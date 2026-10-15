Fortnite: Server down – Alles zu Status, Leaks, Patch Notes und mehr für Update 42.40 im Live-Ticker

10:05 Uhr

Laut Epic Games soll die Wartung ca. 1,5 Stunden dauern. Damit wären die Server etwa um 11:30 Uhr MESZ wieder erreichbar. Hoffen wir, dass alles glattgeht.

10:00 Uhr

Die Server werden jetzt offline genommen.

Ihr könnt dann nicht mehr ins Spiel und müsst euch gedulden, bis das Update aufgespielt ist. Wir halten währenddessen für euch die Augen nach den spannendsten Leaks und dem Serverstatus offen.

9:30 Uhr

Das Matchmaking wird jetzt beendet. In voraussichtlich 30 Minuten beginnt die Serverwartung.

Leaker Shiina hat schon mal entdeckt, dass es im Update einen neuen Storymoment geben wird:

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9:00 Uhr

Denkt dran: In circa 30 Minuten wird das Matchmaking beendet. Schaut also, dass ihr eure Runden zeitnah zu Ende bringt.

8:30 Uhr

Solltet ihr nachher übrigens für die Wartezeit neben dem Ticker noch eine Beschäftigung brauchen: Ihr könntet versuchen, die Highscores unseres Minispiels zu knacken.

8:00 Uhr

Guten Morgen! Packt eure Kürbisse und Vampirzähne aus! Heute kommt das letzte Update zu Season 4 und bringt noch einmal gruselige Halloween-Inhalte mit.

Die Serverwartung dafür beginnt gegen 10:00 Uhr MESZ.

Das Matchmaking wird ca. 9:30 Uhr MESZ beendet.

Achtet also darauf, dass ihr eure Runden möglichst vorher beendet, damit ihr nicht unsanft rausgeschmissen werdet.

Wir begleiten für euch die Offlinezeit mit passenden Leaks zum Update, damit ihr schon mal wisst, worauf ihr euch freuen könnt.