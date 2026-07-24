Call of Duty hat verstanden, dass Spieler vom Matchmaking genervt sind: Lässt sich jetzt von Titeln aus einer Zeit vor SBMM inspirieren

Die Beta von Modern Warfare 4 soll auf ein neues Matchmaking-System setzen und lernt dabei von COD-Klassikern, die gerade ihren zweiten Frühling feiern.

Was ist das für eine Inspiration? Activision hat auf dem offiziellen Account von Call of Duty via X verkündet, dass sie ein neues Matchmaking-System einführen werden.

Man habe „im vergangenen Jahr“ durch Spielerdaten und Feedback viel über das Multiplayer-Matchmaking gelernt. Deshalb führe man mit Season 5 in Black Ops 7 sowie in der anstehenden Beta von Modern Warfare ein Matchmaking-System ein, das von den COD-Klassikern Black Ops und Black Ops 2 inspiriert sei.

Das Matchmaking kehrt damit stärker zu seinen Ursprüngen zurück, zu einer Zeit vor Modern Warfare 2019, als das Skill-based-Matchmaking (kurz: SBMM) noch deutlich schwächer war.

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Was ist der Unterschied zum bisherigen Matchmaking? Mit Black Ops 7 führte Call of Duty die sogenannte „Open Playlist“ ein, in der das SBMM stark abgeschwächt ist. In einem Kommentar auf X gingen die Entwickler darauf ein, inwiefern sich das neue System von der Open-Playlist unterscheide.

Demnach baue das neue System auf dem auf, was die Entwickler gelernt haben, und verfüge über „intelligenteres Team-Balancing, große Vielfalt an Matches, Verbesserungen, die dabei helfen, Matches voll zu halten, und ein besseres Erlebnis für Party mit gemischtem Level.“ Genauere Infos teilte die Activision derweil noch nicht.

Open-Playlists sollen zudem weiterhin in BO7 und der MW4-Beta verfügbar sein. Man wolle dann das Spielerfeedback und Match-Daten nutzen, um das System zu verfeinern.

Was ist das Problem am SBMM? SBMM steht für Skill-based-Matchmaking und beschreibt ein System, das anhand eures Skills und eurer Leistung eure Mitspieler und Gegner auswählt. Je besser ihr spielt, desto stärker werden also eure Gegner.

Das SBMM wird von einem Teil der Community seit Jahren kritisiert. Sie sagen, dass das System dafür sorgt, dass sie keine entspannten Runden mehr spielen können und in jedem Match ihr Bestes geben müssen. Das nehme den Spaß beim Spielen.

Auch MeinMMO-Redakteur Dariusz ist kein Fan vom Skill-based-Matchmaking und glaubt, dass gleichermaßen gute wie auch schlechtere Spieler unter dem System leiden und sogar Freundesgruppen auseinanderreißt: Fast alle modernen Shooter haben ein Problem – und das nimmt nicht nur den Spaß, es schadet auch Freundschaften