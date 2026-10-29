CoD MW4 bekommt in Season 1 eine neue Waffe, die euch noch jahrelang in euren Alpträumen heimsuchen könnte

Call of Duty: Modern Warfare 4 hat die kommenden Inhalte von Season 1 vorgestellt. Diese startet bereits am 6. November 2026.

Was ist das für eine Waffe? Modern Warfare 4 wird in Season 1 insgesamt 4 neue Waffen bekommen. Eine dieser Waffen ist die “JAK 12”-Schrotflinte, die mit dem Mid-Season-Update hinzugefügt wird.

Die Jak 12 ist eine vollautomatische Schrotflinte mit einer Feuerrate von 323 Schuss pro Minute und 8 Kugeln im Magazin, die in erster Linie für sehr kurze Distanz gedacht ist, da ihre Genauigkeit schnell abfallen soll. Außerdem soll sie einen starken Rückstoß haben.

Rüstet ihr bei der Jak 12 den Apex-Aufsatz aus, verschießt die vollautomatische Schrotflinte eine Salve aus klebendem Sprengstoff, der an Gegnern und Oberflächen haftet, ehe er explodiert.

Video starten Modern Warfare 4 zeigt im Trailer, was euch im neuen Call of Duty erwartet Autoplay

Eine Auto-Shotgun mit explosivem Extra

Wieso könnte die Waffe Alptraum-Material sein: Schrotflinten, insbesondere vollautomatische Schrotflinten, sind in Shootern meistens entweder viel zu stark oder absolut nutzlos schwach. In beiden Fällen könnte euch die Jak 12 noch lange in euren (Alp)träumen heimsuchen:

entweder, weil sie im Multiplayer vor allem auf engen Räumen dominieren wird

oder, weil ihr sie vielleicht im Camo-Grind spielen müsst, obwohl sie viel zu schwach ist

Besonders der Gedanke daran, wie stark die Schrotflinte sein könnte, bereitet schon jetzt einigen Spielern auf Reddit ein ungutes Gefühl. Einige müssen an vergangene Erlebnisse denken. Der Nutzer Mizouse84 schreibt etwa: „Das weckt Albträume an MW2 mit der KV Broadside und Dragon’s Breath.” Und auch eine andere MW2-Schrotflinte ist unter den Kommentatoren gefürchtet: „Ich habe ein paar schreckliche Erinnerungen an die MX Guardian mit Dragons Breath aus MW2“, kommentiert beakster57.

Das ist sonst noch neu in Season 1: MW4 bekommt mit Season 1 insgesamt 5 neue Maps, darunter eine Neuauflage von Shoot House. Außerdem gesellen sich neben der Jak 12 noch drei weitere neue Waffen hinzu:

das Sturmgewehr “Cronen Osprey”

die Akimbo-fähige Maschinenpistole “CSG‑35” mit einer 1.200er-Feuerrate

die neue Nahkampfwaffe “ZLR Talonhawk”

Außerdem wird es neue Aufsätze für bestehende Waffen geben, darunter etwa einen Apex-Aufsatz, der aus der Hyeon Burst ein vollautomatisch schießendes Sturmgewehr macht. Eine vollständige Auflistung der neuen Inhalte von Season 1 findet ihr auf Seite 2.

Habt ihr noch Albträume von bestimmten vollautomatischen Schrotflinten? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!

Nicht nur die kommenden Waffen von Season 1 haben das Potenzial, Alpträume zu entfachen. Auch unter den bereits im Spiel verfügbaren Schießeisen sind ein paar furchteinflößende Vertreter. Die stärksten Waffen für den Einstieg haben wir euch auf MeinMMO mit Builds vorgestellt: CoD MW4: Meta – Die 4 besten Waffen mit Builds für die ersten Tage