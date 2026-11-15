5 Gründe, warum WoW Forever das aktuell beste MMORPG ist und alle anderen davon lernen müssen

Mit WoW: Forever unterstreicht Blizzard erneut eindrucksvoll die Stärken vom klassischen World of Warcraft. Hinter dem Erfolg steht nämlich sehr viel mehr als nur Nostalgie. Davon müssen andere MMORPG-Anbieter dringend lernen, findet MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz.

Eine der größten Betas der Blizzard-Geschichte. Der größte Launch in der Geschichte von World of Warcraft, wenn es um die gleichzeitig aktiven Spieler geht. Und das nicht nur im Westen. In China waren zum Start mehr als 1 Million Spieler zeitgleich in Azeroth unterwegs (via X).

Damit überflügelt Forever den Start von WoW Classic im August 2019, der ebenfalls bereits sämtliche Erwartungen der Blizzard-Verantwortlichen pulverisiert und World of Warcraft zurück in die Erfolgsspur gebracht hatte.

Wer jetzt glaubt, dass hinter dem Erfolg von Classic und Forever nur die alte Vanilla-Nostalgie aus 2004 bis 2006 steckt, liegt falsch. Das ist sicherlich ein Faktor, aber nicht der einzige. Essenziell ist auch das starke MMO-Fundament vom klassischen World of Warcraft.

Wer schreibt hier? Karsten Scholz ist der MMORPG-Experte von MeinMMO. Er befasst sich seit 17 Jahren fast täglich mit dem besten Genre der Welt. Den privaten Erstkontakt gab’s 2005, mit World of Warcraft. Seitdem hat er – mal mehr, mal weniger intensiv – jede der Erweiterungen gespielt, aber auch WoW Classic, Classic Hardcore, Spinoffs wie Plunderstorm sowie die beiden Classic-Saisons. In Azeroth fühlt sich Karsten zu Hause.

WoW Forever funktioniert als Online-Rollenspiel nämlich ganz anders als die zig modernen Genre-Vertreter der vergangenen 15 Jahre (WoW: Midnight eingeschlossen). Es ignoriert viele Trends, macht Inhalte bewusst mühsam, zwingt Spieler regelrecht zum Miteinander und geht nebenbei viele Schwächen vom alten Vanilla-WoW an.

Das Ergebnis ist die aus meiner Sicht beste MMO-Erfahrung, die man aktuell spielen kann, und es wäre fahrlässig von anderen Entwicklern, wenn sie daraus erneut (nach WoW Classic) keine Lektionen für kommende Genre-Vertreter mitnehmen würden. Im Folgenden gehe ich auf die größten Stärken von Forever im Detail ein. Verratet mir gern in den Kommentaren, was die Classic-Neuauflage für euch besonders ausmacht!

Video starten WoW Forever: Sammelt unbedingt Bücher ein – Die geben euch starke Belohnungen Autoplay

WoW: Forever setzt auf das einzige Bezahlmodell, das maximalen Spielspaß fürs Geld bieten kann

Wer meinen Artikel zu meinem persönlichen Traum-MMORPG gelesen hat, der weiß: Ich bin ein glühender Verfechter vom Abo-Modell. Im besten Fall gibt es abseits der monatlichen Gebühr überhaupt keine anderen Mikrotransaktionen. Wer monatlich zahlt, hat Zugang zu allem. So der für mich optimale Fall.

WoW: Forever erfüllt das nicht ganz (man braucht die kostenpflichtigen Forever-Versionen für beispielsweise die Himmelsgeborenen), kommt meinem Idealzustand aber sehr nahe.

Die heute üblichen Free2Play- oder Buy2Play-Modelle (mit Shop, Battle Passes und Co.) haben aus meiner Sicht nämlich durch die Bank ein Problem: Sie wirken sich immer negativ auf Spiel-Design und Spielerfahrung aus. Irgendwie muss man die Spieler schließlich dazu bringen, den Shop zu besuchen und dort Geld auszugeben.

Darüber hinaus entwerten bereits rein kosmetische Gegenstände, die für Geld verkauft werden, automatisch die Belohnungen, die sich erspielen lassen. Von klaren Pay2Win- oder Pay2Progress-Elementen wie bei Lost Ark, Throne and Liberty oder Aion 2 will ich gar nicht erst anfangen.

Nur ein Abo-Modell kann a) die laufenden Kosten für die Weiterentwicklung eines MMORPGs liefern und gleichzeitig b) eine Gameplay- und Spielspaß-Priorität in den Köpfen der Entwickler schaffen. Wer das bestmögliche Online-Rollenspiel erschaffen möchte, darf zu keiner Zeit an irgendeinen Shop oder den nächsten Battle Pass denken.

Auf Seite 2 geht’s weiter mit der wichtigen Erfahrungspunkte-Jagd in WoW: Forever.