Neben den Helden und Monstern eines Tabletop-Abenteuers kann man auch der winzigen Umgebung ein wenig Liebe schenken. Eine Miniatur-Künstlerin zeigt, wie man mit einem absoluten Alltagsgegenstand und wenigen Schritten einen wahren Hingucker für eine D&D-Session schafft.

Wie können LED-Teelichter im Tabletop genutzt werden? LED-Teelichter sind, seitdem die dunkle Jahreszeit eingetreten ist, wirklich überall zu finden, um einen Ersatz für echte Teelichter zu bieten. Sie eignen sich jedoch nicht nur für vorsichtige Eltern oder Katzenbesitzer, sondern auch für Tabletop-Enthusiasten, wie die Miniatur-Künstlerin everythingverysmall auf Instagram zeigt:

Miniatur Lagerfeuer LED Teelicht

Sie hat ein einfaches LED-Teelicht so umgestaltet, dass es aussieht wie ein winziges, funktionstüchtiges Lagerfeuer. Die kleine LED-„Flamme“ ist im Maßstab groß genug, dass es sich für die Helden eures Tabletop-Abenteuers um ein wärmendes, flackerndes Feuer handeln kann. Und dafür benötigt man nicht einmal viele Schritte.

Video starten Der Trailer zu Wyldheart zeigt düstere Dungeons und ein gemütliches Beisammensein am Lagerfeuer Autoplay

Lagerfeuer mit wenigen Mitteln

Wie bastelt man sich das kleine LED-Lagerfeuer? Dafür benötigt man neben des LED-Teelichts auch ein paar Terrain-Mittel, die man online, in Warhammer- oder weiteren Tabletop-Läden erhalten kann.

everythingverysmall hat bei ihrem Beispiel kleine „Steine“ um das Plastik des Teelichts geklebt. Diese kann man sich entweder selbst aus Modelliermasse wie Bastelton oder Foam Clay formen. Es gibt jedoch auch fertige Miniatur-Ziegelsteine, wie beispielsweise von Green Stuff World.

Diese werden so verlegt, dass sie eine kleine Mauer um das LED-Teelicht bilden, und zwar so hoch, dass ein etwas erhöhter Rand übrig bleibt. So kann man nämlich den „Boden“ rund um die „Flamme“ mit Steinen oder anderem Basing-Material (wie meinem geliebten Terrain-Dreck) auffüllen, damit der letzte Rest Plastik bedeckt ist.

Anschließend werden die Steine – wenn nötig – geprimed und bemalt, wie man es auch bei einem Miniatur-Modell machen würde. Und mehr Schritte werden gar nicht benötigt.

Der letzte Schritt ist, unten die LED anzumachen, und fertig ist das brennende Miniatur-Lagerfeuer.

Wie findet ihr den Basteltipp der Miniatur-Künstlerin? Lasst es uns in den Kommentaren wissen! Ich will es definitiv selbst ausprobieren, vor allem, weil ich selbst noch mehrere dieser LEDs rumfliegen habe.

Das Lagerfeuer würde sich nicht nur für Warhammer oder Dungeons & Dragons eignen. Es gibt ein weiteres düsteres Tabletop, in dem es zur Geltung kommen könnte. Auch wenn dessen Bewohner und Geschichte vermutlich nicht mehr erwärmt werden können: Ich habe kaum Warhammer für mich entdeckt, schon hat mich ein noch düstereres Universum angelockt