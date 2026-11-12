Die Fortnite-Server sind down: Liveticker zum Server-Status, Leaks und mehr zu Update 43.1

Die Server von Fortnite werden heute, am Donnerstag, dem 12. November 2026, für das Update 43.10 heruntergefahren. Wir halten euch im Liveticker auf dem Laufenden.
Heute ist wieder eure Geduld gefragt, denn Fortnite erhält das Update 43.10. Dafür werden allerdings die Server heruntergefahren und ihr könnt eine Weile nicht ins Spiel.
Damit ihr wisst, wann ihr wieder zocken könnt und welche Neuerungen euch dann erwarten, sind wir für euch mit dem Liveticker am Start und sammeln alles Wichtige für euch, damit ihr up-to-date seid.
Donnerstag, 12.11.2026
10:45 Uhr
Die Server von Fortnite sind wie vorgesehen weiterhin down.
10:40 Uhr
In einem X-Post des Leakers Hypex sind alle neuen Fortnite Sprites zu sehen, die mit dem heutigen Update hinzugefügt werden.
10:30 Uhr
Der Server-Down läuft inzwischen seit rund einer halben Stunde und die Server sind weiterhin offline.
10:28 Uhr
Shiina zeigte auf X außerdem in einem Leak den neuen “Treasure Hunter”-Skin für Hope
10:25 Uhr
Zu “Pirate Hatsune Miku” und “Kasane Teto” wird es wohl auch ein Event am 15. November geben. Der Leaker Hypex postete den folgenden Textauszug:
Die virtuellen Diven sind auf dem Weg! Hatsune Miku und Kasane Teto kommen diesen Sonntag, den 15. November, in der Friendship Villa an – und an diesem Captain’s Day kommen die Captains in friedlicher Absicht. Der „Leekcapper“ und das „Flapjack Rifle“ werden zur Beute hinzugefügt, und an diesem Wochenende taucht ein drittes Kartenfragment auf. Schaut doch mal bei den Diven vorbei!
10:18 Uhr
Der Leaker Shiina zeigte zudem den N.E.K.O. Crew Skin, bei dem es sich um den “finalen Crew Skin ever” handeln soll (via X)
10:16 Uhr
Gemäß des Leakers Hypex wird es auch einen neuen Sidekick geben (via X)
10:13 Uhr
Die Leaker sind wieder fleißig am Posten. Shiina teilte auf X etwa die Skins “Pirate Hatsune Miku” und “Kasane Teto”.
10:00 Uhr
Die Server von Fortnite wurden pünktlich um 10:00 Uhr heruntergefahren. Ihr könnt also derzeit nicht zocken.
09:55 Uhr
Guten Morgen! Ich bin Dariusz und halte euch heute über den Status bei Fortnite auf dem Laufenden. Speichert euch den Artikel also gerne ab, wenn ihr später zurückkehren und die neuen Infos konsumieren wollt.
Wann ist der Server-Down? 12. November 2026
Ab wie viel Uhr sind die Server down? 10:00 Uhr deutscher Zeit. Das Matchmaking schließt um 9:30 Uhr.
Wann kann man wieder Fortnite spielen? Es wird erwartet, dass die Server gegen 11:30 Uhr wieder online sind.
Während des Server-Downs versorgen wir euch mit frischen Infos zu den neuen Inhalten, sobald sie auftauchen. Habt ihr erst jetzt mit Fortnite gestartet und seid noch ein blutiger Anfänger? Dann haben wir für euch 6 Tipps, die euer Können in dem Spiel verbessern: 6 schnelle Tipps in Fortnite, die euch sofort besser machen
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