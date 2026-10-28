Aion 2: Server down – Alles zur Serverwartung und den Patch Notes am 28. Oktober 2026 im Live-Ticker

Am 28. Oktober 2026 gibt es eine Serverwartung bei Aion 2. Die Realms werden daher für eine Zeit lang offline genommen. MeinMMO ist für euch live dabei und beobachtet, wann ihr wieder spielen könnt.

07:51 Uhr Die Patch Notes sind da. Ihr findet sie weiter unten im Artikel. Außerdem kündigen die Entwickler Neuerungen zum Server-Matchmaking an und stellen den neuen Pass vor, der ab heute bis zum 2. Dezember 2026 laufen wird: Produktinfo zum neuen Pass auf aion 2.plaync.com

Hinweis zum Server-Matchmaking auf aion2.plaync.com Beim Server-Matchmaking geht es vor allem darum, welche Server derzeit bei Raumzeit-Rissen und den Kämpfen im Abyss aufeinandertreffen. 07:43 Uhr Die Server sind offline, ihr könnt das Update auf Steam bereits herunterladen. Es ist 973,4 MB groß. 07:05 Uhr Guten Morgen, liebe Daevas! Heute steht eine Serverwartung an: Datum: 28. Oktober 2026

28. Oktober 2026 Uhrzeit: 7:30 Uhr CET

7:30 Uhr CET Dauer: ca. 4 Stunden 30 Minuten Loggt euch also zeitig aus, damit ihr nicht ungünstig rausgeworfen werdet. Wir sind für euch live dabei und halten die Augen offen, ob ihr schon früher wieder rein könnt oder ob es zu Verzögerungen kommt.

Video starten So funktioniert das Pet-System in Aion 2 – Bringt euch wertvolle Boni Autoplay

Wann gehen die Server offline? Die Wartung beginnt um 7:30 Uhr CET am 28. Oktober 2026.

Was passiert dann? Ihr könnt ab diesem Zeitpunkt nicht mehr spielen und werdet aus dem Spiel geworfen. Während der Wartung könnt ihr euch dann auch nicht neu verbinden.

Wie lange soll die Wartung dauern? Für Europa ist eine Wartungsdauer von 4 Stunden und 30 Minuten angesetzt, wie NCSoft auf der offiziellen Webseite verrät. Die Server sollten also ab 12:00 Uhr wieder erreichbar sein. Die Entwickler weisen jedoch darauf hin, dass es auch zu Änderungen kommen kann.

Aion 2: Patch Notes für das Update vom 28. Oktober 2026

Gibt es schon Patch Notes? Jap, aber bisher nur in englischer Form, auf aion2.plaync.com. Hier die Übersetzung:

Inhalt & Systeme

Expedition

Die Boss-Balance für Expeditions- und Transzendenz-Inhalte wird angepasst. Die Boss-Werte werden gesenkt, um Kämpfe zugänglicher zu machen und das Risiko zu verringern, dass Charaktere durch hohen Boss-Schaden sterben oder Bosse nicht innerhalb des Zeitlimits besiegen können. 1. Normale Expedition und Transzendenz Stufe 1 Der Boss-Angriff wird um 15 % verringert. Diese Anpassungen verhindern, dass Charaktere mit niedrigerem Fortschritt durch mächtige Boss-Angriffe mit einem einzigen Treffer besiegt werden, was ihnen einen beständigeren Kampf ermöglicht. 2. Schwere Expedition und Transzendenz Stufen 2–4 Boss-Angriff und Schadensverstärkung (Damage Boost) werden im Vergleich zu den vorherigen Werten jeweils um 10 % verringert. Diese Anpassungen verringern das Risiko, dass Charaktere zu schnell besiegt werden, wenn die Schadensverstärkung auf höheren Stufen ansteigt. Spieler erhalten dadurch mehr Gelegenheiten, auf Boss-Angriffe zu reagieren und den Kampf fortzusetzen. 3. Transzendenz Stufen 1–2 Die Boss-LP werden um 6,5 % verringert. Dies verringert die Wahrscheinlichkeit, dass Bosse während längerer Kämpfe in den Berserker-Zustand (Frenzy) geraten und Fehlschläge verursachen, sodass mehr Spieler den Inhalt erfolgreich abschließen können.

