WoW Forever ändert Dungeon-XP erneut, wählt eure Mitspieler weise

Dungeon-XP in World of Warcraft Forever sind verwirrend. Mal gibt es mehr XP, mal weniger – eine neue Regel soll nun Klarheit schaffen.

Die Dungeon-XP sind seit dem Release von World of Warcraft Forever ein Streitpunkt. Für manche gibt es zu viele XP, für andere zu wenig. Jetzt hat Blizzard erneut verändert, wie die XP vergeben werden und auch diese Änderung sofort wieder angepasst. Es ist ein wenig verwirrend, aber das Endergebnis scheint eine gute Balance zu sein.

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Was hat Blizzard zuerst gemacht? Mit einem Hotfix am vergangenen Wochenende hatte Blizzard eine neue Regel ins Spiel implementiert:

Sobald ein Feind im Dungeon für irgendein Gruppenmitglied trivial ist (also das Level als „grau“ angezeigt wird), bekommt niemand von diesem Mob Erfahrungspunkte.

Das soll verhindern, dass hochstufige Charaktere einfach niedrigere Heldinnen und Helden endlos durch Dungeons „ziehen“.

Was war das Problem an der Änderung? Das Problem ist das Dungeon-Design von WoW Forever. Denn in manchen Dungeons, wie etwa Uldaman, haben die Feinde eine sehr hohe Level-Range. Feinde am Anfang des Dungeons mögen Level 35 sein, doch spätere Feinde reichen bis Stufe 47.

Bei so einer großen Level-Range kommt es oft vor, dass man den einen oder anderen Charakter dabei hat, für den einige Mobs bereits grau sind – aber die ganze Gruppe wird bestraft. Daher musste noch eine zweite Änderung kommen.

12 Level Differenz sind die magische Grenze

Was wurde als Zweites geändert? In einer zweiten Anpassung, nur knapp 12 Stunden später, hat Blizzard diese neue Regel wieder angepasst. Fortan gilt:

Feinde geben nur dann keine Erfahrungspunkte mehr, wenn der hochstufige Spieler mehr als 12 Stufen über dem Level der Feinde ist.

Ein Beispiel: Sind die Gegner im Dungeon auf Stufe 30, aber ihr werdet von einem Helden auf Stufe 40 begleitet, gibt es noch immer Erfahrungspunkte. Nur wenn dieser Spieler bereits Level 43 erreicht hätte (also mehr als 12 Level Differenz), würde es keine XP mehr geben.

Warum gab es diese Änderungen? In World of Warcraft Forever möchte Blizzard, dass die Spielerinnen und Spieler viel Zeit in der offenen Welt verbringen. Klar, man kann sich mal von jemandem durch einen Dungeon helfen lassen, aber das soll nicht die primäre Level-Methode sein. Anders als in anderen Versionen von WoW ist es nicht mehr möglich, dass ein Charakter auf Level 60 eine Gruppe niedrigstufiger Recken etwa mehrfach durch die Todesminen begleitet und sie so sehr schnell aufleveln.

Vor ein paar Tagen gab es erst eine Änderung am Gold – das gibt es auf Stufe 48 nun reichhaltig.