Das Team von Call of Duty: Modern Warfare 4 hat in den sozialen Netzwerken einige Schummler bloßgestellt, die meinten, sie seien unrechtmäßig gebannt worden.

Was hat Call of Duty getan? In den vergangenen Tagen gab es verschiedene Posts in den sozialen Netzwerken, in denen Spieler behaupteten, sie seien in Call of Duty: Modern Warfare 4 zu Unrecht gebannt worden. Manche meckerten dabei sogar, dass Activision obendrein offensichtliche echte Cheater mit Wallhacks verschone.

Der offizielle X-Account vom „Call of Duty“-Community-Management hat daraufhin auf einige dieser Posts geantwortet – mit klaren Beweisen.

In einem Kommentar auf X schreibt der CoD-Account etwa: „Wir gehen gegen alle Formen von Verstößen gegen unsere Richtlinien vor. Das umfasst Cheating und im Fall dieses Kontos Boosting.“ Dazu teilten sie ein im Kinomodus des Spiels aufgenommenes Video, das zeigt, wie jener Spieler auf Shipment immer wieder Kills an Gegnern erzielt, die offensichtlich absichtlich zu ihm laufen, um sich erschießen zu lassen.

Zwischen dem 3. und 5. November teilte der Activision-Account gleich mehrere solcher Videos auf X, die allesamt Boosting-Verstöße zeigen.

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Was ist Boosting? Boosting beschreibt in Call of Duty einen Vorgang, bei dem Spieler ihre Statistiken oder das Matchmaking durch regelwidriges und unfaires Verhalten manipulieren. Im Fall der gebannten Spieler, dessen Videos der CoD‑Account öffentlich teilte, wurden Account-Statistiken durch absichtliches Killen/killen lassen geboostet.

So reagierten die bloßgestellten Schummler: Nachdem der CoD-Account die angeblich zu Unrecht gebannten Schummler öffentlich mit den geposteten Videos bloßstellte, löschten die meisten von ihnen den jeweiligen Post. Bei einem Nutzer legte das Community-Management sogar noch eine Schippe drauf und schrieb:

„Irgendetwas muss mit deinem anderen Tweet passiert sein. Hier ist das Video noch einmal, das das Boosten auf dem Account klärt.“

Dazu wurde abermals ein Beweisvideo bereitgestellt, doch erneut wollte der bloßgestellte Schummler die Schmach nicht hinnehmen – und löschte dieses Mal nicht nur den Post, sondern gleich seinen gesamten Account (via X).

Auch ein anderer Nutzer reagierte auf das Vorgehen des Community-Managements mit der Löschung seines X-Accounts.

Ein einziger Nutzer reagierte auf X verantwortungsbewusst und kommentierte das Beweisvideo mit den Worten:

„Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, auf meinen Tweet zu antworten, und ihr mir ein Video zur Verfügung gestellt habt, in dem der Grund für die Sperre erläutert wird. Ich weiß eure Antwort und eure Transparenz sehr zu schätzen. Ich bin mit den von euch ergriffenen Maßnahmen vollkommen zufrieden.“

Aktuell wird in den sozialen Netzwerken noch von einigen Nutzern diskutiert, ob Boosting ein Grund für eine permanente Sperre sei oder ob beim ersten Vergehen ein temporärer Bann ausreiche.

Wie steht ihr dazu? Sind Banns für Boosting eurer Meinung nach gerechtfertigt und wenn ja, wie hoch sollte eine Sperre ausfallen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

In Modern Warfare 4 geht jetzt Season 1 los. Neben neuen Maps und Modi hat das Update natürlich auch wieder neue Waffen im Gepäck. Eine neue Schrotflinte hat dabei das Potenzial, auf verschiedene Weise für schmerzhafte Gaming-Erfahrungen zu sorgen: CoD MW4 bekommt in Season 1 eine neue Waffe, die euch noch jahrelang in euren Alpträumen heimsuchen könnte