Urugugu-Canyon und Vakron-Himmelsinsel (Schwer) werden hinzugefügt. Die erforderliche Gegenstandsstufe für den Zutritt beträgt 2.700; der Boss-Berserker-Timer wird auf 4 Minuten festgelegt. Im schweren Modus ist jeder Spieler auf 3 Wiederbelebungen beschränkt.

werden hinzugefügt. Neue Belohnungen im schweren Modus verfügbar: Chance auf den Erhalt eines Stein der Weisen: Offenbarung (Gebunden). Stein der Weisen: Offenbarung (Gebunden) kann als garantierte Belohnung ausgewählt werden. Garantiertes Ariel-Fragment: Urugugu (Gebunden) bzw. Ariel-Fragment: Vakron (Gebunden) aus dem jeweiligen Dungeon. Chance auf ein Expeditionshelden-Kunstwerk als Belohnung. Im Vergleich zum Schwierigkeitsgrad Normal können mehr Kinah verdient werden. Das erhaltene Ariel-Fragment variiert je nach Dungeon. Über die Äther-Transmutation (Substance Morph) können bis zu 30-mal pro Charakter jeweils 100 Ariel-Fragmente in einen Daevanion-Kristall: Ariel (Gebunden) umgewandelt werden. Über die Äther-Transmutation kann 1 Ariel-Fragment unbegrenzt oft in 5 Verzauberungssteine umgewandelt werden. Der Daevanion-Kristall: Ariel (Gebunden) kann unter [Äther-Transmutation > Spezial > Daevanion] umgewandelt werden. Verzauberungssteine können unter [Äther-Transmutation > Spezial > Verbrauchsgüter] umgewandelt werden.

Im schweren Modus können alle einzigartigen Handwerksmaterialien im Urugugu-Canyon und auf der Vakron-Himmelsinsel erbeutet werden: Zorniger Geist, Zorniger Wille und Zorniges Ego.

Neue Erfolge für Expedition (Schwer) werden hinzugefügt: Durch das Abschließen von Erfolgen in Expedition (Schwer) können einzigartige Skins erhalten werden.



Klassenänderungen

Allgemein

Die Basis-LP bestimmter Klassen werden erhöht.

Diese Anpassungen verbessern zusammen mit der Senkung des Boss-Angriffs die Überlebensfähigkeit von Nahkampfklassen. Dadurch können sie Angriffen besser standhalten, während sie Bosse auf kurze Distanz oder frontal bekämpfen.

Die Basis-LP auf Stufe 45 werden wie folgt erhöht:

Gladiator: 4.702 → 6.202 (+1.500 LP)

4.702 → 6.202 (+1.500 LP) Templer: 4.702 → 6.202 (+1.500 LP)

4.702 → 6.202 (+1.500 LP) Assassine: 4.702 → 5.702 (+1.000 LP)

4.702 → 5.702 (+1.000 LP) Jäger: 4.702 → 5.702 (+1.000 LP)

4.702 → 5.702 (+1.000 LP) Zauberer: 4.702 → 5.702 (+1.000 LP)

4.702 → 5.702 (+1.000 LP) Beschwörer: 4.702 → 5.702 (+1.000 LP)

4.702 → 5.702 (+1.000 LP) Kantor: 4.702 → 5.702 (+1.000 LP)

4.702 → 5.702 (+1.000 LP) Kleriker: 4.702 → 5.702 (+1.000 LP)

Assassine

Fertigkeit Änderungen Geschärfter sechster Sinn Der LP-Effekt wird erhöht: (1.000 / 2.000 / 4.000)

(Stufe 5 / Stufe 10 / Stufe 20) Illusionsklon Die Basis-Abklingzeit wird von 90 Sekunden auf 60 Sekunden verringert.

Täglicher Dungeon

Das Odylium-Lager wird als neuer täglicher Dungeon hinzugefügt. Im Odylium-Lager kann basierend auf den Abschluss-Punkten eine feste Anzahl an Seelenkristallen (Gebunden) erspielt werden. Die Eintrittszahl wird mit dem täglichen Dungeon Daeva-Bio-Forschungsbasis geteilt.

wird als neuer täglicher Dungeon hinzugefügt.

