Ein schlechter Ratschlag könnte der beste in WoW Forever sein: Haut euer Gold auf den Kopf. Das lohnt sich auf lange Sicht nämlich richtig.

Wenn man sich im Internet umschaut, dann liest man überall Guides zu WoW Forever, wie man recht schnell Gold verdient, um direkt auf Stufe 40 das Reittier zu haben.

Das ist natürlich ein schönes Ziel, das ich auch gar nicht in Abrede stellen will – aber es gibt dazu auch Alternativen. Denn das Sparen von Gold kann euch auch eine Menge Spielspaß und Zeit kosten, die ihr mit einer ganz anderen Investition schnell wieder reinholen könntet.

So war zumindest die Erfahrung bei meiner Kriegerin. Auch bei ihr wollte ich zu Beginn möglichst viel Gold sparen, merkte jedoch schnell, wie zäh das Leveln dann vonstatten geht, wenn man sich nur auf Quest-Belohnungen und das eine oder andere hergestellte Item konzentriert. Das war ein Fehler. Das Leveln wurde zäh und der Spielspaß geriet in den Hintergrund. Der Fokus war immer: Verdammt, ich brauche das Gold für das Mount auf Stufe 40. Das war ein Fehler.

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Früh in Items zu investieren steigert den Spielspaß

Wenn man stattdessen alle paar Level mal kurz einen Abstecher zum Auktionshaus macht und sich etwa eine solide Waffe oder einen neuen Brustpanzer kauft, dann sind die Unterschiede schon deutlich: Jeder einzelne Gegenstand steigert die Leistung meines Charakters drastisch. Wo es zuvor schwierig war, Kämpfe gegen 2 Feinde gleichzeitig irgendwie zu überleben, schneide ich nach dem Kauf neuer Gegenstände auch problemlos durch 3 Feinde gleichzeitig und könnte es vermutlich auch noch mit einem vierten aufnehmen.

Klar wirkt das erst einmal wenig intuitiv, nicht akribisch auf das Reittier zu sparen. Doch wenn man ehrlich ist: Je besser der Charakter ausgerüstet ist, desto spaßiger lässt sich danach für ein paar Stündchen Gold farmen, wenn man nicht ohnehin einfach auf das äußerst lukrative Angeln zurückgreifen will. Die Alternative ist eben, dass man eine Weile lang viel zu schwach ist und sich nur durch das Leveln quält – etwas, das dann wenig Freude bereitet.

Wenn ihr also einen eher ungewöhnlichen Tipp wollt, dann diesen: Gebt euer Gold regelmäßig im Auktionshaus aus, wenn ihr den Eindruck habt, euer Charakter ist ein wenig zu schwach auf der Brust. Es steigert den Spielspaß ungemein und wenn man ganz ehrlich ist: Alle kleinen „Kleckerbeträge“, die man während der Level-Phase ausgibt, holt man auf Stufe 60 ohnehin wieder rein, wo sich gefundene Waffen gerne mal für 4 bis 5 Goldstücke verkaufen lassen.

Wie handhabt ihr das mit dem Gold in Forever? Knausert ihr herum und sammelt jede einzelne Goldmünze ohne Rücksicht auf die eigene Ausrüstung? Oder gebt ihr beim Auktionshaus-Shopping gerne mal etwas aus? Oder sucht ihr, wie manch ein Streamer, immer nach dem neusten Exploit …