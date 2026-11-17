Ein Leak zum kommenden Riot-MMO in der Welt von Runeterra sorgte am Wochenende für Aufsehen. Denn das Design klingt mehr als fragwürdig.

“Wow, das klingt verdammt grauenhaft” – Dieser Kommentar erscheint auf Reddit ganz oben unter einem Thread zu den Leaks des Riot-MMOs und spiegelt auch ziemlich genau unsere Reaktion innerhalb der Redaktion wider. Kurz zusammengefasst:

Ein Unbekannter habe bereits im August 2026 Informationen zum geplanten Runeterra-MMO von Riot veröffentlicht.

Das Spiel sollte ein PvPvE-Design haben und sich vor allem an kompetitive Spieler aus Valorant und LoL richten.

Es sollte 3 Fraktionen geben, von denen eine einen PvP-Fokus habe. PvE-Spieler schließen sich zu Gruppen für Dungeons zusammen und sollten auf dem Weg dahin von PvP-Spielern angegriffen werden.

Der vermeintliche Leak wurde nun noch einmal aufgegriffen, nachdem Nutzer einige Vorhersagen des Accounts zu den Plänen für League of Legends in den Ankündigungen zu New Dawn wieder erkannten. So hatte der Leaker bereits im August die Loadouts erwähnt, die es MeinMMO-Redakteur Niko besonders angetan haben. Andere Prognosen, etwa dass Runen dafür vollständig gestrichen würden, entpuppten sich jedoch nicht als korrekt.

Nachdem der Reddit-Post zu den Leaks größere Wellen im MMORPG-Subreddit geschlagen hatte, behauptete der Leaker allerdings, er habe sich das alles nur zum Spaß ausgedacht. Auch Marc Merrill, der Chief Product Officer von Riot, erklärte die Leaks in einem Kommentar auf X für “Unsinn”.

Die klare Absage ist für viele MMO-Fans eine große Erleichterung. Denn würde das Spiel so wie im Leak beschrieben erscheinen, hätte es eigentlich kaum eine Chance. Aber was genau macht den Leak zu einem solchen Horror-Szenario für MMORPG-Spieler?

Video starten Riot zeigt im Teaser zu League of Legends: New Dawn das große Update zu LoL Autoplay

Der Extraction-Hypetrain

Das Szenario wirkt erschreckend plausibel: Das Riot-MMO ist seit Jahren in der Entwicklung und wir wissen auch, dass in dieser Zeit mindestens einmal der große Reset-Knopf gedrückt wurde. Irgendwann rund um den Abgang von Greg Street soll es signifikante Änderungen am Design des Spiels gegeben haben, um es von anderen MMORPGs auf dem Markt abzuheben. Man wollte nicht einfach ein MMO wie alle anderen aber mit einem Runeterra-Anstrich, so Riot-Mitgründer Marc Merrill.

Es wäre also nicht abwegig, dass zu diesem Zeitpunkt irgendjemand gesagt hätte: “Hey, Extraction-Shooter sind gerade der heiße Scheiß. Macht einfach das, aber halt als MMORPG.” Ähnlich soll es auch bei Dragon Age: The Veilguard abgelaufen sein, das Berichten zufolge Mal als eine Art Fantasy-Fortnite konzipiert war.

Das Problem? Genau die besagten Extraction-Shooter haben ja bereits gezeigt, dass das Konzept nicht unbedingt aufgeht:

Im extrem erfolgreichen ARC Raiders kam ein großer Teil der Spannung daher, dass man auch im PvE nie ganz sicher vor anderen Spielern war. Dennoch zeigte sich auch dort, dass PvE-Spieler nicht dauerhaft als Beute für PvP-Fans dienen wollen. Aktuell ist ein dauerhafter PvE-Modus im Gespräch.

Wardogs zeigte bereits im September, wie schwierig es ist, 3 Fraktionen zu balancen. Selbst das erfahrene WoW kämpfte in Forever gerade schon mit 2 Fraktionen um die Balance.

Ein großer Teil der geplanten Extraction-Shooter hat es nicht einmal zur Tür raus geschafft: Allein im letzten halben Jahr wurden Extraction-Shooter zu Far Cry und PUBG sowie die neue IP Fairgames eingestellt.