Shop

Mit dem Ende des Server-Transferzeitraums werden Gegenstände aus [Shop > Windbrisen-Händler > Spezial] nach [Äther-Transmutation > Spezial > Windbrisen-Händler] verschoben. Betroffene Gegenstände: Sofort-Abschluss-Ticket: Täglicher Dungeon (Gebunden) und Seelenkristall (Gebunden). Der Reiter [Spezial – Windbrisen-Händler] wird aus der Äther-Transmutation entfernt.

Mit dem Ende des Server-Transferzeitraums werden bestimmte Odyl-Energie-Gegenstände in [Shop > Windbrisen-Händler > Spezial] hinzugefügt oder entfernt: Odyl-Energie (Gebunden) (Limit: 20 pro Charakter) wird entfernt. Odyl-Energie (Gebunden) (Wöchentliches Limit: 4 pro Charakter) wird hinzugefügt. Odyl-Energie (Gebunden) (Wöchentliches Limit: 16 pro Server) wird hinzugefügt. Der Verkauf von Riss-Stein des unteren Abyss (7 Tage) unter [Shop > Windbrisen-Händler > Spezial] wird eingestellt.

Sofort-Abschluss-Ticket: Albtraum (Gebunden) wird zu [Shop > Windbrisen-Händler > Spezial] hinzugefügt. Bis zu 14-mal pro Server und Woche für jeweils 30.000 Kinah erwerbbar.

Das Kauflimit für Sofort-Abschluss-Ticket: Täglicher Dungeon (Gebunden) in [Shop > Windbrisen-Händler > Spezial] ändert sich: Bis zu 14-mal pro Server und Woche für jeweils 30.000 Kinah erwerbbar.



Saisonmission

Einige Belohnungen für wöchentliche Saisonmissionen ändern sich: Abysspunkte werden entfernt; als Belohnung für die Mission Landnahme wird stattdessen ein Riss-Stein des unteren Abyss hinzugefügt. Riss-Stein des unteren Abyss wird als Belohnung für die Mission Beobachterin Kaira hinzugefügt.



Verbesserungen am Fortschritt von Handwerks- und Expeditionsausrüstung

Die Verstärkungsobergrenze (Amplify Cap) für Handwerksausrüstung wird erhöht, um die Progression und den Transfer zwischen Handwerks- und Expeditionsausrüstung zu verbessern. Handwerks- und Expeditionsausrüstung mit vergleichbaren Werten erhalten dieselbe maximale Verstärkungsstufe. Der Transfer von Rang-3-Expeditionsausrüstung auf Rang-2-Handwerksausrüstung ist nun möglich. Der Transfer von Rang-2-Expeditionsausrüstung auf Rang-1-Handwerksausrüstung ist nun möglich. Transfer-Beispiel: Halskette der wütenden Kromede → Halskette des Weißen Drachenlords.

Die maximale Verstärkungsstufe für Handwerksausrüstung wird wie folgt angepasst: Wahrer Drache, Sternendrache: Stufe 1 → 3 Glänzender wahrer Drache, Glänzender Sternendrache: Stufe 1 → 3 Weißer Drache, Dunkler Drache: Stufe 3 → 5 Glänzender weißer Drache, Glänzender dunkler Drache: Stufe 3 → 5



Event

28-Tage-Anwesenheitsevent: Atreias Ruf

Event-Zeitraum:

Nach den Wartungsarbeiten am Mittwoch, 28. Oktober 2026, bis vor den Wartungsarbeiten am Mittwoch, 2. Dezember 2026 (MEZ / CET).(PDT: 28. Okt. bis 2. Dez. 2026 PST)

Event-Details:

Das Anwesenheitsevent Atreias Ruf beginnt.

Unter [Menü > Anwesenheit] können die Belohnungen eingesehen werden.(Die Anwesenheit wird täglich um 08:00 Uhr MEZ / 00:00 Uhr PDT zurückgesetzt).

