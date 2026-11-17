Was ändert sich im Gameplay und den Items in der 1. Season 2027?

Riot hat kurz nach dem Reveal von New Dawn auch erste Informationen zur neuen Season 2027 für League of Legends veröffentlicht. Neben Item-Überarbeitungen und ARAM-Updates gibt es einen neuen Ansatz für den Ranglisten-Modus.

Was ändert sich im Ranked-Modus? In einem neuen YouTube-Video sprachen die Riot-Entwickler Paul Bellezza und Andrei van Roon über die 1. Season im Jahr 2027. Einer der Punkte ist Ranked Rush .

Im Januar, noch vor dem Remake New Dawn , soll jeder Spieler auf Eisen IV degradiert werden. Das ist der aktuell schlechteste Rang in League of Legends. Hierbei handelt es sich aber nur um den sichtbaren Rang.

Der geheime Rang, die MMR, soll gleichbleiben. Das soll verhindern, dass plötzlich ein Master-Spieler gegen einen totalen Anfänger auf dem Eisen-Rang spielt. Ihr werdet also voraussichtlich nicht plötzlich gegen Profis oder Top-Spieler wie NoWay antreten müssen. Die LP sollen dabei massiv erhöht sein, damit man sich leichter aus dem Rang spielen kann.

Für Ranked Rush gibt es aber auch eine neue Belohnung. Man kann sich beim Spielen von Ranked-Modi Timeless Tokens verdienen. Die soll man dann für Timeless Victorious -Skins ausgeben. Das sind Variationen der Skins, die man vorher durch das Erreichen des Gold-Ranges freischalten konnte.

Weitere Änderungen für die Season findet ihr nach dem Video.

Video starten Riot zeigt im Teaser zu League of Legends: New Dawn das große Update zu LoL Autoplay

Item-Änderungen und mehr Chaos für Mayhem

Was kommt noch in der 1. Season 2027 ins Spiel? Die Gameplay-Änderungen sind nicht nur für die Season relevant, sie könnten sich auch auf den Release von New Dawn ausweiten. Man passt im Januar auch die Runen an. So gibt es zum einen Kleptomanie als Schlüsselrune. Damit soll man als Belohnung einen kleinen Item-Rabatt im Shop erhalten.

Zudem gibt es mit Titanenblut eine neue Rune, die vor allem Tank-Spieler freuen wird. Befindet man sich im Kampf mit Champions, erhält man damit Rüstung und Magieresistenz. Man sammelt zudem Stacks, die beim Maximum eine Explosion auslösen.

Auch der Albtraum vieler Spieler wird angepasst: On-Hit-Items. Man möchte insgesamt mehr Möglichkeiten für Builds liefern und passt diverse Items an, darunter Terminus, Ende der Weisheit und Klinge des gestürzten Königs. Zudem kommt das neue Item Fatetaker ins Spiel, das den Verlangsamungseffekt von Klinge des gestürzten Königs bietet, aber ohne den Cooldown. Für AP-Champions wird Riftmaker angepasst und mit Lifebloom Crown kommt ein neues AP-Item ins Spiel.

Fans von ARAM: Mayhem können sich auf noch mehr Chaos freuen. Die Entwickler erklären im Video, dass das Update die Regeln von League noch mehr brechen soll. Items sollen überladen werden können, außerdem spricht man von mehr Item-Plätzen, oder einem 4. Punkt für die Ultimate.

Was sagt ihr zu den ersten Infos für 2027? Freut ihr euch auf die neue Season? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Die wichtigste Neuerung für 2027 wird New Dawn sein. Warum es gut ist, dass Riot dabei auf die alte Engine setzt, erfahrt ihr hier: Lol könnte mit New Dawn zeigen, warum die Welt auf die falsche Grafik-Engine setzt