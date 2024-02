LoL: TSM galt als das teuerste Team der Welt, doch jetzt sind nur noch 8 Mitarbeiter übrig

Team SoloMid, einst eines der bekanntesten „League of Legends“-Teams der Welt, hat einen dramatischen Niedergang erlebt. Von einem geschätzten Wert von über 500 Millionen Dollar im Jahr 2022 ist die Organisation heute auf nur noch acht Mitarbeiter geschrumpft, was Fragen über ihre Zukunft und die Gründe für ihren Absturz aufwirft.

Das ist TSM: Team SoloMid (kurz: TSM), war einst eines der bekanntesten professionellen „League of Legends“-Teams weltweit und hat eine bemerkenswerte Geschichte.

Diese reicht von der Teilnahme an den ersten sieben Weltmeisterschaften des Spiels bis zur Einschätzung als wertvollster Verein der Welt im Jahr 2022 durch das Magazin Forbes. Heute steht die Organisation jedoch vor einem drastischen Rückgang und besteht nur noch aus acht Mitarbeitern.

Mitarbeiter an seinem fünften Jahrestag fristlos entlassen

Was war die jüngste Entwicklung bei TSM? Erst kürzlich kam es bei TSM zu einer unerwarteten Entlassung, als der langjährige Angestellte Dunc die E-Sport-Organisation ausgerechnet an seinem fünften Jahrestag als Mitarbeiter musste verlassen.

Anschließend äußerte Dunc auf X sein Unverständnis darüber, dass er keine Entschädigung von TSM erhalten würde, da er in den vergangenen fünf Jahren als Freiberufler für das Unternehmen tätig war.

Hier seht ihr den Post von Dunc auf X.com:

Auch in der Vergangenheit gab es bereits vermehrt Entlassungen bei TSM und der Verein wurde 2022 sogar von Riot Games wegen schlechter Behandlung seiner Mitarbeiter untersucht und bestraft wurde.

Im vergangenen Jahr schloss TSM zudem fast alle seine E-Sports-Abteilungen, darunter Valorant und League of Legends, und hat obendrein den Platz in der LCS verkauft. Dennoch ist TSM weiterhin in einigen Spielen wie Rocket League und Apex Legends vertreten, wenn auch mit einem kleineren Publikum.

Deal führte zu finanziellen Problemen

Wie ging es bei TSM so bergab? Die aktuelle Situation von TSM ist eine Folge aus dem 210-Millionen-Dollar-Deal mit der FTX-Börse, den TSM im Jahr 2021 abschloss, jedoch aufgrund der Verhaftung und Verurteilung des Gründers der Website nicht ausgeführt wurde. Anschließend kam es zu erheblichen finanziellen Problemen für die Organisation.

Im Jahr 2022 gab es dann zusätzlich noch einen Skandal um den LoL-Coach Peter Zhang, der etwa 250.000 $ an Gehaltszahlungen von zwei früheren TSM-Spielen an sich und andere umgeleitet habe und daraufhin TSM verlassen musste.

Darüber hinaus trugen die schlechten sportlichen Leistungen der Organisation zwischen 2018 und 2022, bei der sie sich nur einmal für die Weltmeisterschaft qualifizieren konnte, sowie die allgemeine Krise des westlichen E-Sports im letzten Jahr, zu den Schwierigkeiten bei.

Wie geht es für TSM weiter? Die Zukunft von Team SoloMid bleibt ungewiss, da die Marke infolge einer Reihe von unberechenbaren Entscheidungen erheblich an Wert verloren hat.

Obwohl das Ziel der Gründer in der Vergangenheit darin bestand, die LCS wieder zu einer stärkeren Liga zu machen, erscheint es aktuell sogar unwahrscheinlich, dass sie sich überhaupt weiterhin einen Platz bei großen Wettbewerben in Spielen wie Rocket League sichern können. In LoL haben sie ihren Platz bereits verkauft und treten auch in Valorant Meisterschaften nicht mehr auf.

