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CoD MW4 kommt diese Woche zu Warzone und bringt ein Feature, das es so noch nie in dem Battle Royale gab

Dariusz Müller Dariusz Müller Lesezeit 3 Minuten
CoD Warzone Season 1 MW4

Am 6. November geht es mit Season 1 von Call of Duty: Warzone los. Der Battle-Royale startet in die MW4-Ära, die uns das kommende Jahr begleiten wird. Mit dabei sind wieder verschiedene Neuerungen.

Um welches Feature geht es? Call of Duty: Warzone bekommt zum ersten Mal in der Geschichte des Battle Royales verschiedene Wetter-Szenarien für die neue Warzone-Map „Hajin”. Dazu zählen etwa Sonnenschein, Regen, aber auch Wind und Nebel.

Die Wetter-Szenarien sollen dabei das Aussehen und das Gefühl der Karte verändern, aber laut den Entwicklern werde die Sichtbarkeit von Gegnern weiterhin ein „zentraler Faktor des Gameplays” bleiben.

Eine derartige Wetter-Variation für eine Map ist in Call of Duty: Warzone neu. Bisher gab es in dem Battle Royale nur eine sehr abgespeckte Version des Systems: Auf der im Jahr 2023 eingeführten Map „Vondel” konnte dichter Nebel aufziehen, der die Sicht beeinträchtigte.

Die Map „Hajin” kennt ihr bereits aus DMZ, wenn ihr MW4 spielt:

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CoD: Modern Warfare 4 zeigt Gameplay seines Extraction-Shooters DMZ im Trailer

Die Highlights von Warzone Season 1 in MW4

Das ist sonst noch neu: Neben der neuen Map wird Call of Duty: Warzone auch ein paar neue Features erhalten. Hier seht ihr ein paar der Highlights:

  • Neue Feldaufrüstung: Zipline Launcher – kann Seilbahnen konstruieren, um etwa an höher gelegene Orte zu gelangen
  • Neue Feldaufrüstung: Grabber Drone – eine fernsteuerbare Drohne, die Sachen greifen kann. Wird z. B. genutzt, um Loot, Items oder sogar verletzte Teammitglieder zu greifen und zu euch zu tragen.
  • Neue Spielmodi: Rally Point, Massive Resurgence, Loaded Resurgence
  • Neue Spielmodi Mid-Season: Extreme Resurgence; Rockets and Snipers
  • Zurückkehrende Maps im Verlauf der Season: Verdansk; Rebirth Island

Außerdem wird es neben der neuen Battle-Royale-Map „Hajin” auch eine neue Resurgence-Map namens „Zodiac” geben.

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Freut ihr euch schon auf den Start von Warzone und die neuen Inhalte? Schreibt es uns gerne in die Kommentare! Eine ausführliche Liste zu den Inhalten von Season 1 findet ihr derweil auf Seite 2.

Falls ihr wissen wollt, welche neuen Inhalte am 6. November 2026 mit dem Start von Season 1 zu Call of Duty: Modern Warfare 4 hinzugefügt werden, könnt ihr hier auf MeinMMO eine detaillierte Übersicht des kommenden Updates nachlesen: CoD MW4: Season 1 – Die wichtigsten Inhalte in der Übersicht

Quelle(n):
  1. Activision
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Kommentare

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1 Kommentar
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Skaalian
#1264734

Das CoD ist diesmal sehr gelungen. DMZ macht bisher Spass. Selbst der MP macht mir dieses Jahr mehr Spass. Man hat natürlich seine üblichen Hass und Lieblingsmaps. Bisher ist es top.

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