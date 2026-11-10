Firma legt Butter auf seine CPU, will damit beweisen, dass die CPU kühler und effizienter arbeitet als die Konkurrenz

Wie beweist man am besten, dass seine CPU besonders effizient ist? Man legt ein Stück Butter auf eine CPU. Das dachte sich jetzt eine südkoreanische Firma, die damit beweisen will, dass der eigene Prozessor besser als die Konkurrenz ist.

Was ist das für ein Beweis? Der südkoreanische Chip-Hersteller DEEPX wirbt derzeit für seine energieeffiziente NPU DX-M1. Das ist ein KI-Chip, der für Rechenzentren geeignet sein soll.

Der Hersteller hat sich für einen besonderen Schritt entschieden, um die Leistung seines Chips zu beweisen: In einem Test legt man ein Stück Butter auf den DX-M1. Auf der eigenen CPU soll die Butter fest bleiben, während diese bei der Konkurrenz schmelzen soll. Damit will man beweisen, dass das eigene Produkt weniger Abwärme erzeugt und damit effizienter arbeiten würde. Den Beitrag des Unternehmens findet ihr auf Linked.in

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Buttertest ist eher ein Marketing-Gag als ein echter Beweis für Effizienz

DEEPX behauptet mit diesem Test beweisen zu können, dass das eigene Produkt den Energie-, Kühl- und Wasserbedarf von KI-Systemen senken könne. Das Magazin TomsHardware betont jedoch, dass der Buttertest allein keine belastbare Aussage über Leistung oder Geschwindigkeit erlaube. Der Buttervergleich sei daher im besten Fall ein netter Marketing-Gag als ein wissenschaftlich aussagekräftiger Beleg, dass die DX-M1 wirklich besser als die Konkurrenz sei.

Dennoch steckt in dem Buttertest ein wahrer Kern, denn dieser zeigt ein Grundproblem: Moderne KI-Rechenzentren haben einen enormen Strombedarf und setzen eine aufwändige Kühlung voraus. In vielen Ländern wächst mittlerweile der Druck auf Firmen, verantwortlicher mit den Ressourcen umzugehen.

Welche Ausmaße das erreichen kann, zeigt ein aktuelles Beispiel aus dem US-Bundesstaat Utah. Bereits ein einzelnes Rechenzentrum soll so viel Energie verschlingen wie der gesamte US-Bundesstaat: Ein neues Rechenzentrum soll doppelt so viel Energie schlucken wie ein ganzer US-Staat und natürlich steckt KI dahinter