Event-Belohnungen:

Tag Belohnung Anzahl Tag 1 Wiederbelebungs-Geisterstein (Gebunden) 5 Tag 2 Gebratener Fogus des Meisters (Gebunden) 5 Tag 3 Seelenkodex: Zurücksetzung (Gebunden) 3 Tag 4 Lebenskristall (Gebunden) 10 Tag 5 Kampfverstärkungs-Schriftrolle (Gebunden) 10 Tag 6 Seelenkristall (Gebunden) 2.000 Tag 7 Odyl-Energie (Gebunden) 2 Tag 8 Wiederbelebungs-Geisterstein (Gebunden) 10 Tag 9 Gebratener Fogus des Meisters (Gebunden) 5 Tag 10 Auswahltruhe: Inhalts-Nutzungsticket (Gebunden) 1 Tag 11 Herausforderungsticket: Unbekannter Riss (Gebunden) 2 Tag 12 Kampfverstärkungs-Schriftrolle (Gebunden) 10 Tag 13 Seelenkristall (Gebunden) 2.000 Tag 14 Odyl-Energie (Gebunden) 2 Tag 15 Wiederbelebungs-Geisterstein (Gebunden) 5 Tag 16 Gebratener Fogus des Meisters (Gebunden) 5 Tag 17 Seelenkodex: Zurücksetzung (Gebunden) 3 Tag 18 Lebenskristall (Gebunden) 10 Tag 19 Kampfverstärkungs-Schriftrolle (Gebunden) 10 Tag 20 Seelenkristall (Gebunden) 2.000 Tag 21 Odyl-Energie (Gebunden) 2 Tag 22 Wiederbelebungs-Geisterstein (Gebunden) 10 Tag 23 Gebratener Fogus des Meisters (Gebunden) 5 Tag 24 Auswahltruhe: Inhalts-Nutzungsticket (Gebunden) 1 Tag 25 Herausforderungsticket: Unbekannter Riss (Gebunden) 2 Tag 26 Kampfverstärkungs-Schriftrolle (Gebunden) 10 Tag 27 Seelenkristall (Gebunden) 2.000 Tag 28 Odyl-Energie (Gebunden) 2

Aktionen / Shop

Neue Skins

(Rüstungs-Skin) Fuchs-Sonnenregen / Pflichtbewusste Zofe

Verfügbar unter: [Menü] → [Shop] → [Atelier] → [Gewand-Sets] → [Skins] oder [Menü] → [Garderobe] → [Shop] → [Atelier] → [Gewand-Sets] → [Skins]

[Menü] → [Shop] → [Atelier] → [Gewand-Sets] → [Skins] oder [Menü] → [Garderobe] → [Shop] → [Atelier] → [Gewand-Sets] → [Skins] Verkaufszeitraum: Nach den Wartungsarbeiten am Mittwoch, 28. Oktober 2026, bis vor den Wartungsarbeiten am Mittwoch, 11. November 2026 (MEZ).

Produktdetails:

Fuchs-Sonnenregen (Skin-Set) – 29,99 $ Inhalt: Brustplatte, Beinschienen, Helm, Handschuhe, Stiefel, Umhang (jeweils x1) Erhalte 4.350 Meilen

– 29,99 $ Pflichtbewusste Zofe (Skin-Set) (Gebunden) – 29,99 $ Inhalt: Brustplatte, Beinschienen, Handschuhe, Stiefel (jeweils x1) Erhalte 4.350 Meilen(Preise basieren auf dem Purple Store; Richtlinien anderer Stores können abweichen).

– 29,99 $

Eigenschaften der Rüstungs-Skins:

Handeln: X / Löschen: X / Lagern: X / Anpassen: O

/ Löschen: / Lagern: / Anpassen: Beschreibung: Nach dem Abholen aus dem [Shop-Lager] werden alle Teile im Menü [Garderobe – Rüstung] freigeschaltet.

(Waffen-Skin) Geheime Teestunde

Verfügbar unter: [Menü] → [Shop] → [Atelier] → [Waffen/Flügel/Begleiter] → [Waffen-Skin] (oder über [Garderobe])

[Menü] → [Shop] → [Atelier] → [Waffen/Flügel/Begleiter] → [Waffen-Skin] (oder über [Garderobe]) Verkaufszeitraum: Bis 11. November 2026 (MEZ).

Bis 11. November 2026 (MEZ). Preis je Waffe: 11,99 $ (+1.750 Meilen) Großschwert (nur Gladiator) Langschwert (nur Templer) Dolch (nur Assassine) Bogen (nur Jäger) Zauberbuch (nur Zauberer) Kugel (nur Beschwörer) Streitkolben (nur Kleriker) Stab (nur Kantor)

11,99 $ (+1.750 Meilen) Eigenschaften: Handeln: X / Löschen: X / Lagern: X / Anpassen: O

Begleiter: Azurflammen-Kumiho / Glänzender rosa Welpe

Verkaufszeitraum: Bis 11. November 2026 (MEZ).

