George R.R. Martin sagt, Jaime Lannister würde Aragorn aus Herr der Ringe in einem Duell vernichten, sorgt damit für hitzige Diskussionen bei den Fans

CommunityEntertainmentSpecial
2 Min. Christoph Waldboth 0 Kommentare Lesezeichen
George R.R. Martin sagt, Jaime Lannister würde Aragorn aus Herr der Ringe in einem Duell vernichten, sorgt damit für hitzige Diskussionen bei den Fans

Sowohl in Herr der Ringe als auch in Game of Thrones gibt es starke Kämpfer in unterschiedlichen Disziplinen. Wenn es um die Frage geht, wie Jaime Lannister in einem Duell gegen Aragorn abschneiden würde, kennt George R.R. Martin die Antwort.

Vergleicht man die stärksten Kämpfer aus verschiedenen Universen, stellen sich Fans oftmals die Frage, wie ein Duell zwischen ihnen aussehen würde. Im Fall von Game of Thrones und Herr der Ringe hat sich ein Fan gefragt, wie ein Aufeinandertreffen zwischen Jaime Lannister und Aragorn aussehen würde.

Bei einem Panel, von dem ein Clip auf Reddit zu sehen ist, stellte er George R.R. Martin, dem Autor von Game of Thrones diese Frage. Der Schriftsteller musste nicht lange überlegen. Unter der Voraussetzung, dass beide Charaktere auf der Höhe ihres Könnens wären, antwortete Martin:

„Ich glaube, Jaime würde wahrscheinlich Aragorn schlagen, vor allem, wenn er eine Rüstung tragen dürfte.“

George R.R. Martin

Was nach einer simplen Antwort klingt, sorgt in der Community für Diskussionen. Denn so einfach wollen manche Fans den erfahrenen Schriftsteller nicht davonkommen lassen.

Den Vergleich mit Herr der Ringe hat George R.R. Martin in der Vergangenheit abgelehnt und ein anderes Werk als Inspiration genannt.

Trailer zur ersten Staffel der HBO-Serie „Game of Thrones“
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Einer der besten Koop-Shooter auf Steam bekommt ein Spinoff basierend auf einem der besten Roguelites Meckern hat geholfen: WoW reduziert Housing-Kosten um bis zu 93 % Borderlands 4 bringt den ersten Story-DLC schon in 2 Wochen, liefert einen neuen Kammerjäger und legendären Loot Neues Rollenspiel ist perfekt für Abende, an denen euch eure DnD-Runde abgesagt hat Neuer Konkurrent von Genshin Impact machts wie Pokémon, lässt euch Monster sammeln und für euch Kämpfen Ein Aufbauspiel auf Steam hat mich bis 6 Uhr morgens wachgehalten, weil es eine gefährliche Mischung aus Features bietet Kann man Crimson Desert offline spielen? Die Entwickler verraten die Antwort WoW Midnight ruckelt, hat Standbilder und Grafik-Fehler – So behebt ihr das WoW Midnight: Legendärer Reichtum – So findet ihr die Legende der Haranir und schließt die Quest ab Alle warten auf die 5. Staffel von The Boys, dabei geht die wirklich beste Superhelden-Serie von Amazon schon nächste Woche weiter Diablo 4: Schlachthäuser – So findet ihr die Schlüssel und könnt zum Butcher werden Diablo 4 wird immer mehr wie Diablo 3 und zumindest ein Teil der Community steht drauf

Eine klare Sache für die Fans

Wie sieht die Meinung der Fans aus? Auf Reddit wurde der Clip von dem Panel geteilt, worauf sich in den Kommentaren gleich Nutzer zu Wort meldeten.

