In Pokémon GO laufen an diesem Wochenende die Lateinamerikanischen Pokémon-Internationalmeisterschaften 2027. Passend dazu gibt es Twitch-Drops.

Wann läuft das Event? Das Turnier findet an diesem Wochenende, vom 20. November um 13:00 Uhr unserer Zeit bis 23. November, 00:00 Uhr.

Was ist die Belohnung für’s Zuschauen? Wenn ihr euch in bestimmten Zeiträumen die offiziellen Streams zum Turnier anschaut, könnt ihr eine befristete Forschung erhalten. Zu den Zeiträumen kommen wir gleich.

Erstmal zur Belohnung: Diese Forschung bringt euch ein Admurai, inspiriert vom Team des Nordamerika-Siegers PsyRhino. Zusätzlich gibt es in dieser Forschung XL-Bonbons für Ottaro (und damit auch für Admurai) sowie Lade- und Sofort-TMs.

Wie stark ist Admurai? Admurai ist kein OP-Pokémon in der PvP-Liga, kann aber eine gute Wahl für bestimmte Nischen sein. Insbesondere in der Hyperliga ist es brauchbar.

Weitere Belohnung: Es gibt noch eine zweite Belohnung: Das LAIC-Kampfbundle. Darin stecken eine Top-Lade-TM, ein Sonderbonbon, 25 Lade-TMs und 25 Sofort-TMs.

Video starten Pokémon GO: Die Season „Abendgoldpfade“ im Trailer Autoplay

Wie erhalte ich die Belohnungen für Pokémon GO auf Twitch?

Die Belohnungen erhaltet ihr so:

Admurai-Forschung: Schaut für 30 Minuten am 20. bis 21. November dem Kanal https://twitch.tv/PokemonGO zu, oder am 22. November unter https://twitch.tv/Pokemon.

Schaut für 30 Minuten am 20. bis 21. November dem Kanal https://twitch.tv/PokemonGO zu, oder am 22. November unter https://twitch.tv/Pokemon. LAIC-Kampf-Bundle: Schaut für 45 Minuten am 20. bis 21. November dem Kanal https://twitch.tv/PokemonGO zu, oder am 22. November unter https://twitch.tv/Pokemon.

Wichtig ist, dass ihr euer Pokémon-Trainer-Club-Konto mit Twitch verbindet und die Möglichkeit auf Twitch-Drops aktiviert. Ihr solltet dann nach dem Zuschauen einen Code erhalten, den ihr dann über die von Promo-Codes gewohnte Einlöse-Seite nutzen könnt.

Die Belohnungen wiederum könnt ihr dann nach dem Einlösen im Spiel abholen.

Beachtet: Die Admurai-Forschung ist eine befristete Forschung. Um alle Belohnungen daraus zu erhalten, müsst ihr sie bis zum 4. Dezember, 21:00 Uhr fertig und die Rewards abgeholt haben. Sonst verschwindet die Forschung, ohne dass ihr mit allem durch seid.

Und was steht sonst in Pokémon GO an? Wie immer eine Menge. Der November läuft auf sein Ende zu, hat aber noch den ein oder anderen Termin für euch parat. Welche das sind? Das zeigen wir euch in unserer Übersicht zu allen Events in Pokémon GO im November 2026.