In diesem Umfeld ein MMO mit Extraction-Shooter-Anleihen zu entwickeln, wäre… mutig. Hinzu kommt, dass Riot einer der wenigen verbleibenden Spielemacher des Westens ist, die überhaupt noch die Ressourcen haben, ein vollwertiges Themepark-MMORPG zu produzieren. Würde man diese Vision nun aufgeben, um einen Trend zu jagen, wäre das extrem niederschmetternd.

Das MMO, das niemanden anspricht

Der zweite Grund, der den vermeintlichen Leak durchaus plausibel, aber eben auch erschreckend macht, ist die angestrebte Spielerschaft: Riot hatte ursprünglich eine offene Welt versprochen, welche die Zeit der Spieler respektiert und zum Erkunden einlädt. Also genau das, was sich die meisten MMORPG-Spieler hierzulande wünschen.

An jeder Ecke einen Überfall durch einen PvP-Spieler fürchten zu müssen, würde das Erlebnis für viele schnell vermiesen. Der mögliche Verlust von Loot wäre nicht nur das Gegenteil davon, die Zeit der Spieler zu respektieren, sondern auch ein fundamentales Missverständnis dessen, was MMORPG-Spieler an ihrem Genre lieben.

Gut, wenn es nicht die traditionellen MMO-Spieler anspricht, könnte ein solches Spiel ja noch das “MMORPG für Leute sein, die keine MMORPGs mögen” – also die im initialen Leak angesprochenen kompetitiven Riot-Fans, die mehr von der Welt von League of Legends haben wollen.

Allerdings geht es bei kompetitiven Spielen meistens darum, den Gegner durch Skill zu bezwingen, indem man taktisch überlegen ist, die Mechaniken besser versteht oder Cooldowns sauber trackt. Kaum ein kompetitiver Spieler möchte sich von jemandem plattmachen lassen, den er für klar unterlegen hält, nur weil die Person besseres Gear hat.

Die Nischen-Falle

Abschließend betont der Leaker: Das MMO sei definitiv nichts für die “Housing-Mains” aus WoW, oder überhaupt für normale Spieler. Man könne nicht zum “Pöbel” gehören und trotzdem gut in dem Spiel sein, PvP soll einen sehr großen Teil ausmachen. Und genau das dürfte wohl der wundeste Punkt für viele MMORPG-Fans gewesen sein.

Denn ein solcher Fokus auf PvP und “Sweats” würde das Spiel eigentlich automatisch zum Nischen-Produkt machen. Nur wenige Spieler können die Zeit und Energie investieren, um wirklich gut darin zu werden. Alle anderen werden so gnadenlos fertig gemacht, bis sie die Lust verlieren.

Dazu kommt noch die ohnehin hohe Einstiegs-Hürde für ein neues Live-Service-Game. Denn erfahrungsgemäß steigen Spieler nicht so einfach auf einen neuen Titel um, wenn sie sich bereits einem etablierten Spiel verschrieben haben. Immerhin hat man dort bereits viel Zeit und Geld investiert, hat Freunde im Spiel. Je fordernder ein neues Live-Service-Game ist, desto mehr Leute werden direkt abprallen.

Ein solches Nischen-Produkt hätte aber wohl kaum eine Chance. Vor allem, wenn man sich daran erinnert, dass Riot die Entwicklung des Fighting-Game 2XKO erst im August einstellte, nachdem es nicht die benötigten absurd hohen Spielerzahlen erreicht hatte.

Das heißt: Riot muss gerade eigentlich die eierlegende Wollmilchsau der MMORPGs erschaffen. Ein Spiel, das die breite Masse anspricht, in dem sich Casuals wohlfühlen können, das gleichzeitig aber auch die eher kompetitiv eingestellten LoL-Fans abholt. Nachdem man sich von den Leaks distanziert, bleibt weiterhin die Frage, wie dieser “heilige Gral” aussehen soll.

Was braucht das Riot-MMO, um euch abzuholen? Verratet es uns in den Kommentaren!