Bis 11. November 2026 (MEZ). Preis: Jeweils 19,99 $ (+2.900 Meilen)

Jeweils 19,99 $ (+2.900 Meilen) Kauflimit: Einmal pro Server.

Einmal pro Server. Eigenschaften: Handeln: X / Löschen: X / Lagern: X(Nach dem Abholen aus dem Shop-Lager im [Begleiter]-Menü verfügbar).

(Flügel-Skin) Zofenschleifen-Flügel

Verkaufszeitraum: Bis 11. November 2026 (MEZ).

Bis 11. November 2026 (MEZ). Preis: 19,99 $ (+2.900 Meilen)

19,99 $ (+2.900 Meilen) Kauflimit: Einmal pro Charakter.

Einmal pro Charakter. Inhalt: Zofenschleifen-Flügel (Gebunden) x1

Zofenschleifen-Flügel (Gebunden) x1 Eigenschaften: Handeln: X / Löschen: X / Lagern: X / Anpassen: X(Wird nach dem Abholen im Würfel/Inventar abgelegt).

Helme und Dekorationen

Verkaufszeitraum: Bis 11. November 2026 (MEZ).

Bis 11. November 2026 (MEZ). Preis: Jeweils 300 Quna

Kategorie Gegenstand Kauflimit Anpassen Helm Schwarze Krähenmaske (Skin) – O Helm Dunkles Zofen-Haarband (Skin) – O Deko Rote Teufelsbrille (Skin: Brille) 1x pro Server X Deko Silberne Linienbrille (Skin: Brille) – X Deko Silberne Gesichtskette (Skin: Brille) – X Deko Aufsteigend (Skin: Ohrringe) – X Deko Aufsteigend (Skin: Halskette) – X Deko Reiter (Skin: Ohrringe) – X Deko Reiter (Skin: Halskette) – X Deko Mitternächtliche Teestunde (Skin: Ohrringe) – X Deko Mitternächtliche Teestunde (Skin: Halskette) – X

(Helme werden unter [Garderobe – Rüstung] abgelegt; Dekorationen unter [Garderobe – Deko]. Handeln, Löschen und Lagern sind für alle Gegenstände deaktiviert).

Neuer Daeva-Pass: Auftakt zum Flug

Verfügbar unter: [Menü] → [Abonnieren]

[Menü] → [Abonnieren] Laufzeit: Mittwoch, 28. Oktober 2026 (08:00 Uhr MEZ) bis Mittwoch, 2. Dezember 2026 (09:00 Uhr MEZ).

Optionen:

Auftakt zum Flug (Basis): Kostenlos (Schließe Missionen ab, um Belohnungen zu erhalten; 1x pro Charakter).

Kostenlos (Schließe Missionen ab, um Belohnungen zu erhalten; 1x pro Charakter). Auftakt zum Flug (Premium): 1.000 Quna (Enthält sofort 20x Kampfverstärkungs-Schriftrolle (Gebunden) + Premium-Belohnungsreihe; 1x pro Charakter).

EP-Quellen für den Daeva-Pass (Wöchentliches Limit: 15.000 EP pro Charakter):

10 Monster besiegen: 60 EP

Erfolgreiches Sammeln: 30 EP

Erfolgreiches Handwerk: 30 EP

Expedition/Transzendenz abschließen: 300 EP

Erfolgreiche Ausrüstungsverzauberung: 10 EP

Erfolgreiche Ausrüstungsextraktion: 10 EP

Erfolgreiche Seelenbindung von Ausrüstung: 20 EP

Verborgenen Würfel öffnen: 50 EP

Pass-Belohnungen (Stufen 1–50):

Basis-Reihe: Bietet regelmäßig Kleine Odyl-Energie (Gebunden), Kampfverstärkungs-Schriftrollen (Gebunden), Wiederbelebungs-Geistersteine (Gebunden) sowie Tickets für den Unbekannten Riss und Albtraum-Dungeon.

