Sie können dann so schnell rennen, wie Reittiere auf Stufe 40.

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Turbo-Tauren düsen durch die World of Warcraft

Was wurde geändert? Im offiziellen Forum zu WoW Forever erklären die Entwickler, dass sie die Volksfähigkeiten einiger Völker vor dem Launch noch einmal anpassen wollen. Besonders auffällig: die Tauren. Deren Fähigkeit „Ebenenschreiten“ („Plainsrunning“) wird noch einmal deutlich überarbeitet.

Bisher war es so, dass Ebenenschreiten beim Rennen alle 5 Sekunden die Bewegungsgeschwindigkeit um 1 % erhöht, bis zu einem Maximum von 30 %.

Die Änderung verdoppelt diesen Effekt nun. Alle 5 Sekunden steigt die Bewegungsgeschwindigkeit um 2 %, bis zu einem Maximum von 60 %.

60 % ist in World of Warcraft Forever ein interessanter Wert, denn damit können Tauren genau so schnell rennen, wie normale Reittiere (für Stufe 40) reiten können.

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Ist das wirklich übermächtig? Darüber lässt sich streiten. Das Ebenenschreiten ist nämlich kein Effekt, der sofort seine volle Wirkung entfaltet. Stattdessen wird das Ebenenschreiten Stück für Stück über Stapel aktiviert, die sich erst im Laufe der Zeit aufbauen.

Denn bis der Taure bei 60 % Bewegungsgeschwindigkeit angekommen ist, muss er satte 2:30 Minuten lang am Stück laufen. Stehenbleiben ist nicht drin, denn dann verfallen die bisherigen Stapel rasch. Das Gleiche gilt auch, wenn der Taure angegriffen wird.

Daraus lässt sich klar schließen: Um große Distanzen zurückzulegen, wie etwa einmal quer durch das Brachland zu rennen, wird sich diese Fähigkeit in den frühen Stufen auszahlen.

Auf den späteren Stufen wird der Effekt allerdings kaum noch zu spüren sein. Spätestens auf Stufe 40, wenn man auch einfach auf ein Reittier steigen kann (sofern man es sich leisten kann), dürfte die Wirkung kaum noch einen Nutzen haben, denn Ebenenschreiten hat keine Auswirkung mehr auf die Reitgeschwindigkeit.

Zusammengefasst ist das Ebenenschreiten also ein netter Buff, mit dem ihr einige „Turbo-Tauren“ auf den niedrigen Stufen des Spiels sehen werdet, doch auf höheren Stufen dürfte der Effekt nahezu bedeutungslos sein. Vielleicht gibt es noch ein paar Nischennutzungen in PvP-Schlachtfeldern, wo schon ein kleiner Buff dafür sorgen kann, dass man dem Feind entkommt – doch im Großen und Ganzen dürfte der Effekt nur im frühen Level-Bereich spürbar sein.

Cortyn meint: Ich gehe fest davon aus, dass die Entwickler die Volksfähigkeit der Tauren noch einmal überarbeiten werden, wenn auch erst nach dem Launch. Eine Volksfähigkeit, die nur bis Stufe 40 überhaupt einen Nutzen hat und da auch nur in Nischen-Momenten, wenn man sehr lange Distanzen zu Fuß läuft, ist einfach nicht gut für die Identität eines Volkes. Doch es sorgt immerhin für schöne Memes – und lustige Momente, wenn der Low-Level-Taure an euch vorbeirast.

Sorgt diese Änderung dafür, dass ihr einen Tauren spielen werdet? Habt ihr Lust, als Torsten Turbotauren (der Name ist noch nicht reserviert) durch die Weltgeschichte zu sprinten? Oder spielen die Volksfähigkeiten für euch nur eine untergeordnete Rolle, nach denen ihr euren Charakter gar nicht auswählen werdet?