Riot hat gerade das wohl beste Feature für LoL angekündigt, könnte mich wieder 4.000 Stunden an den PC fesseln

Riot hat mit League of Legends: New Dawn eine große Überarbeitung ihres erfolgreichen MOBAs angekündigt. Der erste Teaser konnte bei MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes bereits jetzt schon große Vorfreude generieren – wegen eines Features.

Dass LoL irgendwann ein modernes Upgrade bekommen muss, war eigentlich klar. Mit League of Legends: New Dawn hat man im Zuge des Finales der Worlds 2026 am 14.11.2026 einen ersten Teaser dazu gezeigt. Darin sieht man verschiedene Elemente und auch der Head der League Studios, RiotMeddler, sprach auf X.com darüber:

Neue Grafik, Champion-Designs und Animationen

Man bleibt bei der Hextech-Engine, die wird aber aufgewertet

New Dawn wird ein neues massives Update, kein eigenes Spiel

Update, kein eigenes Spiel Neue Jungle-Monster und Pflanzen

Im Trailer scheint die Map anders auszusehen und angeordnet zu sein als jetzt

Man sieht in einer Szene im Teaser 3 Loadouts für Blitzcrank

Vor allem die Loadouts haben bei mir großes Interesse geweckt, denn es könnte eine der besten Neuerungen für LoL werden, die es jemals gab – auch wenn es wie ein sehr ambitioniertes Unterfangen aussieht.

Video starten Riot zeigt im Teaser zu League of Legends: New Dawn das große Update zu LoL Autoplay

Die Möglichkeit für noch mehr Optionen

Im Teaser sieht man ganz kurz eine Auswahl für Blitzcrank, darunter Volt , God Hand und eine grüne Option. Danach sieht man in den kurzen Gameplay-Clips, wie Vayne über eine Wand dasht. Das kann sie aktuell nicht. Riot hat es zwar noch nicht aktiv definiert, aber die Loadouts scheinen Fähigkeiten von Champions zu verändern oder abzugraden.

Darin steckt enormes Potenzial, weil man die Identitäten der einzelnen Champions noch weiterdenken und gleichzeitig die Spielweise erweitern könnte. Je nach Gegner müsste man etwa nicht direkt den Champion wechseln, wenn etwas nicht passt, man könnte ein anderes Loadout wählen.

Anders als von vielen Spielern befürchtet, sind die Loadouts auch kein Ersatz für Runen. Die soll es in einer fokussierten Form immer noch geben, wie RiotMeddler (x.com) bestätigt. Je nach Grad der Umsetzung könnte man die Variation der einzelnen Champions vergrößern und verschiedene Spielweisen entwickeln.

Das finde ich auch deshalb gut, weil es einzelne Champions gibt, die eben nicht optimal mit den Runen arbeiten können, die es aktuell gibt. Sollte man spezifischere Loadouts anbieten, öffnet das die Meta für unscheinbare Champions.

Gleichzeitig sind Loadouts, die aktiv die Fähigkeiten modifizieren, anfängerfreundlich. Es geht nicht einfach nur um Werte, man sieht, dass sich etwas verändert, und kann damit arbeiten, ohne Prozente und Werte vergleichen und interpretieren zu müssen. Zudem erhalten Spieler, die gerne nur einen oder zwei Champions spielen, mehr Variation.

Obwohl ich LoL eigentlich nur sporadisch spiele, weiß ich jetzt schon: Wenn es so kommt, wie ich denke, wird mich das Spiel wieder 4000 Stunden vor dem PC fesseln. Das ist die Spielzeit, die ich bislang in LoL investiert habe. Aber Riot lastet sich damit auch eine Mammutaufgabe auf.

Hier sieht man im Teaser die Loadouts von Blitzcrank

Balancing und Kreativität könnten ein Problem werden

League of Legends zu balancen und so fair wie möglich zu gestalten, ist keine leichte Aufgabe. Immerhin gibt es aktuell 173 Champions, Runen und unzählige Items, die alle miteinander interagieren. Sollte jeder Champion dann noch spezifische Loadouts bekommen, könnte das den Aufwand nochmal maximieren.

Im schlimmsten Fall muss man sich nämlich nicht nur um einen Champion kümmern, der zu stark oder schwach ist, sondern um 3 Champion-Variationen. Aus der neuen Abwechslung könnte ein Fluch werden, der Entwickler, aber auch E-Sportler und Casual-Spieler plagen könnte. Es entstehen mehr Variablen, die man im Auge behalten muss.

Ein anderes Problem ist die Kreativität bei den Loadouts. Gehen wir wegen des Teasers mal von 3 Loadouts pro Champion aus: Wie kreativ und modifizierend werden die einzelnen Optionen? Bei 173 Champions ist es nicht gerade leicht, eine spaßige Varianz zu schaffen. Während also Vayne die Möglichkeit bekommt, durch Wände zu dashen, könnten andere Champions lahmere Optionen bekommen.

Dabei musste ich direkt an die spezifischen Fähigkeiten-Augmentierungen im Modus ARAM: Mayhem denken. Manche verändern die Fähigkeiten auf spaßige Art, doch es gibt welche, die nur Werte anpassen. Die sind für normale Spieler nicht greifbar und man könnte auch das Gefühl bekommen, dass bestimmte Champions von Riot bevorzugt werden.

Sowohl die Vor- als auch die Nachteile basieren aber darauf, wie genau Riot es umsetzt. In diesen Loadouts steckt aber das Potenzial, das beste Feature zu sein, das LoL jemals gebracht hat. Ich zumindest freue mich schon sehr darauf und bin gespannt, was Riot für New Dawn noch alles mitbringt.

Aber wie seht ihr das? Sagt euch der erste Teaser zu oder seid ihr noch skeptisch, was es mit League of Legends: New Dawn auf sich hat? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Ein anderes MOBA wird nächstes Jahr enden: Der LoL-Klon von Pokémon wird abgestellt, und ich trauere nicht, obwohl ich zum Release über 100 Stunden reingesteckt habe