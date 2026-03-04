Es gibt einen Drachen in Game of Thrones der das schaffte, was nicht mal die Hauptcharaktere hinbekommen

Drachen sind im Universum von Game of Thrones beeindruckende Kreaturen. Sie können allein ganze Städte zerstören. Doch den wohl mächtigsten Drachen der Targaryens konnte man bisher nicht in einer Serie sehen. Zusammen mit ihm wurde Westeros erobert.

Um welchen Drachen geht es? In den Serien Game of Thrones und House of the Dragon kann man sehen, wie mächtig und beeindruckend Drachen in Westeros sein können. Sie können Armeen besiegen und ganze Städte erobern.

Doch schon vor den Ereignissen beider Serien gab es Drachen, die zusammen mit den Targaryens kämpften. Der wohl mächtigste und gefährlichste war Balerion, der Schwarze Schrecken. Zusammen mit Aegon Targaryen eroberte er als Erster den Eisernen Thron.

Der größte Drache und ein Überbleibsel aus Valyrien

Woher stammt Balerion? Balerion war ein Drache mit schwarzen Schuppen und schwarzem Feuer. Er ist der größte und bekannteste Drache in der Geschichte von Westeros und stammt ursprünglich aus Valyrien. Er wurde circa 114 Jahre vor der Eroberung Aegons (BC) geboren.

Valyrien war eine Stadt auf dem Kontinent Essos, die ziemlich fortgeschritten war und florierte. Aus dieser Stadt stammen die Targaryens ursprünglich. Eines Tages kam es aber zu einer Katastrophe, die die ganze Stadt und Umgebung zerstörte. Vor der Katastrophe träumte Daenys Targaryen von der Zerstörung, weshalb ihr Vater Aenar zusammen mit der Familie nach Drachenstein in Westeros floh.

Mit dabei hatten sie 5 Drachen, wovon aber nur Balerion überlebte. Im Jahr 27 BC wurde Aegon als Sohn von Aerion Targaryen geboren. Vor der Heirat mit seinen beiden Schwestern Rhaenys und Visenya (typisch für die Targaryen-Familie) wurde er der Reiter von Balerion.

Bereits vor seiner Eroberung kämpfte er zusammen mit dem Drachen gegen Volantis, die die freien Städte Pentos und Tyrosh bedrohten. Eine gewisse Zeit danach wuchsen die Ambitionen von Aegon und er wollte ganz Westeros beherrschen.

Zusammen mit seinen beiden Schwestern und ihren Drachen (Meraxes und Vhagar) und auf dem Rücken von Balerion begann er also seine Eroberung. Da es hauptsächlich um Balerion geht, ersparen wir euch hier die Details, aber Aegon war erfolgreich und wurde zum ersten König des Eisernen Thrones, also zum König der sieben Königslande. Daher kommt auch die Zeitrechnung AC , also nach der Eroberung Aegons, und BC , vor der Eroberung Aegons.

In diesem Video könnt ihr sehen, wie George R.R. Martin über Balerion spricht:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Ein legendärer Drache der Targaryens

Wie ging es für Balerion nach der Eroberung weiter? Balerion überlebte die Eroberung und die damit einhergehenden Schlachten und war symbolisch eine ziemlich mächtige Waffe, die die Herrschaft Aegons festigte. Nach dem Tod von Aegon I. im Jahr 37 AC wurde sein Sohn Aenys I. König, aber sein jüngerer Bruder Maegor wurde der Reiter von Balerion.

Maegor wollte eine polygame Ehe (insgesamt hatte er 6 Frauen), doch das passte dem Hohen Septon, dem Oberhaupt des Glaubens der Sieben, nicht, weshalb er von seinem Bruder, König Aenys I., nach Pentos verbannt wurde. Nach dem Tod von Aenys kehrte er aber zurück und schnappte sich den Thron auf gewaltsame Art und Weise, natürlich mit der Hilfe Balerions. So töteten die beiden etwa seinen Neffen Prinz Aegon und dessen Drachen Quecksilber. Seine Taten brachten ihm den Beinamen der Grausame ein.

Im Jahr 54 AC, 6 Jahre nach dem Tod von König Maegor I., ritt Prinzessin Aerea Targaryen mit Balerion weg. Beide verschwanden für ein Jahr und keiner konnte sie finden. Als sie zurückkehrten, war Aerea krank und Balerion verletzt und hatte große Narben, die noch bluteten. Es ist unklar, was mit den beiden passiert ist. Laut A Wiki of Ice and Fire vermutete Barth, ein Freund des damaligen Königs Jaehaerys I. Targaryen, dass Balerion mit Aerea (die sich nicht wehren konnte) nach Valyrien geflogen ist, wo den beiden etwas passiert sein muss.

Danach wurde Balerion in die Drachengrube in Königsmund gebracht und dort bewacht, damit niemand wieder mit ihm wegfliegen kann. Ein letztes Mal versuchte es Viserys I. Targaryen im Jahr 93 AC. Nachdem er mit dem Rentner-Drachen flog, entschied er sich gegen ihn, da er sich bereits im Flug schwer tat.

Im Jahr 94 AC starb Balerion an Altersschwäche. Ein Tod, den kein bekannter Drache und wohl auch nicht die Hauptcharaktere in Westeros schaffen. Sein Schädel wurde mit denen von anderen Drachen im Thronsaal in Königsmund ausgestellt, bis Robert Baratheon sie entfernte.

Balerion wurde über 200 Jahre alt und war ein letztes Überbleibsel aus Valyrien. Ob ihm ein anderer Drache den Rekord streitig machen kann, wird man wohl erst in Zukunft sehen können. Drachen wurden aber nicht nur von den Targaryens genutzt. Einige Exemplare lebten frei. Einer davon war ziemlich gefährlich: Einer der gefährlichsten Drachen von Westeros hörte auf keinen Targaryen, war eine große Bedrohung für andere seiner Art