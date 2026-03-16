George R.R. Martin sagt, Jaime Lannister würde Aragorn aus Herr der Ringe in einem Duell vernichten, sorgt damit für hitzige Diskussionen bei den Fans

Sowohl in Herr der Ringe als auch in Game of Thrones gibt es starke Kämpfer in unterschiedlichen Disziplinen. Wenn es um die Frage geht, wie Jaime Lannister in einem Duell gegen Aragorn abschneiden würde, kennt George R.R. Martin die Antwort.

Vergleicht man die stärksten Kämpfer aus verschiedenen Universen, stellen sich Fans oftmals die Frage, wie ein Duell zwischen ihnen aussehen würde. Im Fall von Game of Thrones und Herr der Ringe hat sich ein Fan gefragt, wie ein Aufeinandertreffen zwischen Jaime Lannister und Aragorn aussehen würde.

Bei einem Panel, von dem ein Clip auf Reddit zu sehen ist, stellte er George R.R. Martin, dem Autor von Game of Thrones diese Frage. Der Schriftsteller musste nicht lange überlegen. Unter der Voraussetzung, dass beide Charaktere auf der Höhe ihres Könnens wären, antwortete Martin:

„Ich glaube, Jaime würde wahrscheinlich Aragorn schlagen, vor allem, wenn er eine Rüstung tragen dürfte.“ George R.R. Martin

Was nach einer simplen Antwort klingt, sorgt in der Community für Diskussionen. Denn so einfach wollen manche Fans den erfahrenen Schriftsteller nicht davonkommen lassen.

Den Vergleich mit Herr der Ringe hat George R.R. Martin in der Vergangenheit abgelehnt und ein anderes Werk als Inspiration genannt.

Eine klare Sache für die Fans

Wie sieht die Meinung der Fans aus? Auf Reddit wurde der Clip von dem Panel geteilt, worauf sich in den Kommentaren gleich Nutzer zu Wort meldeten.

Die allgemeine Stimmung ist klar. Schon im Post schreibt der Ersteller shimadon: „Bei allem Respekt, G.R.R. Martin, Aragon würde Jaime von unten bis oben aufschlitzen und schauen, woraus Lannisters gemacht sind.“

Selbst mit Rüstung hätte Jaime wenig Chance, ist sich Neon_Rhino sicher. Die meisten User glauben, dass Aragorn ungeachtet der Ausrüstung in einem Duell die Nase vorn hätte:

„Er [Aragorn] verfügt über jahrzehntelange Erfahrung gegenüber Jaime. Ganz zu schweigen davon, dass er ständig an seinen Fähigkeiten feilt“, stellt Eonir auf Reddit klar.

„Aragorn hat fast dreimal so viel Erfahrung, übermenschliche Fähigkeiten wie Stärke und Ausdauer und ist äußerst geschickt. Jaime verliert in fast jeder Kategorie außer der Rüstung“, denkt Mister_Taco_Oz in einem anderen Post auf Reddit.

„Das ist nicht mal fair, denn Jaime ist ein ganz normaler Typ, der zufällig gut mit dem Schwert umgehen kann, während Aragorn ein Dunedain in der Blüte seiner Kräfte ist und locker über 60 Jahre Erfahrung hat“, erklärt MadRonnie97 auf Reddit.

„Aragorn mag zwar als sterblicher Mensch gelten, aber er ist viel mehr als das. Martin sollte sich mit seinen Meinungen zu Herr der Ringe etwas zurückhalten (ich würde allerdings gerne glauben, dass er nur trollt)“, hofft Jolly_Philosopher13 auf Reddit.

Damit ist er nicht allein. Auch andere User denken, dass die Antwort von George R.R. Martin nicht ganz ernst gemeint sein könnte. Das unterstreicht der Kommentar von Delicious_Series3869 besonders: „Ich habe dieses Zitat nie ernst genommen. Martin ist zwar ein großer Troll, hegt aber auch tiefen Respekt und Bewunderung für Tolkien (welcher Fantasy-Autor tut das nicht?)“.

Hat Jaime gar weiteren Unterstützer? Einige wenige User halten nicht so klar zu Aragorn. FellowOfHorses schreibt auf Reddit etwa: „Theoretisch ist Jaime in der Tat besser als Aragorn, dessen Schwerpunkt nicht auf dem Kampf, sondern auf der Führung liegt.“

Die Debatte ist am Ende also sehr subjektiv und vor allem unterhaltsames Diskutieren darüber, wer der stärkere Krieger wäre. Eine tatsächliche Begegnung der beiden Charaktere in einem Film oder einer Serie ist leider sehr unrealistisch, deswegen bleibt das Duell pure Theorie. Was ist eure Meinung dazu? Würde Aragorn über Jaime siegen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wusstet ihr bereits: Mit einem Aspekt von Herr der Ringe hatte George R.R. Martin ein großes Problem

﻿