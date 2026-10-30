Eines der besten Teams in CoD brauchte 132 Stunden, um Prestige in MW 4 zu erreichen, doch die Community lacht wegen der K/D

Mit jedem neuen CoD-Release kehrt auch die Diskussion über SBMM zurück. So ist es auch bei Modern Warfare 4, dem neuesten Teil der Reihe. Die Debatte wurde jetzt dank der K/D eines der besten Teams der Welt nochmal verstärkt, weil sie kein grandioses Ergebnis gepostet haben.

Was hat das Team gemacht? OpTic Gaming gehört zu den besten Teams in Call of Duty. Sie gewannen bereits 3 Mal die World Championships und stellten sich zum Release von Modern Warfare 4 einer Challenge. Sie wollten so schnell wie möglich Prestige im neuen Shooter erreichen.

Dafür nutzte man einen speziellen Account, mit dem verschiedene Profis abwechselnd zockten, um das maximale Level zu erreichen. Dafür brauchte man laut dem eigenen X-Account 5 Tage, 12 Stunden und 28 Minuten, also knapp 132 Stunden. Im Zuge dessen postete man auch die eigenen Statistiken des Accounts und vor allem die K/D von 1,27, ein für so ein Top-Team recht niedriger Wert, entfacht erneut die Diskussion vom Skill-Based-Matchmaking (SBMM) in der Community (x.com).

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Wut und Gelächter über das SBMM

Was ist das Problem an der K/D? Eine K/D von 1,27 ist zwar noch positiv, aber nicht sonderlich beeindruckend. Zum Vergleich: Bei einer 1,0-K/D hat man genauso viele Tode wie Kills. Da hier vor allem die besten Spieler der Welt gezockt haben, sorgt das unter den Kommentaren für Gelächter – nicht wegen des Skills der einzelnen Spieler, sondern wegen des SBMM. Also dem System, was Spieler nur mit Gegnern eines ähnlichen Skill-Levels antreten lässt.

So schreibt der Nutzer @lRagingI1 unter dem Post auf x.com: Das beste Profiteam hat einen K/D von 1,27 hingelegt. Wenn dir das nicht klar macht, wie beschissen das Matchmaking ist, dann weiß ich auch nicht, was sonst. Zu einem ähnlichen Schluss kommen auch viele andere Spieler. @2ebkk (x.com) lacht, weil er selbst angeblich niemals etwas unter einer 2,7 K/D hatte, in MW4 aber nur auf 1,4 kommt: Dieses SBMM ist in diesem Spiel gnadenlos.

Diese Diskussion ist aber nicht nur einseitig. Unter einem Reddit-Post zu den Statistiken von OpTic gibt es auch Verteidiger des Matchmakings. So schreibt ItsSimplyChill (Reddit): Das verstehe ich nicht. Wollen sie etwa gegen weniger erfahrene Spieler antreten? Und wenn das der Fall ist, wollen sie dann, dass das Spiel untergeht? Denn ich wäre ziemlich frustriert, wenn ich gnadenlos vernichtet würde.

Was ist das Problem an SBMM? Es gibt zwei Lager bei der Diskussion:

Die Gegner des SBMM wollen nicht in jedem Match ihr Bestes geben, sondern auch mal entspannt gegen vielleicht schwächere Gegner spielen. Somit kann man auch Matches ohne viel Konzentration oder Schwitzen erleben.

erleben. Verteidiger des SBMM argumentieren, dass es einfach frustrierend sei, wenn man in einem Match von viel besseren Spielern plattgemacht wird. SBMM würde das balancieren.

MeinMMO-Shooter-Redakteur Dariusz Müller steht dem kontroversen Thema kritisch gegenüber. Für ihn sei das Thema ein Fehler, der seit 7 Jahren die CoD-Releases plagt, und auch ein Problem, wenn er mit Freunden verschiedener Skill-Stufen spielen möchte.

Es ist also schwierig, es beiden Lagern recht zu machen. Selbst wenn man für beide Lager verschiedene Modi anbietet, ist es nicht unwahrscheinlich, dass alle Top-Spieler den Modus ohne SBMM spielen und man dadurch dasselbe Problem hat.

Aber was haltet ihr vom Thema SBMM? Befürwortet ihr das System oder würdet ihr lieber ohne zocken? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Was euch in den nächsten Wochen in Modern Warfare 4 erwartet, lest ihr hier: CoD MW4 bekommt in Season 1 eine neue Waffe, die euch noch jahrelang in euren Alpträumen heimsuchen könnte