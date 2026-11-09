Miniatur-Fan wird von Kollegen aufgrund eines fehlenden Schritts als „Psychopath“ beschimpft, Community sagt: Er hat recht

Ein Hobby-Maler suchte Unterstützung in der Community, weil er aufgrund seines Workflows bei seinen Miniaturen von seinem Kollegen verurteilt wird. Die Community verurteilt ihn daraufhin direkt mit.

Wofür erhält der Miniatur-Fan diese Reaktion? Der Miniatur-Maler und Redditnutzer Exsposed_Moss teilt der Community mit, dass er im Gespräch mit seinem Kollegen mit einer Aussage für ein Crashout sorgte: Er hat noch nie von Primer gehört und diesen aufgrund dessen noch nie bei seinen bisher 40 bemalten Miniaturen benutzt. Besagter Kollege sei davon so schockiert gewesen, dass er ihn als Psychopathen bezeichnet habe.

Der Primer-fremde Maler möchte nun von der Community wissen, ob es sich um eine valide Reaktion handle und ob es wirklich so merkwürdig sei, keinen Primer zu nutzen. Und die Community findet schnell eine Seite bei der Diskussion.

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Community kann nicht fassen, wie er es überhaupt zu 40 Miniaturen geschafft hat

Wie äußern sich andere Fans des Hobbys zu der Situation? Der erste und deutlichste Punkt mit den meisten Upvotes ist ein simples, aber deutliches „Ja, er hat recht“, dem weitere zustimmende Kommentare folgen.

Andere Leute aus der Community erklären etwas deutlicher, wieso man gerade nicht auf Primer verzichten sollte:

Primer sorgt für ein hübscheres Ergebnis, da man nicht massenhaft Farbe an eine Miniatur klatschen muss, damit sie auch wirklich auf dem Modell haften bleibt. Eine Schicht Primer, ein paar wenige dünne Schichten Farbe sind da deutlich angenehmer und gewähren mehr Detail.

Außerdem erspart man sich durch Primer eine Menge Frust, der aus genau diesen ungeprimten Miniaturen beim Malen entstehen kann.

Was gibt die Community dem Maler mit? Die Leute betonen, dass er die „Kritik“ des Kollegen nicht an sich heranlassen soll, wenn er beim Malen Spaß hat und mit den Ergebnissen zufrieden ist. Außerdem sei es unangebracht, ihn als einen Psychopathen zu bezeichnen.

Helm715 erklärt, was für ihn die richtige Reaktion gewesen wäre:

Ich würde dich nicht als Psychopathen bezeichnen, und ich finde, dein Kollege hatte Unrecht, dich so zu nennen. Die richtige Vorgehensweise angesichts einer solchen Enthüllung wäre, eine neutrale Bemerkung zu machen, sich im Stillen die nächstgelegenen Ausgänge zu merken und die Situation so schnell wie möglich zu verlassen, ohne Aufsehen zu erregen. Ich würde zuerst die Polizei benachrichtigen, dann die Personalabteilung, und darauf achten, nicht zur Arbeit zurückzukehren, solange die Person ohne Primer noch vor Ort ist.

Was haltet ihr von der Aussage des Malers? Kennt ihr jemanden – oder seid ihr selbst eine Person, die keinen Primer benutzt? Und wenn ja – warum? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

MeinMMO-Redakteurin Caro berichtete vor ungefähr einem Jahr von ihrem Einstieg in das Hobby. Ihr wurde direkt bei ihrer ersten Miniatur durch ein Handbuch klargemacht, dass sie einen Primer nutzen musste. Die absoluten Basics für den Einstieg ins Hobby sowie ihre eigene Erfahrung findet ihr hier: Mein neues Hobby ist noch viel nerdiger als Dungeons & Dragons, dabei kann man beides wunderbar kombinieren