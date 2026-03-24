Ein meisterhafter Film über Facebook hat 96 % positive Bewertungen, doch wer ihn auf Netflix sehen will, muss sich beeilen

EntertainmentMeinungSpecial
3 Min. Christoph Waldboth 0 Kommentare Lesezeichen
Ein meisterhafter Film über Facebook hat 96 % positive Bewertungen, doch wer ihn auf Netflix sehen will, muss sich beeilen

Facebook und den Gründer Mark Zuckerberg kennt heute so gut wie jeder, der sich im Internet bewegt. Auf Netflix könnt ihr nur noch wenige Tage einen starken Film über die Entstehung des Social Networks sehen. MeinMMO-Autor Christoph gibt eine dringende Empfehlung ab.

Um welchen Film geht es? Er trägt den passenden Titel The Social Network. Der Film stammt aus dem Jahr 2010 und wurde von David Fincher inszeniert. Der Regisseur, der sonst eher für düstere Streifen wie Fight Club, Sieben oder Zodiac bekannt ist, widmete sich hier einer realen Geschichte.

Das Drehbuch von Aaron Sorkin beschäftigt sich mit Mark Zuckerberg und seinen Anfängen an der Universität in Harward. Der Film erzählt davon, wie der noch junge, aufstrebende Student Freunde und Weggefährten um sich schart und eines Tages die Plattform Facemash ins Leben ruft.

Dort werden unerlaubt Fotos von Frauen aus dem Uni-Umfeld hochgeladen und können bewertet werden. Schon 2003 war das umstritten, weswegen es die Seite auch nicht lange gab. Dennoch war in Zuckerberg die Idee geboren, ein soziales Netzwerk zu gründen.

Gemeinsam mit seinen Kommilitonen wird schließlich Facebook ins Leben gerufen. Hier endet The Social Network aber nicht. Der Film zeigt, wie das Unternehmen schnell wächst, bald über die Universitäts-Grenzen hinweg verbreitet wird und Zuckerberg sowie seine Partner berühmt macht.

Natürlich führt das bald zu Konflikten, die der Film nicht ausspart. Zuckerberg wird wegen Diebstahls geistigen Eigentums verklagt und es kommt zum Streit mit einstigen Freunden.

Der Film basiert auf dem Buch „Milliardär per Zufall: Die Gründung von Facebook – eine Geschichte über Sex, Geld, Freundschaft und Betrug“ von Ben Mezrich. Bedeutet: Die Handlung des Films ist aus einem subjektiven Blickwinkel geschrieben und keineswegs dokumentarisch. Empfehlenswert ist The Social Network aber allemal.

Die Geburt von Facebook im Trailer zu „The Social Network“
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Ein Sci-Fi-Film verschwindet in 4 Tagen von Netflix, es ist die geheime Fortsetzung von Jumanji Neues Spiel auf Steam führt euch in den Himmel aller Film-Fans der 90er, ist so perfekt Retro, startet 95 Prozent positiv Einer der ersten Steam-Hits des Jahres bekommt 10.000 schlechte Reviews an einem Tag, weil eine einzige Karte verändert wurde 6 starke Animes, die viel zu früh zu Ende waren 6 starke Animes, die viel zu früh zu Ende waren 6 starke Animes, die viel zu früh zu Ende waren 6 starke Animes, die viel zu früh zu Ende waren 6 starke Animes, die viel zu früh zu Ende waren 6 starke Animes, die viel zu früh zu Ende waren Spieler merkt nach 40 Stunden, dass Crimson Desert eine Sache besser als GTA 5 macht, hätte sich die Kämpfe so spürbar erleichtern können Crimson Desert: Widerspruch lösen – Alle richtigen Antworten für den Institutsverwalter  Crimson Desert: Waffe wegstecken – So geht es ganz leicht

Atemlose Tech-Geschichte

Was macht den Film für MeinMMO-Autor Christoph so gut? Ein Film über die Entstehung von Facebook – was erstmal eine spitze Zielgruppe vermuten lässt – ist ein überraschend unterhaltsamer und kurzweiliger Streifen.

