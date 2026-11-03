Ihr solltet euch genau überlegen, ob ihr eure PS5 wirklich in einen Schrank stellen wollt

Eine PS5 in einen Schrank stellen? In der Regel keine gute Idee. Denn es gibt gleich mehrere Gründe, die dagegen sprechen.

Elektrische Geräte wie die PS5 geben Wärme ab, die sie anschließend loswerden müssen. Gleichzeitig holen sich die Geräte wieder kühle Luft, um die heißen Komponenten zu kühlen.

Wird diese Wärme nicht richtig abgeführt, dann können sowohl die Performance als auch die Lebensdauer der Hardware leiden. Ein Grund, warum ihr eure PS5 nicht in einen Unterschrank oder generell in einen Schrank stellen solltet.

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Geschlossene oder abgeschirmte Schränke verhindern Luftzirkulation an der Hardware

Was hat das mit einem Unterschrank zu tun? In einem Unterschrank oder in einer Kommode kann die Luft nicht wirklich zirkulieren. Das heißt, warme und kalte Luft können sich nicht austauschen. Im schlimmsten Fall saugt die PS5 dann ihre eigene heiße Luft wieder ein und erhitzt sich immer stärker, bis sie schließlich ihre Leistung drosselt. Im Englischen nennt man das „Thermal Throttling.“

Was hat das noch für Nachteile? Neben dem Leistungsverlust lassen die hohen Temperaturen in der Regel viele elektrische Komponenten schneller altern. Wenn eine Konsole über Monate oder sogar Jahre hinweg am Temperaturlimit läuft, dann dann steigt das Risiko für einen Totalschaden. Und in einer Zeit, wo Hardware richtig teuer geworden ist, wollt ihr eine Reparatur oder einen Neukauf unbedingt vermeiden.

Hinzu kommt außerdem eine permanente Lärmbelastung. Denn die Lüfter drehen immer schneller, um die Temperaturen regulieren zu können. Je nach Möbelstück kann das Holz des Schranks die Geräusche und Vibrationen zusätzlich noch verstärken. Ein weiterer Punkt ist Staub, der sich in gschlossenen oder engen Räumen ebenfalls gerne ansammeln kann und dann früher oder später auch in eurer PS5 landet.

Eine weitere Sache, die man zumindest im Hinterkopf behalten sollte: Einige Schränke, etwa aus Massivholz oder mit Metall verstärkte Glastüren, können kabellose Signale (Bluetooth/WLAN) abschirmen. Das resultiert dann in einem spürbaren Input-Lag oder eure Controller müssen sich neu verbinden. In einem wichtigen, kompetitiven Match kann das schnell tödlich sein.

Wie stelle ich die PS5 also richtig auf? Sony selbst erklärt in seinem FAQ, wie man die PS5 richtig aufstellen sollte:

Stellt die Konsole mindestens 10 cm von allen Wänden entfernt auf. Stellt die PS5 nicht an einem engen Platz auf.

Stellt die PS5 nicht auf einem Teppich mit langen Fasern auf und deckt sie nicht mit einer Decke ab.

Es darf sich kein Staub an der Belüftung des Systems ansammeln. Verwendet ein Reinigungswerkzeug, um Staubansammlungen zu entfernen.

Habt ihr eure PS5 in einem Schrank gestellt oder habt ihr sie bereits anderweitig abgestellt? Schreibt es uns in die Kommentare!

Sony soll ein neues PS5-Modell verkaufen. Im Inneren der Konsole stecken laut einem Techniker wichtige Verbesserung für die Lebenszeit der Konsole. Etliche gefundene Veränderungen stellen laut dem Experten starke Verbesserungen dar: Sony hat wohl still und leise ein neues PS5-Modell veröffentlicht und das könnte die Haltbarkeit stark verbessern