Die Fortnite-Server sind down: Liveticker zum Server-Status, Leaks und mehr zu Update 43.1

10:45 Uhr

Die Server von Fortnite sind wie vorgesehen weiterhin down.

10:40 Uhr

In einem X-Post des Leakers Hypex sind alle neuen Fortnite Sprites zu sehen, die mit dem heutigen Update hinzugefügt werden.

10:30 Uhr

Der Server-Down läuft inzwischen seit rund einer halben Stunde und die Server sind weiterhin offline.

10:28 Uhr

Shiina zeigte auf X außerdem in einem Leak den neuen “Treasure Hunter”-Skin für Hope

10:25 Uhr

Zu “Pirate Hatsune Miku” und “Kasane Teto” wird es wohl auch ein Event am 15. November geben. Der Leaker Hypex postete den folgenden Textauszug:

Die virtuellen Diven sind auf dem Weg! Hatsune Miku und Kasane Teto kommen diesen Sonntag, den 15. November, in der Friendship Villa an – und an diesem Captain’s Day kommen die Captains in friedlicher Absicht. Der „Leekcapper“ und das „Flapjack Rifle“ werden zur Beute hinzugefügt, und an diesem Wochenende taucht ein drittes Kartenfragment auf. Schaut doch mal bei den Diven vorbei!

10:18 Uhr

Der Leaker Shiina zeigte zudem den N.E.K.O. Crew Skin, bei dem es sich um den “finalen Crew Skin ever” handeln soll (via X)

10:16 Uhr

Gemäß des Leakers Hypex wird es auch einen neuen Sidekick geben (via X)

10:13 Uhr

Die Leaker sind wieder fleißig am Posten. Shiina teilte auf X etwa die Skins “Pirate Hatsune Miku” und “Kasane Teto”.

10:00 Uhr

Die Server von Fortnite wurden pünktlich um 10:00 Uhr heruntergefahren. Ihr könnt also derzeit nicht zocken.

09:55 Uhr

Guten Morgen! Ich bin Dariusz und halte euch heute über den Status bei Fortnite auf dem Laufenden. Speichert euch den Artikel also gerne ab, wenn ihr später zurückkehren und die neuen Infos konsumieren wollt.