Eine geheime Szene aus Herr der Ringe zeigt, was mit Frodo passiert wäre, hätte er den Einen Ring ein bisschen zu liebgehabt

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2 Min. Christoph Waldboth 0 Kommentare Lesezeichen
Eine geheime Szene aus Herr der Ringe zeigt, was mit Frodo passiert wäre, hätte er den Einen Ring ein bisschen zu liebgehabt

In den Filmen zu Herr der Ringe gibt es so einige Szenen, die es nicht in die fertige Fassung geschafft haben. Darunter ein kurzer, aber spannender Moment, der Frodo in einer Gestalt zeigt, die am ehesten an Gollum erinnert.

Die Verfilmung von Herr der Ringe durch Peter Jackson ist bereits in der Kinofassung lang und einige Szenen fielen beim Schnitt der Schere zum Opfer. Zum Glück gibt es die Extended Cuts, also Langfassungen, die zusätzliche Szenen enthalten.

Doch auch sie sind nicht vollständig, weswegen es seit Jahren Gerüchte um eine noch längere Version gibt. So wurde für Die Zwei Türme eine kurze Sequenz gedreht, die Frodo in veränderter Gestalt zeigt. Mehr noch: Er erinnert darin an Gollum und dessen vom Einen Ring bestimmtes Auftreten.

Wer die Filme gesehen hat, fragt sich zurecht, an welcher Stelle eine Verwandlung in Gollum reingepasst hätte.

Deutscher Trailer zu Der Herr der Ringe: Die zwei Türme
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Erschreckend, aber realistisch

Was zeigt die Szene genau? Aus dem Behind-the-scenes-Material des Films wissen wir, dass es sich hierbei um eine Vision von Faramir handelt. Boromirs Bruder wirft, als er auf Frodo trifft, einen kurzen Blick in die Zukunft.

Dabei sieht er, wie der Eine Ring den Hobbit derart korrumpiert hat, dass sich Frodo bereits verwandelt. Seine Haare fallen aus, seine Haut ist ungesund weiß und von Adern durchzogen.

Ein wenig erinnert der Anblick an den Prolog von Die Rückkehr des Königs, der ja genau diese Verwandlung von Sméagol in Gollum darstellt. Wie die Ringträger gegeneinander abschneiden, haben wir übrigens in einem eigenen Ranking geklärt.

In der Vision drückt sich Frodo an einen Felsen und verzieht das Gesicht. Er wendet sich von den Zuschauern ab und betrachtet vermutlich seinen Ring. Hier seht ihr Ausschnitte der Szene:

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Besonders spannend: Anders als im Fall von Gollum verzichtete die Crew bei Frodo auf den Einsatz von visuellen Effekten. Der erschreckende Anblick seines Gesichts entstand durch aufwändiges Make-Up und war mit langen Sitzungen in der Maske verbunden.

Das ist dadurch zu erklären, dass Frodo noch nicht vollständig verwandelt war und noch seine gewöhnliche Kleidung trug.

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Warum fehlt die Szene im fertigen Film? Der kurze Moment, der bereits im Drehbuch stand, musste am Ende leider weichen. Den genauen Grund kennen wir leider nicht. Eine mögliche Erklärung ist, dass die Szene die Konsequenzen von Frodos Aufgabe zu deutlich visualisieren und den Film nur unnötig in die Länge ziehen würde.

Immerhin hat man mit Gollum ja ständig das Ergebnis einer zu innigen Beziehung zum Einen Ring vor der Nase.

So bleibt die Szene nur ein kleiner Eindruck von dem, was hätte sein können. Leider sollten Fans auch in Zukunft nicht vergeblich auf einen neuen, noch längeren Cut der Filme hoffen. Wie die Charaktere, die den Einen Ring im Verlauf der Handlung tragen, gegeneinander abschneiden, haben wir auf MeinMMO geklärt: Alle 9 Ringträger aus Herr der Ringe im Power Ranking – Wer konnte der Versuchung am besten widerstehen?

Quelle(n): MiddleEarthUpdates auf YouTube, lotr.fandom.com, Titelbild: Warner Bros. auf YouTube
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