Die allgemeine Stimmung ist klar. Schon im Post schreibt der Ersteller shimadon: „Bei allem Respekt, G.R.R. Martin, Aragon würde Jaime von unten bis oben aufschlitzen und schauen, woraus Lannisters gemacht sind.“

Selbst mit Rüstung hätte Jaime wenig Chance, ist sich Neon_Rhino sicher. Die meisten User glauben, dass Aragorn ungeachtet der Ausrüstung in einem Duell die Nase vorn hätte:

  • „Er [Aragorn] verfügt über jahrzehntelange Erfahrung gegenüber Jaime. Ganz zu schweigen davon, dass er ständig an seinen Fähigkeiten feilt“, stellt Eonir auf Reddit klar.
  • „Aragorn hat fast dreimal so viel Erfahrung, übermenschliche Fähigkeiten wie Stärke und Ausdauer und ist äußerst geschickt. Jaime verliert in fast jeder Kategorie außer der Rüstung“, denkt Mister_Taco_Oz in einem anderen Post auf Reddit.
  • „Das ist nicht mal fair, denn Jaime ist ein ganz normaler Typ, der zufällig gut mit dem Schwert umgehen kann, während Aragorn ein Dunedain in der Blüte seiner Kräfte ist und locker über 60 Jahre Erfahrung hat“, erklärt MadRonnie97 auf Reddit.
  • „Aragorn mag zwar als sterblicher Mensch gelten, aber er ist viel mehr als das. Martin sollte sich mit seinen Meinungen zu Herr der Ringe etwas zurückhalten (ich würde allerdings gerne glauben, dass er nur trollt)“, hofft Jolly_Philosopher13 auf Reddit.

Damit ist er nicht allein. Auch andere User denken, dass die Antwort von George R.R. Martin nicht ganz ernst gemeint sein könnte. Das unterstreicht der Kommentar von Delicious_Series3869 besonders: „Ich habe dieses Zitat nie ernst genommen. Martin ist zwar ein großer Troll, hegt aber auch tiefen Respekt und Bewunderung für Tolkien (welcher Fantasy-Autor tut das nicht?)“.

Mehr zum Thema
Mehr zum Thema
Es gibt einen Drachen in Game of Thrones der das schaffte, was nicht mal die Hauptcharaktere hinbekommen
von Niko Hernes
Mehr zum Thema
6 Serien, die sogar „Game of Thrones“-Autor George R.R. Martin begeistern konnten
von Linda Baumgartl
Mehr zum Thema
“Gibt keinen Plan” – Über 6 Jahre nach dem Finale von Game of Thrones verrät George R.R. Martin, was passiert, wenn er seine Saga nicht beenden kann
von Cedric Holmeier

Hat Jaime gar weiteren Unterstützer? Einige wenige User halten nicht so klar zu Aragorn. FellowOfHorses schreibt auf Reddit etwa: „Theoretisch ist Jaime in der Tat besser als Aragorn, dessen Schwerpunkt nicht auf dem Kampf, sondern auf der Führung liegt.“

Die Debatte ist am Ende also sehr subjektiv und vor allem unterhaltsames Diskutieren darüber, wer der stärkere Krieger wäre. Eine tatsächliche Begegnung der beiden Charaktere in einem Film oder einer Serie ist leider sehr unrealistisch, deswegen bleibt das Duell pure Theorie. Was ist eure Meinung dazu? Würde Aragorn über Jaime siegen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wusstet ihr bereits: Mit einem Aspekt von Herr der Ringe hatte George R.R. Martin ein großes Problem
﻿

Quelle(n): vidaextra.com, Titelbild: Warner Bros auf YouTube, Titelbild: HBO auf YouTube
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Herr der Ringe Rückkehr des Königs Trailer Gollum

Hunt for Gollum: Cast, Trailer, Release – Alle Infos zum neuen Film im Universum von Herr der Ringe

Hexenkönig Lore

Ein Elb stand in Herr der Ringe so gut rum, dass er im 3. Film sogar einen Satz bekam

Finrod Lore HdR

Galadriels Bruder aus Herr der Ringe kämpfte gegen Sauron persönlich, aber nur seine Schwester steht im Rampenlicht

HdR Lore Übersicht

Herr der Ringe: Alles zur Lore und Geschichte von Mittelerde

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx