Die beste Fantasy-Trilogie aller Zeiten wird fortgesetzt! Herr der Ringe bekommt ein Vierteljahrhundert nach Rückkehr des Königs einen neuen Film

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2 Min. Niko Hernes 0 Kommentare Lesezeichen
Die beste Fantasy-Trilogie aller Zeiten wird fortgesetzt! Herr der Ringe bekommt ein Vierteljahrhundert nach Rückkehr des Königs einen neuen Film

In den nächsten Jahren können sich Fans von Mittelerde auf einige neue Projekte freuen. Neben Hunt for Gollum wurde jetzt ein weiterer Film angekündigt, der diesmal aber zeigt, was nach der Trilogie zu Herr der Ringe passiert ist.

Um welchen Film geht es? Am 25.03.2026 kündigte Warner Bros. auf x.com in einer speziellen Ankündigung einen neuen Film zu Herr der Ringe an, der nach Hunt for Gollum erscheinen soll. Der Film soll nach dem nächsten in Produktion gehen und hat den Arbeitstitel The Lord of the Rings: Shadow of the Past.

Im Zuge dessen kündigte man nicht nur einen der Autoren an, sondern auch einen kurzen Umriss der Story, die endlich mal Mittelerde nach der Trilogie und den Ereignissen von Die Rückkehr des Königs zeigt.

Epischer Trailer zu Der Herr der Ringe: Die Gefährten
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Eine neue Story nach „Rückkehr des Königs“

Was soll der neue Film erzählen? Obwohl die Ankündigung recht früh ist, hat Warner Bros. bereits einige Infos zur Story verraten. Wie Variety berichtet, soll der Film Sam, Merry und Pippin zeigen, die 14 Jahre nach dem Tod von Frodo ihr altes Abenteuer Revue passieren lassen. Währenddessen soll die Tochter von Sam, Elanor, ein Geheimnis herausfinden, das zeigen soll, wie der Krieg um den Ring fast gescheitert wäre, bevor er richtig begann.

Im Zuge der Ankündigung gab man auch einen der Autoren bekannt: Stephen Colbert. Er ist vor allem als Moderator der Late-Night-Show The Late Show with Stephen Colbert bekannt. Das wäre Colberts erstes Blockbuster-Projekt als Autor.

Mit dem Film will er die ersten 6 Kapitel von „Die Gefährten“ aufgreifen, die es nie in die Filme von Peter Jackson geschafft haben.

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Wann soll der Film erscheinen? Der Film soll erst nach der Fertigstellung von The Hunt for Gollum in Produktion gehen, weshalb es wohl noch einige Zeit dauern wird, bis er dann auch erscheint. Hunt for Gollum soll erst am 16. Dezember 2027 starten. Auch andere Szenen haben es nie in die Trilogie geschafft: Geheime Szene aus Herr der Ringe zeigt Frodo als Gollum, hat es nie in den fertigen Film geschafft

Quelle(n): Variety, Titelbildquelle: Warner Bros. Entertainment auf YouTube
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