Das Haus Baratheon gehört zu den wichtigsten Adelshäusern in Game of Thrones. Doch welcher Baratheon war in der Geschichte von Westeros eigentlich am mächtigsten? MeinMMO hat für euch die 8 stärksten Mitglieder herausgesucht.

Was ist Haus Baratheon? Haus Baratheon gehört zu den großen Häusern von Westeros. Seit Aegons Eroberung regieren sie über die Sturmlande südlich von Königsmund. Ihr Hauptsitz ist die Burg Sturmkap, und ihr Spruch lautet „Unser ist der Zorn“.

Das Wappen des Hauses zeigt einen schwarzen Hirsch auf goldenem Grund. Nach der Krönung von Robert Baratheon teilte er das Land unter sich und seinen beiden Brüdern auf, wodurch drei Blutlinien entstanden:

Haus Baratheon von Königsmund: Herrscher über die Kronlande, gegründet von Robert Baratheon

Herrscher über die Kronlande, gegründet von Robert Baratheon Haus Baratheon von Drachenstein: Herrscher über Drachenstein, gegründet von Stannis Baratheon

Herrscher über Drachenstein, gegründet von Stannis Baratheon Haus Baratheon von Sturmkap: Herrscher über Sturmkap und die Sturmlande, gegründet von Renly Baratheon

Wonach wurde das Ranking erstellt? Stärke und Macht kann natürlich ganz unterschiedlich aussehen. Im Ranking bewerten wir vor allem nach: politischer Macht, Stärke im Kampf, Beliebtheit und Einfluss auf die Geschichte. Wir haben uns außerdem nur Charaktere angeschaut, die explizit als Baratheon geboren wurden. Das heißt:

keine Bastarde (wie Gendry)

keine angeheirateten Baratheons

keine angeblichen Baratheons (wie Joffrey, Tommen und Myrcella).

Spoilerwarnung: Es werden Ereignisse von Game of Thrones gespoilert. Spoiler zu A Knight of the Seven Kingdoms sind extra verborgen, hier müsst ihr euch keine Sorgen machen.

Platz 8: Sturmbrecher

Über den „Sturmbrecher“, einen legendären Ritter aus Haus Baratheon, ist so gut wie nichts bekannt. Nicht einmal seinen Vornamen kennen wir. Es heißt nur, er habe seinem Haus stets Ruhm eingebracht. Seine Taten müssen auf jeden Fall sehr beeindruckend gewesen sein. Zumindest wird sein Name im gleichen Atemzug wie Lyonel Baratheon genannt, dem wir noch später auf dieser Liste begegnen werden.

Was den Charakter aber wirklich besonders macht, ist seine Entstehungsgeschichte. Tatsächlich gibt es ein offiziell von George R.R. Marin unterstütztes, textbasiertes Online-Rollenspiel, das schon seit Veröffentlichung der ersten Bücher existiert. Gegründet wurde die Webseite (Westeros.org) von zwei Fans, Elio Miguel García Jr. und Linda Maria Antonsson. Die beiden hatten so ein enormes Wissen über die Welt von Westeros, dass sie als offizielle „Fakten Checker“ für Martin arbeiteten, und später auch Co-Autoren für das Buch „Westeros – Die Welt von Eis und Feuer“ wurden. In eben diesem Buch wird Sturmbrecher erwähnt. Damit zollen sie einem langjährigen Freund und Mitarbeiter Tribut, der im Online-Rollenspiel den Charakter Ser Sarmion „Sturmbrecher“ Baratheon verkörperte.

Platz 7: Raymond Baratheon

Auch über Ser Raymond Baratheon ist nicht besonders viel bekannt. Er war der jüngere Sohn in seinem Familienzweig, und hatte daher keine Aussicht auf das Erbe von Land oder Titeln. Daher wurde er Mitglied der Königsgarde von König Aenys I. Targaryen, weit vor der Zeit von „Game of Thrones“ und „House of the Dragon“.

In seiner Rolle als Ritter machte er sich sehr gut und erlangte vor allem Ruhm dadurch, seinem König das Leben gerettet zu haben. Zu dieser Zeit herrschte große Anspannung zwischen Haus Targaryen und dem Glauben an die Sieben, der die Inzest-Beziehungen der Herrscherfamilie nicht tolerieren wollte. Zwei Mitglieder der „Armen Gefährten“, einem religiösen Militär-Orden, drangen in das Schlafgemach des Königs ein, um ihn endgültig aus dem Weg zu schaffen. Glücklicherweise war Ser Raymond vor Ort und konnte das Attentat durch schnelles Eingreifen verhindern.