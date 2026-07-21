Call of Duty: Ihr könnt Modern Warfare 4 kostenlos testen, bevor ihr es kauft, aber Gamer mit einer lockeren Geldbörse sind im Vorteil

Activision ermöglicht euch wieder, das neueste Call of Duty vor dem Release zu testen, aber wenn ihr eure Spendierhosen anzieht, habt ihr mehr Zeit für den Grind.

Was ist das für ein kostenloser Test? Wenn die heiße Phase eines neuen Call of Duty näher rückt, sind zwei wichtige Termine Tradition bei Activision und Shooter-Fans:

COD Next – ein Event am 21. August 2026, bei dem die Entwickler einen großen Schwung an Infos zum nächsten Ableger der Reihe sowie Game-Sessions von ausgewählten Content-Creatorn präsentieren Datum: 21. August 2026

eine Open-Beta, bei der ihr das neue Spiel selbst testen könnt Datum: 28. August 2026 bis 1. September 2026



Besonders die kostenlose Teilnahme an der Open Beta ist seit Jahren ein fester Bestandteil in der Pre-Release-Phase von Call of Duty und für Spieler ein entscheidender Faktor, ob sie den kommenden Ableger der Shooter-Reihe kaufen oder besser auslassen wollen.

Video starten Modern Warfare 4 zeigt im Trailer, was euch im neuen Call of Duty erwartet Autoplay

COD lässt Vorbesteller wieder als Erstes ran

Inwiefern sind Gamer mit lockerer Geldbörse im Vorteil? Wie schon in den Vorjahren wird es auch bei der Beta von Call of Duty: Modern Warfare 4 wieder eine Early-Access-Phase geben. Diese steht Spielern zur Verfügung, die das Spiel vorbestellen. Vorbesteller können dann bereits vom 21. bis zum 25. August das neueste COD anzocken.

Durch den Frühstart haben die Vorbesteller verschiedene Vorteile. Zum einen können sie natürlich 5 Tage mehr im Spiel verbringen. Zum anderen ermöglichen diese zusätzlichen Tage natürlich, Waffen oder Aufsätze zu leveln bzw. freizuschalten, die Maps und deren Laufwege sowie Spawns zu lernen und oftmals sogar schon um eine erste Meta zu erkennen.

Ihr seid also spielerisch in der Beta im Vorteil, wenn ihr 69,99 € (oder 79,99 €, je nach Plattform) für MW4 ausgebt, bevor ihr das Spiel selbst testen konntet.

Werdet ihr euch die Beta von Call of Duty: Modern Warfare 4 anschauen und wie sind eure Erwartungen an das Spiel? Schreibt es uns in die Kommentare. Bis zum Start der Beta findet ihr die wichtigsten Informationen, die rund um Call of Duty: Modern Warfare 4 und dessen Release bekannt sind, in dieser Übersicht auf MeinMMO: CoD MW4: Alle Infos zu Release, Beta, Vorbestellung und Leaks