Ein kürzlich aufgetauchter Leak deutet eine Änderung an, die legendäre Monster in Pokémon GO betrifft. Diese könnte eure Reisebereitschaft herausfordern, wenn ihr die Monster nicht verpassen wollt.

Immer wieder gibt es Leaks in Pokémon GO, die unterschiedliche Hinweise auf Änderungen in der Zukunft bringen. Während einige von ihnen recht präzise sind und Inhalte hervorbringen, die genau so ihren Weg ins Spiel finden, so gibt es auch Leaks, deren Inhalte letztlich doch nicht im Spiel gelandet sind.

Nun gibt es neue Hinweise, die Dataminer im Spiel entdeckt haben. Dabei geht es um legendäre Pokémon. Beachtet bei diesen Informationen, dass es sich nicht um offizielle Informationen von Pokémon GO handelt. Ob und wie diese Änderung also in der Zukunft umgesetzt wird, ist nicht bekannt.

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Feste Orte, feste legendäre Monster

Worum geht es in dem Leak? In dem Leak geht es um eine Änderung bei legendären Monstern. Laut des Leaks könnten diese in Zukunft feste Orte in der Welt bekommen, an denen sie erscheinen. Die Orte sind dabei so gewählt, dass sie zur Geschichte oder Lore der jeweiligen legendären Monstern passen.

Laut der inoffiziellen Informationen würden diese Orte um die komplette Welt verstreut sein. So würde beispielsweise Arktos in Frankreich, Zapdos in den USA sowie Lavados in Südkorea zu finden sein. Das einzige Monster, das hiernach in Deutschland zu finden wäre, ist Zekrom. Dieses legendäre Monster würde im Schwarzwald zu finden sein.

Wir binden den Beitrag von Reddit hier für euch ein:

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Wären die Orte exklusiv? Ob es bei dieser Änderung nur noch an den festen Orten möglich wäre die legendären Monster zu erhalten, ist bisher nicht bekannt. Da hierdurch jedoch Millionen Trainern die Chance genommen werden würde, diese Monster jemals wieder zu erhalten, wirkt das eher unwahrscheinlich.

Viel mehr könnte es so sein, dass die legendären Monster grundsätzlich an diesen Orten zu finden sind und hier einen Spezialhintergrund besitzen, während sie nach wie vor durch Raids und Events weltweit verfügbar gemacht werden.

Da es sich bei den Informationen jedoch nicht um offizielle Aussagen von Pokémon GO handelt, sind sie mit Vorsicht zu genießen. Wenn diese Änderung wirklich in irgendeiner Form kommt, dann wird es hierzu auch noch ein offizielles Statement von Scopely geben. Wann das der Fall sein könnte, ist nicht bekannt.

Was sagt ihr zu den potenziellen Änderungen? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, was die nächsten Tage an Raids, Events und Rampenlicht-Stunden mitbringen, dann schaut gerne in unsere Übersicht mit allen Events im November 2026 in Pokémon GO.