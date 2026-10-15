Fortnite: Server down – Alles zu Status, Leaks, Patch Notes und mehr für Update 42.40 im Live-Ticker

Die Server von Fortnite gehen am Donnerstag, dem 15. Oktober 2026, für einen Patch offline. Was ihr zum Server-Down und den Inhalten von Update 42.40 wissen solltet, erfahrt ihr bei MeinMMO.
Donnerstag, 15.10.2026
10:05 Uhr
Laut Epic Games soll die Wartung ca. 1,5 Stunden dauern. Damit wären die Server etwa um 11:30 Uhr MESZ wieder erreichbar. Hoffen wir, dass alles glattgeht.
10:00 Uhr
Die Server werden jetzt offline genommen.
Ihr könnt dann nicht mehr ins Spiel und müsst euch gedulden, bis das Update aufgespielt ist. Wir halten währenddessen für euch die Augen nach den spannendsten Leaks und dem Serverstatus offen.
9:30 Uhr
Das Matchmaking wird jetzt beendet. In voraussichtlich 30 Minuten beginnt die Serverwartung.
Leaker Shiina hat schon mal entdeckt, dass es im Update einen neuen Storymoment geben wird:
9:00 Uhr
Denkt dran: In circa 30 Minuten wird das Matchmaking beendet. Schaut also, dass ihr eure Runden zeitnah zu Ende bringt.
8:30 Uhr
Solltet ihr nachher übrigens für die Wartezeit neben dem Ticker noch eine Beschäftigung brauchen: Ihr könntet versuchen, die Highscores unseres Minispiels zu knacken.
8:00 Uhr
Guten Morgen! Packt eure Kürbisse und Vampirzähne aus! Heute kommt das letzte Update zu Season 4 und bringt noch einmal gruselige Halloween-Inhalte mit.
- Die Serverwartung dafür beginnt gegen 10:00 Uhr MESZ.
- Das Matchmaking wird ca. 9:30 Uhr MESZ beendet.
Achtet also darauf, dass ihr eure Runden möglichst vorher beendet, damit ihr nicht unsanft rausgeschmissen werdet.
Wir begleiten für euch die Offlinezeit mit passenden Leaks zum Update, damit ihr schon mal wisst, worauf ihr euch freuen könnt.
Fortnite: Was ihr zur Serverwartung am 15. Oktober 2026 wissen müsst
Was passiert beim Server-Down? Die Server werden heruntergefahren. In dieser Zeit könnt ihr Fortnite nicht spielen.
Wann startet der Server-Down in Fortnite? Die Server werden am 15. Oktober 2026 voraussichtlich um 10:00 Uhr MESZ heruntergefahren. Kurze Zeit vorher (etwa eine halbe Stunde, also gegen 09:30 Uhr MESZ) wird das Matchmaking deaktiviert.
Wann kann ich wieder Fortnite spielen? Das hängt von der Größe des Updates sowie der Dauer der Downtime ab. Je nach Größe des Updates dauert es meist zwischen 1 – 3 Stunden. Ihr könnt also meist zwischen 11:00 Uhr und 13:00 Uhr wieder spielen. Wann genau, beobachten wir für euch im Ticker.
Gibt es schon Patch Notes? Epic Games stellt nur noch sporadisch Patch Notes für die Updates online und in der Regel erst nach der Downtime. Sobald sie verfügbar sind, lest ihr sie bei uns.
Welche Inhalte kommen in Patch 42.40? Im letzten Update von Season 4 wird es noch einmal zu Halloween passende Kollaborationen geben. Eventuell wird es auch erste Teaser für kommende Collabs geben. Wir begleiten den Server-Down für euch mit den entsprechenden Leaks, damit ihr wisst, was auf euch wartet.
Wir werden den Server-Down live für euch mitverfolgen und euch mit den wichtigsten Infos und Leaks versorgen. Habt ihr erst jetzt mit Fortnite gestartet und seid noch ein blutiger Anfänger? Dann haben wir für euch 6 Tipps, die euer Können in dem Spiel verbessern: 6 schnelle Tipps in Fortnite, die euch sofort besser machen
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