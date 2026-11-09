Der Release von GTA 6 steht vor der Tür und Voraussetzung ist eine Konsole. MeinMMO gibt euch Tipps, wie ihr eure PS5 vor dem Release im November wieder fit machen könnt, bevor das Spiel offiziell erscheint.

Am 19. November 2026 erscheint GTA 6 für PS5 und Xbox Series X|S. Habt ihr bereits eine PS5 zu Hause, dann könnt ihr eure Konsole bereits jetzt schon auf den baldigen Release vorbereiten. Wir stellen euch einige Tipps und Hinweise vor, die ihr beachten solltet.

Hinweis: Alle Schritte geschehen auf eigenes Risko. Wir übernehmen keine Haftung für mögliche Schäden an eurer PS5 oder anderer Hardware. Für wichtige Daten gilt außerdem immer: Macht im besten Fall eine Sicherungs-Kopie.

Hardware reinigen

Warum ist das sinnvoll? Habt ihr eure PS5 bereits seit mehreren Jahren, dann dürfte eure PS5 vermutlich verstaubt oder zumindest verschmutzt sein. Das gilt insbesondere dann, wenn ihr Haustiere zu Hause habt. Eine Reinigung macht eure PS5 leiser, ruhiger und wieder performanter.

Die Empfehlung ist, die PS5 einmal grob zu reinigen und zumindest den integrierten Staubfänger zu leeren. Das geht auch ohne zusätzliches Werkzeug.

Zusätzlich könnt ihr auch euren DualSense reinigen. Spielt ihr viel an eurer Konsole, dann setzt sich Staub und Schmutz uner den Analogsticks fest. Mit Druckluftspray könnt ihr vorsichtig den Dreck darunter lösen.

So geht ihr vor:

Seitenplatten abnehmen: Dazu die Platten an den Ecken leicht anheben und nach unten schieben.

Staubfänger aussaugen: In der PS5 bzw. unter den Platten sind zwei dreieckige Löcher, die den Staub einfangen sollen.

Lüfter reinigen: Nutzt am besten Wattestäbchen und einen weichen Pinsel und keinen groben Staubsauger.

Controller reinigen: Dreht die Analogsticks im Kreis und pustet vor sichtig mit einem Druckluftspray darunter, um den Dreck zu lösen. Das hilft auch bei potentiellem Stick-Drift.

Controller zurücksetzen: Büroklammer kleines Loch in der Rückseite und neu verbinden. Dafür benötigt ihr ein USB-Kabel, um euren Controller erneut mit der PS5 zu verbinden

Warum ist das sinnvoll? Mit der Zeit müllt ihr euch das System eurer PS5 voll. Denn beim Installieren, Löschen und Patchen von Spielen landen die Daten verstreut auf eurem Speeicher. Der Neuaufbau sortiert die Daten neu, damit das System wieder schneller darauf zugreifen kann. Zusätzlich werden überflüssige Datenreste auf eurer Partition beseitigt.

Der Neuaufbau hilft außerdem bei Software-Hängern, Abstürzen und etlichen Fehlermeldungen der PS5. Wichtig ist: Dieser Vorgang löscht keine Spiele oder Speicherstände.

So geht ihr vor:

PS5 ausschalten.

Power-Taste so lange drücken, bis Piepton kommt (ca. 7 Sekunden) → PS5 wechselt in den Sicherheitsmodus.

Dualsense-Controller mit Kabel anschließen, Bluetooth funktioniert nicht.

Im Menü die Option „Cache leeren und Datenbank neu aufbauen“ wählen. Anschließend startet die Konsole neu.

Speicherplatz freiräumen

Warum ist das sinnvoll? Ist der Systemspeicher randvoll, dann wird die PS5 langsamer. Ohnehin empfehlen wir euch immer 50 bis 100 GB für Updates freizuhalten. So viel Platz braucht in der Regel eure PS5, um kleinere und größere Updates aufzuspielen. Es gibt verschiedene Optionen, um euren Speicher freizuräumen oder anderweitig zu nutzen.

So geht ihr vor:

Ihr könnt Spiele direkt von eurem System-Speicher löschen und damit Platz schaffen. Dazu wählt ihr Einstellungen → Speicher → Spiele und Software löschen.

Ihr könnt PS4-Spiele auf eine externe SSD/HDD (nennt sich bei Sony „erweiterter USB-Speicher“) installieren oder verschieben und auf diese Weise Platz schaffen. PS5-Spiele müssen auf dem internen Speicher installiert sein.

Ihr könnt eine zusätzliche M.2-SSD in eure PS5 einbauen, falls noch nicht geschehen. Das ist aber derzeit sehr teuer. Eine Kollegin hat trotzdem ihre PS5 aufgerüstet, um mehr Speicher zu haben.

Elektrische Geräte wie die PS5 geben Wärme ab, die sie anschließend loswerden müssen. Gleichzeitig holen sich die Geräte wieder kühle Luft, um die heißen Komponenten zu kühlen. Ein Grund, warum ihr eure PS5 nicht in einen Unterschrank oder generell in einen Schrank stellen solltet: Ihr solltet euch genau überlegen, ob ihr eure PS5 wirklich in einen Schrank stellen wollt