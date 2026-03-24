Ein meisterhafter Film über Facebook hat 96 % positive Bewertungen, doch wer ihn auf Netflix sehen will, muss sich beeilen

Facebook und den Gründer Mark Zuckerberg kennt heute so gut wie jeder, der sich im Internet bewegt. Auf Netflix könnt ihr nur noch wenige Tage einen starken Film über die Entstehung des Social Networks sehen. MeinMMO-Autor Christoph gibt eine dringende Empfehlung ab.

Um welchen Film geht es? Er trägt den passenden Titel The Social Network. Der Film stammt aus dem Jahr 2010 und wurde von David Fincher inszeniert. Der Regisseur, der sonst eher für düstere Streifen wie Fight Club, Sieben oder Zodiac bekannt ist, widmete sich hier einer realen Geschichte.

Das Drehbuch von Aaron Sorkin beschäftigt sich mit Mark Zuckerberg und seinen Anfängen an der Universität in Harward. Der Film erzählt davon, wie der noch junge, aufstrebende Student Freunde und Weggefährten um sich schart und eines Tages die Plattform Facemash ins Leben ruft.

Dort werden unerlaubt Fotos von Frauen aus dem Uni-Umfeld hochgeladen und können bewertet werden. Schon 2003 war das umstritten, weswegen es die Seite auch nicht lange gab. Dennoch war in Zuckerberg die Idee geboren, ein soziales Netzwerk zu gründen.

Gemeinsam mit seinen Kommilitonen wird schließlich Facebook ins Leben gerufen. Hier endet The Social Network aber nicht. Der Film zeigt, wie das Unternehmen schnell wächst, bald über die Universitäts-Grenzen hinweg verbreitet wird und Zuckerberg sowie seine Partner berühmt macht.

Natürlich führt das bald zu Konflikten, die der Film nicht ausspart. Zuckerberg wird wegen Diebstahls geistigen Eigentums verklagt und es kommt zum Streit mit einstigen Freunden.

Der Film basiert auf dem Buch „Milliardär per Zufall: Die Gründung von Facebook – eine Geschichte über Sex, Geld, Freundschaft und Betrug“ von Ben Mezrich. Bedeutet: Die Handlung des Films ist aus einem subjektiven Blickwinkel geschrieben und keineswegs dokumentarisch. Empfehlenswert ist The Social Network aber allemal.

Atemlose Tech-Geschichte

Was macht den Film für MeinMMO-Autor Christoph so gut? Ein Film über die Entstehung von Facebook – was erstmal eine spitze Zielgruppe vermuten lässt – ist ein überraschend unterhaltsamer und kurzweiliger Streifen.

The Social Network zieht mich seit dem Release im Jahr 2010 immer wieder vor den Bildschirm. Das liegt an drei Punkten.

Erstens: das Drehbuch von Aaron Sorkin. Die eigentliche simple Geschichte wird in hohem, erzählerischen Tempo vermittelt. Besonders lobenswert sind die Dialoge, die sich die Figuren pausenlos entgegenwerfen. Sie sind zwar in hoher Schlagzahl vorhanden, wirken aber dennoch nie zu lang oder schwafelnd. Vielmehr hat jeder Satz seinen Platz und charakterisiert die Figuren.

Besonders spannend ist, wie das Drehbuch Zuckerberg selbst zeigt – er ist anfangs der verschrobene Nerd, später wird er zum kalkulierenden Geschäftsmann. Aus heutiger Sicht ist der Film nochmal völlig anders. Zuckerberg gibt sich seit einigen Jahren öffentlich ganz bewusst nicht mehr als Nerd, sondern neuerdings als muskulöser Tech-Bro.

Dazu und zu seiner politischen Ausrichtung kann man stehen, wie man möchte. Für mich ist klar: Beim Schauen von The Social Network frage ich mich heute, wie viel davon schon im Studenten Zuckerberg vorhanden war.

Die zweite große Stärke: die Regie von David Fincher. Gewohnt souverän verfilmt er das Drehbuch und zeigt sich in der Inszenierung genauso präzise. Jedes Bild, jede Kamerabewegung wirkt gewollt. Kein Frame ist verschwendet.

Und schließlich die dritte Stärke: Hauptdarsteller Jesse Eisenberg schafft es wunderbar, einerseits den in sich gekehrten, andererseits den rücksichtslosen Mark zu spielen. Während er anfangs noch ein wenig meiner Sympathie genießt, verliert er sie im Verlauf der Handlung sehr schnell.

Insgesamt ist The Social Network ein rundum gelungener Film. Auch die Kritiker sind dieser Meinung. 335 Reviews auf Rotten Tomatoes vergaben 96 % positive Reviews.

Wie lange ist der Film noch auf Netflix? The Social Network ist noch bis zum 29. März 2026 auf der Streaming-Plattform verfügbar. Ihr solltet also schnell sein, wenn ihr Interesse daran habt. Generell solltet ihr immer ein Auge auf die Filme haben, die Netflix verlassen. MeinMMO-Redakteur Niko hat eine weitere Empfehlung für euch: Ein Sci-Fi-Film verschwindet in 4 Tagen von Netflix, es ist die geheime Fortsetzung von Jumanji