The Social Network zieht mich seit dem Release im Jahr 2010 immer wieder vor den Bildschirm. Das liegt an drei Punkten.

Erstens: das Drehbuch von Aaron Sorkin. Die eigentliche simple Geschichte wird in hohem, erzählerischen Tempo vermittelt. Besonders lobenswert sind die Dialoge, die sich die Figuren pausenlos entgegenwerfen. Sie sind zwar in hoher Schlagzahl vorhanden, wirken aber dennoch nie zu lang oder schwafelnd. Vielmehr hat jeder Satz seinen Platz und charakterisiert die Figuren.

Besonders spannend ist, wie das Drehbuch Zuckerberg selbst zeigt – er ist anfangs der verschrobene Nerd, später wird er zum kalkulierenden Geschäftsmann. Aus heutiger Sicht ist der Film nochmal völlig anders. Zuckerberg gibt sich seit einigen Jahren öffentlich ganz bewusst nicht mehr als Nerd, sondern neuerdings als muskulöser Tech-Bro.

Dazu und zu seiner politischen Ausrichtung kann man stehen, wie man möchte. Für mich ist klar: Beim Schauen von The Social Network frage ich mich heute, wie viel davon schon im Studenten Zuckerberg vorhanden war.

Die zweite große Stärke: die Regie von David Fincher. Gewohnt souverän verfilmt er das Drehbuch und zeigt sich in der Inszenierung genauso präzise. Jedes Bild, jede Kamerabewegung wirkt gewollt. Kein Frame ist verschwendet.

Und schließlich die dritte Stärke: Hauptdarsteller Jesse Eisenberg schafft es wunderbar, einerseits den in sich gekehrten, andererseits den rücksichtslosen Mark zu spielen. Während er anfangs noch ein wenig meiner Sympathie genießt, verliert er sie im Verlauf der Handlung sehr schnell.

Insgesamt ist The Social Network ein rundum gelungener Film. Auch die Kritiker sind dieser Meinung. 335 Reviews auf Rotten Tomatoes vergaben 96 % positive Reviews.

Mehr zum Thema
Mehr zum Thema
Geheime Szene aus Herr der Ringe zeigt Frodo als Gollum, hat es nie in den fertigen Film geschafft
von Christoph Waldboth
Mehr zum Thema
In One Piece auf Netflix seht ihr in jeder Folge Doppelgänger der Strohhutpiraten, Fans haben die perfekte Rolle für sie
von Christoph Waldboth
Mehr zum Thema
Eine legendäre Thriller-Serie auf Netflix hat mir viele Feierabende gerettet, doch ihr solltet euch beeilen
von Niko Hernes

Wie lange ist der Film noch auf Netflix? The Social Network ist noch bis zum 29. März 2026 auf der Streaming-Plattform verfügbar. Ihr solltet also schnell sein, wenn ihr Interesse daran habt. Generell solltet ihr immer ein Auge auf die Filme haben, die Netflix verlassen. MeinMMO-Redakteur Niko hat eine weitere Empfehlung für euch: Ein Sci-Fi-Film verschwindet in 4 Tagen von Netflix, es ist die geheime Fortsetzung von Jumanji

Quelle(n): Titelbild: Sony Pictures auf YouTube
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Minthara Gift

Alle Elemente in Baldur’s Gate 3 eignen sich für starke Builds, doch es gibt eine wirklich miese Ausnahme, die meist völlig nutzlos ist

Claude Anthropic Hiring

Eine der größten KI-Firmen weltweit sucht Waffen-Experten, will damit „Missbrauch der Modelle“ verhindern

Titelbild Detailansicht Halbleiter

Eine Firma für Halbleiter ist so überbucht, dass Kunden bereits Produkte reservieren, die noch gar nicht gebaut wurden

V und Cerberus mit Cap

Ein Wartungsroboter aus Cyberpunk 2077 ist der größte Schrecken vieler Spieler, wurde von einem Monster aus Der Herr der Ringe inspiriert

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx