Habt ihr euch eine PS5 Pro extra für GTA 6 gekauft? Rockstar Games hat jetzt verraten, welche Vorteile ihr mit der Pro-Version habt und das ist keine bessere Performance. Selbst auf der PS5 Pro werdet ihr wohl mit 30 FPS leben müssen.

Wer GTA 6 auf der PlayStation spielen möchte, kann sich entweder für die normale PS5 oder die Pro-Variante entscheiden. Die PS5 Pro ist 300 Euro teurer, bietet aber etwas flottere Hardware und ein paar zusätzliche, technische Features.

Für GTA 6 nutzt das aber wohl wenig: Laut Rockstar Games bekommt ihr auf der PS5 Pro hübschere Grafiken, aber keine deutlich bessere Performance.

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PS5 Pro bietet wohl keine bessere Performance als die PS5 oder Xbox Series X

Rockstar Games schreibt in einem offiziellen Blogpost, das Ziel auf allen Konsolen seien 30 Bilder pro Sekunde. Auf der PS5 Pro gibt es eine bessere Bildschärfe und Raytracing-Schatten, die nur auf dieser Konsole verfügbar sein sollen. Konkret heißt es:

Grand Theft Auto VI wurde von Grund auf neu entwickelt, um das bestmögliche Spielerlebnis für die aktuelle Konsolengeneration zu bieten. Das Ziel sind 30 Bilder pro Sekunde, wobei beide Plattformen bis an ihre absoluten Grenzen ausgereizt werden, um die weitläufige und facettenreiche Welt von Leonida zum Leben zu erwecken – und dabei die Dichte und visuelle Detailtreue aller Umgebungen und Bewohner zu bewahren. Die PlayStation 5 Pro bietet atemberaubende Grafik mit verbesserter Bildschärfe dank PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) und Raytracing-Schatten, die ausschließlich auf der PlayStation 5 Pro verfügbar sind.

Konkret heißt das auch: Falls ihr euch, wie einige bei uns im Team, erhofft habt, auf der PS5 Pro eine höhere Bildrate und im besten Fall sogar stabile 60 FPS zu erreichen, dann müssen wir euch enttäuschen. Auf der PS5 Pro sieht die Grafik etwas schicker aus und ihr könnt Raytracing verwenden, aber die Bildrate steigt wohl nicht. 30 FPS gelten wohl auch hier als Ziel.

Die gute Nachricht ist aber auch: Falls ihr nur eine PS5 zu Hause stehen habt und bisher keine PS5 Pro bekommen habt, weil diese derzeit überall ausverkauft ist, dann dürften sich die Vorteile in Grenzen halten.

Der Release von GTA 6 steht vor der Tür und Voraussetzung ist eine Konsole. MeinMMO gibt euch Tipps, wie ihr eure PS5 vor dem Release im November wieder fit machen könnt, bevor das Spiel offiziell erscheint. Mehr dazu lest ihr in folgendem Artikel: Mit unseren Tipps macht ihr eure PS5 vor dem Release von GTA 6 noch einmal richtig fit