Bietet regelmäßig Kleine Odyl-Energie (Gebunden), Kampfverstärkungs-Schriftrollen (Gebunden), Wiederbelebungs-Geistersteine (Gebunden) sowie Tickets für den Unbekannten Riss und Albtraum-Dungeon. Premium-Reihe: Bietet zusätzliche/höherwertige Belohnungen wie volle Odyl-Energie (Gebunden), erhöhte Mengen an Tickets und Schriftrollen.

Bietet zusätzliche/höherwertige Belohnungen wie volle Odyl-Energie (Gebunden), erhöhte Mengen an Tickets und Schriftrollen. Wiederholungsstufe (nach Stufe 50): Basis: 1x Kampfverstärkungs-Schriftrolle (Gebunden) Premium: 1x Odyl-Energie (Gebunden)



Weitere Verbesserungen und Fehlerbehebungen

Verbesserungen

Sammellimit: Es wird eine Obergrenze für das Sammeln von Ressourcen eingeführt. Das Limit wird täglich um 08:00 Uhr MEZ (00:00 Uhr PDT) zurückgesetzt. Das tägliche Limit beträgt 1.000 Sammelvorgänge pro Server (kann künftig angepasst werden). Die Mindeststufe für das Sammeln wird von Stufe 10 auf Stufe 45 angehoben.

Es wird eine Obergrenze für das Sammeln von Ressourcen eingeführt. Charakterlöschung: Die Wartezeit für die Charakterlöschung wird von 1 Tag auf 7 Tage erhöht, um Missbrauch durch wiederholtes Löschen und Erstellen zu verhindern.

Die Wartezeit für die Charakterlöschung wird von 1 Tag auf 7 Tage erhöht, um Missbrauch durch wiederholtes Löschen und Erstellen zu verhindern. Inaktivität: Die Zeit bis zum automatischen Zurückkehren in die Lobby bei Inaktivität wird von 3 Stunden auf 30 Minuten verkürzt.

Die Zeit bis zum automatischen Zurückkehren in die Lobby bei Inaktivität wird von 3 Stunden auf 30 Minuten verkürzt. Verborgene Würfel: Erscheinen ab sofort häufiger.

Erscheinen ab sofort häufiger. Abyss: Das Teilnehmerlimit für den Abyss wird erhöht.

Das Teilnehmerlimit für den Abyss wird erhöht. Dimensionskern (Unterer Abyss): Die Lebenspunkte des Dimensionskerns im unteren Abyss werden erhöht. Der Schwächungseffekt Machtverlust (Dissipation of Power) wird hinzugefügt: Dauert ein Artefaktkampf 10 Minuten oder länger, wird der Debuff ausgelöst und schwächt den Dimensionskern.



Fehlerbehebungen

Ein Problem wurde behoben, durch das der Wiederbelebungszähler beim Wiederholen eines Expeditions-Dungeons (Schwer) gelegentlich nicht zurückgesetzt wurde.

Server-Transfer: Der Reiter für den Server-Transfer wird aus dem Shop entfernt. Lieferaufträge, die Süße Balaur-Beeren erfordern, werden entfernt.

Ein Fehler wurde behoben, durch den Ariel- und Azphel-Daevanion im Fortschritts-Übersichtsfenster an vertauschten Positionen angezeigt wurden.

Ein Fehler wurde behoben, durch den manche Spielercharaktere im PvP unsichtbar waren.

Ein Fehler wurde behoben, der verhinderte, dass bestimmte Saisonmissionen nach dem Sieg über den geforderten Boss fortgeführt werden konnten.

Einzug und Wiederherstellung

Der Zeitplan für Gegenstandsrückforderungen und -wiederherstellungen wird nach Abschluss des Server-Transferzeitraums bekannt gegeben.

Dungeon-Eintrittspässe für die EU-Region, die am 25. Oktober nicht wie vorgesehen zurückgesetzt wurden, werden nachgereicht.

Anwesenheitsbelohnungen, die infolge eines Server-Transfers mehrfach beansprucht wurden, werden wieder eingezogen.

Seid ihr noch mit viel Spaß in Aion 2 dabei und kämpft euch durch den Endgame-Grind? Verratet es uns gern in den Kommentaren! MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz legt nach 100 Stunden fürs Erste eine Pause ein und konzentriert sich auf die Online-Rollenspiele der nahen Zukunft: Aion 2 verliert mich nach knapp 100 Stunden, aber das ist okay